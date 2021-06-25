За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 196 нових випадків, 143 пацієнти перебувають у лікарнях у важкому стані, - Кличко

У Києві за минулу добу 25 червня виявлено 196 хворих на коронавірус. Померла одна людина.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив сьогодні під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Минулої доби в місті виявили 196 інфікованих. Померла одна жінка віком 71 рік. Усього за період пандемії в столиці 5186 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 213 030", – повідомив Кличко.

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Серед захворілих 109 жінок віком від 27 до 80 років і 7 дівчаток від 9 місяців до 14 років. А також 75 чоловіків віком від 27 до 80 років і 5 хлопчиків від семи місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, четверо медиків.

Одужали минулої доби 387 киян. Усього коронавірус подолали 203 934 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 36, в Оболонському – 28 та в Дарницькому районі – 27 випадків.

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"Минулої доби у стаціонари медзакладів потрапили 18 хворих на коронавірус. А також госпіталізували 49 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто загалом у лікарні за добу потрапили 67 людей. У стаціонарах столиці сьогодні лікуються 252 хворих на коронавірус. 143 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 225 людей. Під апаратами ШВЛ – 6 хворих", – додав Кличко.