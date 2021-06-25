Німеччина від сьогодні дозволила в'їзд у країну з України для повністю вакцинованих проти COVID-19, - посольство

Для в'їзду необхідно надати цифровий сертифікат COVID європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій або в паперовій формі.

Про це повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

З 25 червня 2021 року в’їзд з України в Німеччину для осіб, повністю вакцинованих від SARS-CoV-2 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), буде знову можливим. Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати в Німеччину з метою відвідання друзів, знайомих та родичів, а також з туристичною метою. Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим", - йдеться в повідомленні.

Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, зазначених на інтернет-сторінці Інституту Пауля Ерліха, якщо з дня щеплення останньої необхідною дозою або вакциною, яка вимагає однієї дози, пройшло не менше 14 днів.

"Наразі це стосується тільки вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування", - додали в посольстві.

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Для в'їзду необхідно надати цифровий сертифікат COVID європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій або в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами.

"Для осіб, які одужали, щеплення може складатися тільки з однієї дози вакцини. Для підтвердження повної вакцинації особам, які одужали, необхідно також довести, що перед щепленням вони хворіли на коронавірус SARS-CoV-2. Підтвердженням факту хвороби повинен бути позитивний результат ПЛР-тесту", - підкреслили в посольстві.

У той же час, особи, яким ще не виповнилось 12 років і які ще не отримали щеплення проти коронавірусу, можуть за наявності у них документального підтвердження про тест (ПЛР або антиген-тест) в'їжджати до Німеччини у супроводі одного або обидвох повністю вакцинованих батьків. Особи, яким ще не виповнилось 6 років, підтвердження тестування при цьому не потрібне.

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