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Нафтогаз (4374) ТЕЦ (448) енергетика (2479) Вітренко Юрій (631)

"Нафтогаз" просить ФДМ передати йому у власність і управління державні ТЕЦ, - Вітренко

"Нафтогаз України" готовий прийняти у власність та управління державні теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

Про це повідомив глава правління НАК Юрій Вітренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Далі - державні ТЕЦ, які у ФДМ. Ми кажемо: "Передавайте нам, тому що це найбільш проблемний сегмент на цьому ринку. Вони на рівні розрахунків навіть гірші, ніж приватні ТЕЦ або ті, якими управляють приватні компанії", - сказав він.

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Водночас Вітренко нагадав, що "Нафтогаз" зможе інвестувати в ТЕЦ з метою підвищення енергоефективності тільки в разі їхньої передачі до статутного капіталу компанії, а не просто в управління.

"Вирішення цієї проблеми з енергоефективністю - це не слова з декларації, це реальні інвестиції, які допомагають менше використовувати газу і виробляти таку ж кількість тепла: залатати діри в тепломережах, щоб ми гріли не асфальт і навколишнє повітря", - зазначив глава НАК.

При цьому він допустив, що "Нафтогаз" у перспективі може стати партнером і для приватних ТЕЦ, допомагаючи їм в енергоефективності.

Як повідомлялося, на початку червня Вітренко повідомив, що "Нафтогаз" розглядає варіант створення субхолдингу у сфері опалення, який може включати в себе три напрями: виробництво біометану (BMS production), енергоефективність і теплопостачання (ТКЕ і ТЕЦ). У серпні 2020 року Антимонопольний комітет України вже дав дозвіл на передачу шести ТЕЦ, що перебувають в управлінні ФДМ, в управління "Нафтогазу". Йдеться про Сєверодонецьку, Одеську, Криворізьку, Херсонську, Миколаївську та Дніпровську ТЕЦ.

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Та и шахты забирайте!
Сгорел сарай - гори и хата.
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25.06.2021 12:16 Відповісти
Гарний апетит.
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25.06.2021 12:38 Відповісти
забирайте у ахметова и фирташа
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25.06.2021 12:49 Відповісти
Нах вони потрібні,він їх за безцінь одержав,вижав з них по максимуму,ні копійки в модернізацію обідрав нас як липку,а тепер знов за рахунок держбюджету їх модернізувати? А чи не холуйчик ти ахметівський часом?
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25.06.2021 14:18 Відповісти
Они смогут инвестировать в ТЭЦ..... и дальше никто не поймет сколько денег они туда "закопают".
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25.06.2021 13:25 Відповісти
Нелегитимный. И как с него потом спросишь?
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25.06.2021 13:41 Відповісти
Послушайте профессионала, отломавшего у ВВП уже несколько ярдов. Он понимает, о чём говорит. В отличие от зелёных мартышек в клоунской шобле
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25.06.2021 16:21 Відповісти
 
 