ЄБРР і Енергоспільнота розкритикували податковий законопроєкт за пункт про акциз на "зелену" енергію

Ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

Про це йдеться в листі Європейського банку реконструкції і розвитку, Чорноморського банку торгівлі та розвитку, Нідерландської фінансової компанії розвитку, Інституту фінансування розвитку, а також Секретаріату Енергетичної спільноти на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Ми хотіли б звернути вашу увагу на це питання, тому що пропоноване введення акцизного податку з 1 липня 2021 року незалежно від його ставки буде порушувати стабілізаційне застереження, яке регулює домовленості з виробниками відновлюваної енергії відповідно до Закону №810 від 1 серпня 2020 року", - йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що іноземні інвестори вже ініціювали один великий міжнародний арбітражний позов проти України за ретроактивне скорочення "зелених" тарифів, гарантованих законом, і що будь-які подальші односторонні зміни в законодавстві, спрямовані на введення або підвищення податків, швидше за все, приведуть до додаткових грошових позовів України про компенсацію.

"Уряд України шляхом підписання Меморандуму про взаєморозуміння з двома асоціаціями виробників відновлюваної енергії під егідою Секретаріату Енергетичної спільноти в червні 2020 року зобов'язався, що "Державні органи України зобов'язуються в межах своєї компетенції вжити всіх необхідних заходів щодо недопущення прийняття відповідними державними органами України законів та інших нормативних актів, що погіршують умови господарської діяльності виробників ВДЕ, зокрема, шляхом введення додаткових податків, зборів, штрафів, зниження FiT тощо", - нагадують міжнародні організації.

За їхніми словами, протягом минулого року енергетичний сектор України перебував у стані потрясінь, триваючої кризи платежів, що призвело до постійного накопичення непогашеної заборгованості перед виробниками відновлюваної енергії в розмірі 17,8 мільярда гривень станом на 30 квітня 2021 року.

"Акцизний податок на виробників відновлюваної енергії буде ще більше дестабілізувати енергетичний сектор і завдавати шкоди інвестиційній привабливості та репутації України", - підкреслюється в листі.

Організації додають, що перехід України до низьковуглецевих технологій вимагає довгострокової дорожньої карти для заміни згодом традиційних генеруючих потужностей, що враховує також наслідки інтеграції ENTSO-E і інвестиції, необхідні в сховищі, гнучкі резервні потужності і мережі.

"З урахуванням вищевикладеного, а також критично важливої ​​ролі поновлюваних джерел енергії для енергетичної безпеки та енергетичної незалежності України і її здатності досягти кліматичних цілей, таких як зобов'язання України щодо Паризької кліматичної угоди (як включено у внесок України, який визначається на національному рівні), і досягти вуглецевої нейтральності до 2060, закликаємо вас враховувати це при розгляді цієї ініціативи Верховною Радою", - підсумували організації.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з поновлюваних джерел, що є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів в нові екологічні проєкти.

В середині червня стало відомо, що акції норвезької компанії Scatec Solar, яка, зокрема, має активи в Україні, втратили в ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни - введення акцизного збору, що є порушенням гарантій держави перед інвесторами.