УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3733 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 129 52
ВР (14812) ТСК (370) ПВК Вагнер (1534) Разумков Дмитро (1526)

Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо "вагнерівців": Потрібно запитати, коли відбулося його спілкування з Лукашенком

Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо

Спікер ВР Дмитро Разумков ухилився від відповіді на питання про те, чи буде профільна ТСК ВР займатися діями президента щодо спецоперації щодо "вагнерівців".

При цьому в ході пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність" він висловив упевненість, що робота цієї комісії буде неупередженою, інформує Цензор.НЕТ.

"Що я почув у інтерв'ю президента, то він сказав, що спілкувався з паном Лукашенком. Я думаю, що потрібно запитати, коли відбувалося це спілкування - до того, як вони були затримані, чи після того. З інтерв'ю це не зовсім зрозуміло. Стосовно ТСК (щодо розслідування дій чиновників і політиків проти суверенітету України. - Ред.), то вона буде займатися всіма питаннями з того переліку, пов'язаного з діяльністю комісії. Я впливати на неї не буду, я намагаюся не втручатися в роботу ТСК, там є представники всіх фракцій і груп. Сподіваюся, її робота буде неупередженою", - сказав Разумков, коментуючи питання щодо того, чи буде профільна ТСК ВР займатися діями президента щодо спецоперації щодо "вагнерівців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в інтерв'ю наговорив на статтю 111 "Держзрада", визнавши "злив" спецоперації щодо "вагнерівців", - волонтер Гай

Раніше Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
БЕДЯТИНА!!!
Одно то, что Зеленский, ГОД отрицал само существование операции и препятствовал созданию комиссии уже ВО ВСЕМ ЕГО ИЗОБЛИЧАЕТ!!!
показати весь коментар
25.06.2021 12:00
+14
Авы знаете , что Порошенко отдыхал на Мальдивах , и он БОГАТЫЙ ?????? ..
.
А еще он напал на Украину и НАЖЫВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ ????,
,
показати весь коментар
25.06.2021 12:02
+11
юлит как уж на сковородке.
показати весь коментар
25.06.2021 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трызда сервантерии даже Люся не отмажет
показати весь коментар
25.06.2021 11:59 Відповісти
Авы знаете , что Порошенко отдыхал на Мальдивах , и он БОГАТЫЙ ?????? ..
.
А еще он напал на Украину и НАЖЫВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ ????,
,
показати весь коментар
25.06.2021 12:02 Відповісти
И кто ему что сделает? СБУ, Прокуратура или может Аваков его арестует. Или у нас есть другой какой-то независимый от ОП силовой орган?
показати весь коментар
25.06.2021 12:05 Відповісти
посмотрим
показати весь коментар
25.06.2021 12:06 Відповісти
пучеока потвора хитра, тому й не відповідає на прямі запитання
показати весь коментар
25.06.2021 12:00 Відповісти
БЕДЯТИНА!!!
Одно то, что Зеленский, ГОД отрицал само существование операции и препятствовал созданию комиссии уже ВО ВСЕМ ЕГО ИЗОБЛИЧАЕТ!!!
показати весь коментар
25.06.2021 12:00 Відповісти
Патріота, захисника вітчизни Бурбу перепросять і на посаді поновлять мабуть
показати весь коментар
25.06.2021 14:06 Відповісти
юлит как уж на сковородке.
показати весь коментар
25.06.2021 12:01 Відповісти
а нафига ему идти паровозиком с безмозговым членотрясом?
показати весь коментар
25.06.2021 13:39 Відповісти
Разумков уже стал напоминать Литвина, куча демагогии ни о чём
показати весь коментар
25.06.2021 12:01 Відповісти
кому - почав? Так він зроду-змолоду був типовим ригом!
показати весь коментар
25.06.2021 12:19 Відповісти
Нужно не спрашивать у кого-то а спросить с виновных по всей строгости ,это вопрос совсем не шуточный !!!
показати весь коментар
25.06.2021 12:02 Відповісти
перший винуватий - це ти, https://censor.net/ru/user/442802 - типовий риг і 73/43%зебіл.
Ну, й що скажеш у своє виправдання?
показати весь коментар
25.06.2021 12:22 Відповісти
Мог бы сказать ,что тебе надо голову лечить ,но полагаю поздно ...
показати весь коментар
25.06.2021 15:00 Відповісти
От **** рігивська... ТРИдва Раші і один "хрін" в умі. Курва!!!!
показати весь коментар
25.06.2021 12:03 Відповісти
https://wz.lviv.ua/blogs/416878-dyvyvsia-na-razumkova-i-bachyv-lytvyna Дивився на Разумкова й бачив Литвина https://wz.lviv.ua/blogs/authors/3085 Разумков уклонился от ответа, будет ли ВСК Рады расследовать заявление Зеленского по "вагнеровцам": Нужно спросить, когда состоялось его общение с Лукашенко - Цензор.НЕТ 3231
ТАРАС ЧОРНОВІЛ
21.07.2020, 16:00 940
От я дивився сьогодні на Разумкова й бачив Литвина. Той самий тон, ті самі звороти, точнісінько така сама примирлива риторика. І я вам більше скажу. Політтехнологічна група, яка готувала Литвина в наступники Кучми, нікуди не зникла (хіба Юрій Левенець уже відійшов до іншого світу). Там були люди, які гуртувалися ще навколо батька нинішнього спікера - Олександра Разумкова. Уся ця колишня комсомольська команда, яка здобула статки і впливи перед розвалом Союзу. Вони тоді розглядали двох прийнятних кандидатів: Литвина й Тігіпка. У Тігіпка виникли певні проблеми, тому й він долучився до спільного проекту розкрутки Литвина. А знаєте, хто після смерті Олександра Разумкова опікувався його сином Дмитром? Саме Тігіпко, бо його особисто перед смертю про це просив Разумков-старший. Ці історії в середовищі політиків кінця 90-их - початку нульових були добре відомі. Тому й така схожість методів заходження на ринок «особливо важливих персон».

