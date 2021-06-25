УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3733 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 441 11
Німеччина (7088) карантин (18171) посольство (939) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Німеччина від сьогодні дозволила в'їзд у країну з України для повністю вакцинованих проти COVID-19, - посольство

Німеччина від сьогодні дозволила в'їзд у країну з України для повністю вакцинованих проти COVID-19, - посольство

Для в'їзду необхідно надати цифровий сертифікат COVID європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій або в паперовій формі.

Про це повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

З 25 червня 2021 року в’їзд з України в Німеччину для осіб, повністю вакцинованих від SARS-CoV-2 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), буде знову можливим. Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати в Німеччину з метою відвідання друзів, знайомих та родичів, а також з туристичною метою. Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим", - йдеться в повідомленні.

Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, зазначених на інтернет-сторінці Інституту Пауля Ерліха, якщо з дня щеплення останньої необхідною дозою або вакциною, яка вимагає однієї дози, пройшло не менше 14 днів.

"Наразі це стосується тільки вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування", - додали в посольстві.

Читайте також: Голубовська про "дельта"-штам коронавірусу: "У будь-який момент може знадобитися величезна кількість госпіталізацій"

Для в'їзду необхідно надати цифровий сертифікат COVID європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій або в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами.

"Для осіб, які одужали, щеплення може складатися тільки з однієї дози вакцини. Для підтвердження повної вакцинації особам, які одужали, необхідно також довести, що перед щепленням вони хворіли на коронавірус SARS-CoV-2. Підтвердженням факту хвороби повинен бути позитивний результат ПЛР-тесту", - підкреслили в посольстві.

У той же час, особи, яким ще не виповнилось 12 років і які ще не отримали щеплення проти коронавірусу, можуть за наявності у них документального підтвердження про тест (ПЛР або антиген-тест) в'їжджати до Німеччини у супроводі одного або обидвох повністю вакцинованих батьків. Особи, яким ще не виповнилось 6 років, підтвердження тестування при цьому не потрібне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинованих туристів до Єгипту пускатимуть без ПЛР

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
мої вітання чиновникам, судям, депутатам, освітянам і іншим(яким просто пощастило отримати файзер)- в них буде повноцінна відпусткка. інші десятки млн можуть ситдіти вдома
показати весь коментар
25.06.2021 12:23
+3
зебилы сделали все, чтобы безвиз был только для депутатов слуг народа и их семей. ведь накупив китайского фуфломицина, который нигде не котируется в цивилизованных странах, они себя вкололи пфайзером, чтобы без проблем путешествовать по миру. а лошары с короноваком будут и дальше сидеть возле телевизора все лето анонируя на бубочку.
показати весь коментар
25.06.2021 12:42
+2
Список ид пары сотен человек прилагается.

Хотя избирателям ЗЕ и так не улыбалось ехать дальше райцентра.
показати весь коментар
25.06.2021 12:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мої вітання чиновникам, судям, депутатам, освітянам і іншим(яким просто пощастило отримати файзер)- в них буде повноцінна відпусткка. інші десятки млн можуть ситдіти вдома
показати весь коментар
25.06.2021 12:23 Відповісти
Iншим дадуть дозвол після массового щеплення другою дозою.
показати весь коментар
25.06.2021 12:35 Відповісти
чинуши себе специально выписали закон под файзер, а китайское говно не признаное в Европе пожалуйста колите смердам...
показати весь коментар
25.06.2021 12:38 Відповісти
Список ид пары сотен человек прилагается.

Хотя избирателям ЗЕ и так не улыбалось ехать дальше райцентра.
показати весь коментар
25.06.2021 12:29 Відповісти
И только Степанов где-то в конторке своей типографии пустил по щеке скупую мужскую слезу.
показати весь коментар
25.06.2021 12:33 Відповісти
А я вот думаю: где же Польша? где ее аналогичные послабления для украинцев?
Или туризм Польше неинтересен и ей нужны исключительно рабы на фермах, складах, заводах? А то, как хрюкать про "добрососедство", Польша первая, а как на деле показать - нету ее...
показати весь коментар
25.06.2021 12:36 Відповісти
в польше как раз нефиг особо и смотреть. распиаренные краковы-вроцлавы-гданьски - откровенное дерьмо по сравнению с той же прагой или будапештом за те же деньги. хоть я бы рекомендал ждать открытия италии-испании - там все прекрасно хоть немного и дороже.
показати весь коментар
25.06.2021 12:48 Відповісти
зебилы сделали все, чтобы безвиз был только для депутатов слуг народа и их семей. ведь накупив китайского фуфломицина, который нигде не котируется в цивилизованных странах, они себя вкололи пфайзером, чтобы без проблем путешествовать по миру. а лошары с короноваком будут и дальше сидеть возле телевизора все лето анонируя на бубочку.
показати весь коментар
25.06.2021 12:42 Відповісти
Дас ист гут!
показати весь коментар
25.06.2021 13:16 Відповісти
отлично, что с наличием прививки снова можно путешествовать. Открытые границы привлекают тех, кто работает на отдалёнке с любой точки мира, по этому варианты смены работы очень важны. Нашла хорошие отзывы о работодателях, которые предлагают отдалённый вид работы здесь https://sites-reviews.com/ru/news.obozrevatel.com#review155 censor.net
показати весь коментар
25.06.2021 13:26 Відповісти
нефуй шастать. Сидите дома и подымайте свою страну.
показати весь коментар
25.06.2021 13:35 Відповісти
 
 