Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо "вагнерівців": Потрібно запитати, коли відбулося його спілкування з Лукашенком
Спікер ВР Дмитро Разумков ухилився від відповіді на питання про те, чи буде профільна ТСК ВР займатися діями президента щодо спецоперації щодо "вагнерівців".
При цьому в ході пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність" він висловив упевненість, що робота цієї комісії буде неупередженою, інформує Цензор.НЕТ.
"Що я почув у інтерв'ю президента, то він сказав, що спілкувався з паном Лукашенком. Я думаю, що потрібно запитати, коли відбувалося це спілкування - до того, як вони були затримані, чи після того. З інтерв'ю це не зовсім зрозуміло. Стосовно ТСК (щодо розслідування дій чиновників і політиків проти суверенітету України. - Ред.), то вона буде займатися всіма питаннями з того переліку, пов'язаного з діяльністю комісії. Я впливати на неї не буду, я намагаюся не втручатися в роботу ТСК, там є представники всіх фракцій і груп. Сподіваюся, її робота буде неупередженою", - сказав Разумков, коментуючи питання щодо того, чи буде профільна ТСК ВР займатися діями президента щодо спецоперації щодо "вагнерівців".
Раніше Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
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А еще он напал на Украину и НАЖЫВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ ????,
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Одно то, что Зеленский, ГОД отрицал само существование операции и препятствовал созданию комиссии уже ВО ВСЕМ ЕГО ИЗОБЛИЧАЕТ!!!
Ну, й що скажеш у своє виправдання?
ТАРАС ЧОРНОВІЛ
21.07.2020, 16:00 940
От я дивився сьогодні на Разумкова й бачив Литвина. Той самий тон, ті самі звороти, точнісінько така сама примирлива риторика. І я вам більше скажу. Політтехнологічна група, яка готувала Литвина в наступники Кучми, нікуди не зникла (хіба Юрій Левенець уже відійшов до іншого світу). Там були люди, які гуртувалися ще навколо батька нинішнього спікера - Олександра Разумкова. Уся ця колишня комсомольська команда, яка здобула статки і впливи перед розвалом Союзу. Вони тоді розглядали двох прийнятних кандидатів: Литвина й Тігіпка. У Тігіпка виникли певні проблеми, тому й він долучився до спільного проекту розкрутки Литвина. А знаєте, хто після смерті Олександра Разумкова опікувався його сином Дмитром? Саме Тігіпко, бо його особисто перед смертю про це просив Разумков-старший. Ці історії в середовищі політиків кінця 90-их - початку нульових були добре відомі. Тому й така схожість методів заходження на ринок «особливо важливих персон».
І зовсім на останок. Пригадуєте, хто стає виконувачем посади президента, коли сам гарант зникає безвісті, знімається через імпічмент чи за власною заявою, коли неспроможний виконувати повноваження за станом здоров'я, чи й за радикальної ситуації: «Ах, на кого ж ти нас покинув? Безврємєнно й нежданно…» Дехто за старою редакцією Конституції думає, що прем'єр. Ні, саме голова Верховної Ради. Так, тільки до позачергових виборів і не з повними повноваженнями, але це вже зовсім інший стартовий майданчик на «безвременно-дочасних» виборах…
Но умным людям все уже понятно сейчас. Если дурак имеет возможность сделать ошибки, - он их обязательно сделает. Оманский осел, - этому яркий пример!
клоуна за грати!
- Товарищ прапорщик, меня вызывает начальник штаба. Продолжите политзанятия. Тема - "Инопланетные цивилизации"
- Есть, товарищ майор!
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- Ну, как прошло? Вопросы были?
- Были. Рядовой Сопляков задал вопрос о космических войнах.
- Замечательный вопрос. Как вы ответили?
- Ответил уклончиво.
- А именно?
- Послал на.уй
Порівнювати примусову посадку літака для захоплення опозиціонера і операцію по захопленню «вагнерівців» - це все рівно, що порівнювати 95 квартал з 95 бригадою ЗСУ.
1. Примусова посадка літака Ryanair з допомогою білоруських винищувачів - не те саме, що посадка зазделегідь підготовленого і узгодженого з країною відправлення літака.
2. Примушування до посадки цивільних пілотів - не те саме, що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів.
3. Непрогнозовані дії пасажирів при примусовій посадці літака - не те саме, що сплановані і відпрацьовані на тренуваннях дії спецпризначенців на борту з «вагнерівцями».
4. Терористичне захоплення літака заради увязнення опозиційного діяча - не те саме, що спільні із країнами НАТО дії в рамках кримінального провадження для покарання міжнародних терористів.
5. Оприлюднені матеріали СБУ та ГПУ в справі « вагнерівців» переконливо доводять, що це була саме українська спецоперація із залученням зарубіжних партнерів в рамках міжнародної правової допомоги.
Строк давності статті КК за державну зраду - більший навіть двох президентських термінів.
І саме цим країнам, а не Мордору Зєля з Єрмаком продемонстрували свою "суб'єктність", зливши операцію Лукашенку і Кремлю.
Луценко мав на увазі країну-власника даних авіаліній.
Вона підпадає під визначення країни, яка відправила літак в рейс.
Вот мне только не понятно одно - зачем лететь из Минска, если можно лететь из Москвы. С 1 августа 2020 полеты были возобновлены в Турцию.
Зєля заявив "мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопрос", - Зеленский.
Источник: https://censor.net/ru/n3273373
Проявили суб'єктність, незалежність від кого конкретно, від яких країн?
Ну зачем вы убили страну ((
Так одна шайка лейка: продажная антиукраинская ( зеленая) !