І зовсім на останок. Пригадуєте, хто стає виконувачем посади президента, коли сам гарант зникає безвісті, знімається через імпічмент чи за власною заявою, коли неспроможний виконувати повноваження за станом здоров'я, чи й за радикальної ситуації: «Ах, на кого ж ти нас покинув? Безврємєнно й нежданно…» Дехто за старою редакцією Конституції думає, що прем'єр. Ні, саме голова Верховної Ради. Так, тільки до позачергових виборів і не з повними повноваженнями, але це вже зовсім інший стартовий майданчик на «безвременно-дочасних» виборах…
показати весь коментар
25.06.2021 12:09 Відповісти
Тарас неправий лише в одному: на прикладі Турчинова в лютому травні 2014-го народ давно знає, хто де-юре друга особа в державі...
показати весь коментар
25.06.2021 12:24 Відповісти
Тарасик предатель своего отца, пусть помалкивает кто кому рабинович...
показати весь коментар
25.06.2021 12:32 Відповісти
Мы накануне грандиозного шухера... Под конец месяца все будет понятно.
Но умным людям все уже понятно сейчас. Если дурак имеет возможность сделать ошибки, - он их обязательно сделает. Оманский осел, - этому яркий пример!
показати весь коментар
25.06.2021 12:03 Відповісти
Да, да, накануну, кацап...и омерига тоже вот-вот развалицца
показати весь коментар
25.06.2021 12:35 Відповісти
Разумков,Ермак -патриоты Украины..
показати весь коментар
25.06.2021 12:04 Відповісти
це навіть неозброєним оком помітно
показати весь коментар
25.06.2021 12:05 Відповісти
а яка мені різниця: тупий він, чи зрадник?
клоуна за грати!
показати весь коментар
25.06.2021 12:04 Відповісти
Дурку включил = значит ты ПОДЕЛЬНИК!
показати весь коментар
25.06.2021 12:05 Відповісти
Будет. Если не эта, то следующая. Обязательно.
показати весь коментар
25.06.2021 12:07 Відповісти
Разумков уклонился от ответа, будет ли ВСК Рады расследовать заявление Зеленского по "вагнеровцам"

- Товарищ прапорщик, меня вызывает начальник штаба. Продолжите политзанятия. Тема - "Инопланетные цивилизации"
- Есть, товарищ майор!
---------------------------------
- Ну, как прошло? Вопросы были?
- Были. Рядовой Сопляков задал вопрос о космических войнах.
- Замечательный вопрос. Как вы ответили?
- Ответил уклончиво.
- А именно?
- Послал на.уй
показати весь коментар
25.06.2021 12:09 Відповісти
Биба за Бобу. Боба за Бибу.
показати весь коментар
25.06.2021 12:09 Відповісти
Разве не эта самая ВСК Рады должна задавать Зеленскому такие вопросы?
показати весь коментар
25.06.2021 12:14 Відповісти
Наша песня хороша...
показати весь коментар
25.06.2021 12:18 Відповісти
так ви всі, 73/43%зебіли її почали "абинепорох"... Так продовжуй...-те
показати весь коментар
25.06.2021 12:20 Відповісти
как где , так разумков на законы , конституцию ссылается , весь законопослушный такой , а тут - спросить надо ... спросить то надо , только у следователя в кабинете
показати весь коментар
25.06.2021 12:18 Відповісти
ага. надо спросить Лукашенко, чего это у него вагнеровцы неделю тусовались, и с какого перепугу он решил их задержать после доклада ГУР ***********?
показати весь коментар
25.06.2021 12:37 Відповісти
Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо "вагнерівців": Потрібно запитати, коли відбулося його спілкування з Лукашенком - Цензор.НЕТ 8365
показати весь коментар
25.06.2021 12:38 Відповісти
Обдовбиш, бл...!
показати весь коментар
25.06.2021 13:53 Відповісти
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZWu7kjic7GOQraPUNqut0UAsPdm-klrtAc2dVLk720gPWzhKAkSNvhEC6EjBtELxjg9E2KEiGo7ya9VKtzaHjhh22RcCnwllj--zGbtNb8fNpVxs7SaHVj9OGpGj_nbee8&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Луценко

Порівнювати примусову посадку літака для захоплення опозиціонера і операцію по захопленню «вагнерівців» - це все рівно, що порівнювати 95 квартал з 95 бригадою ЗСУ.

1. Примусова посадка літака Ryanair з допомогою білоруських винищувачів - не те саме, що посадка зазделегідь підготовленого і узгодженого з країною відправлення літака.


2. Примушування до посадки цивільних пілотів - не те саме, що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів.

3. Непрогнозовані дії пасажирів при примусовій посадці літака - не те саме, що сплановані і відпрацьовані на тренуваннях дії спецпризначенців на борту з «вагнерівцями».

4. Терористичне захоплення літака заради увязнення опозиційного діяча - не те саме, що спільні із країнами НАТО дії в рамках кримінального провадження для покарання міжнародних терористів.

5. Оприлюднені матеріали СБУ та ГПУ в справі « вагнерівців» переконливо доводять, що це була саме українська спецоперація із залученням зарубіжних партнерів в рамках міжнародної правової допомоги.

Строк давності статті КК за державну зраду - більший навіть двох президентських термінів.
показати весь коментар
25.06.2021 13:00 Відповісти
"узгодженого з країною відправлення літака" и "що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів" не вяжется с реакцией лукашенко на присутствие вагнеровцев.
показати весь коментар
25.06.2021 14:08 Відповісти
Чий це був літак, якої країни?
показати весь коментар
25.06.2021 14:10 Відповісти
Авіакомпанія турецька. І це вписується в версію про те, що планувалась операція за участі спецслужб України, Туреччини, США.
І саме цим країнам, а не Мордору Зєля з Єрмаком продемонстрували свою "суб'єктність", зливши операцію Лукашенку і Кремлю.
показати весь коментар
25.06.2021 14:19 Відповісти
"узгодженого з країною відправлення літака". Они из Белоруссии якобы вылетать собирались, а не из Турции.
показати весь коментар
25.06.2021 14:26 Відповісти
Це ваше трактування словосполучення "країною відправлення літака".
Луценко мав на увазі країну-власника даних авіаліній.
Вона підпадає під визначення країни, яка відправила літак в рейс.
показати весь коментар
25.06.2021 14:33 Відповісти
мав на увазі - это ваша трактовка. Ничего личного. Возможно, что он не правильно выразился. С тем же успехом и Зеленский мог не правильно выразится.
Вот мне только не понятно одно - зачем лететь из Минска, если можно лететь из Москвы. С 1 августа 2020 полеты были возобновлены в Турцию.
показати весь коментар
25.06.2021 15:17 Відповісти
Шукайте статті Бутусова на цю тему, можливо там є відповідь саме на це питання.
Зєля заявив "мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопрос", - Зеленский.

Источник: https://censor.net/ru/n3273373

Проявили суб'єктність, незалежність від кого конкретно, від яких країн?
показати весь коментар
25.06.2021 15:29 Відповісти
я не понял, что он подразумевал под этой фразой.
показати весь коментар
25.06.2021 22:19 Відповісти
Эх, зебилы, зебилы
Ну зачем вы убили страну ((
показати весь коментар
25.06.2021 13:01 Відповісти
Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо "вагнерівців": Потрібно запитати, коли відбулося його спілкування з Лукашенком - Цензор.НЕТ 5960
Так одна шайка лейка: продажная антиукраинская ( зеленая) !
показати весь коментар
25.06.2021 13:07 Відповісти
Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо "вагнерівців": Потрібно запитати, коли відбулося його спілкування з Лукашенком - Цензор.НЕТ 2990
показати весь коментар
25.06.2021 13:31 Відповісти
Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо "вагнерівців": Потрібно запитати, коли відбулося його спілкування з Лукашенком - Цензор.НЕТ 8753
показати весь коментар
25.06.2021 16:35 Відповісти
Что вы пристали к бывшему рыгу, рыг он и в Африке-рыг.
показати весь коментар
25.06.2021 18:10 Відповісти
разумков скользкий подонок, к сожалению, умный...
показати весь коментар
25.06.2021 23:42 Відповісти
 
 