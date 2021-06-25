У Кремлі шкодують, що лідери Євросоюзу не стали запрошувати Путіна на саміт, - Пєсков
Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков прокоментував той факт, що лідери Євросоюзу не стали запрошувати російського президента Володимира Путіна на саміт.
За його словами, у Кремлі це оцінюють із жалем, бо Путін "був і залишається зацікавленим у налагодженні робочих відносин між Москвою і Брюсселем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.
Пєсков наголосив, що Росія готова йти в цьому напрямі настільки далеко, наскільки готові це зробити європейські колеги, про що Путін говорив не раз.
"На жаль, ми отримали інформацію, що на вчорашньому саміті низка країн висловилися проти діалогу. Це прибалтійські держави і Польща", - сказав Пєсков.
Прессекретар вказав на нелогічність у їхній позиції: з одного боку, вони роблять усе можливе, щоб на їхній території були розміщені озброєння США і НАТО, але з іншого боку, хочуть домогтися безпеки.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.
Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.
Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.
МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.
Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.
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После ночных переговоров провал идеи констатировала сама Меркель. Договориться о прямых переговорах с Путиным не удалось, дискуссия была «всесторонней, но в то же время неоднозначной», сказала она.
«Я лично хотела бы более смелого шага, но то, что получилось, тоже ОК, и мы продолжим работу», - https://www.politico.eu/article/eu-summit-european-council-live-blog-coronavirus-travel-russia-turkey-hungary-lgbtq/#1285690 добавила Меркель.
Вместо саммита с Путиными лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и верховному представителю по иностранным делам подготовить проект дополнительных, в том числе экономических санкций против России, следует из проекта документа по отношениям с РФ, который https://twitter.com/BarendLeyts/status/1408218804786708480 приводит Politico .
Евросоюз «ожидает от руководства России более конструктивного подхода и взятие политических обязательств по прекращению действий против ЕС, стран-членов и третьих стран», призывает Россию «признать ответственность за полное выполнение Минских соглашений» по Донбассу и подчеркивает необходимость «сильного и скоординированного ответа» на любые дальнейшие зловредные и незаконные действия РФ», говорится в резолюции.
По словам https://www.reuters.com/article/orutp-eu-summit-idRUKCN2E024C-ORUTP источников Reuters , новые санкции могут ударить по отмыванию российских денег или по олигархам, подозреваемым в коррупции за рубежом.
ЕС также ставит целью расширение сотрудничества со странами бывшего СССР в рамках программы Восточного партнерства, в том числе республиками Средней Азии.
Подчеркивая «открытость к выборочному сотрудничеству с Россией» в сферах, представляющих интерес, ЕС «осуждает ограничения фундаментальных свобод в России, сжатие пространства для гражданского общества и подчеркивает необходимость контактов людей для поддержки гражданского общества» в РФ, говорится в документе.
Польша и страны Балтии заявили, что приглашение Путина на фоне ухудшения отношений стало бы неверным сигналом.
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что эта идея похожа на «попытку поручить медведю охранять горшок с медом».("Русский еврей")
Не вистачило у "Пуйла" грошей щоб купить усіх ! А у наших сусідів виявилося достатньо честі "не продаться"!!!
А нафіг там треба обісцяна кремлівська криса
В нього біполярний розлад, що таких простих речей не розуміє? Чи то є погроза гопника з "пітєрской подворотні"?
сопливихботоксних.
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ПИТЕРACTA c питерсских подворотней -
НЕ ПРИГЛАСИЛИ !! ..
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БЯДА вяличию ! ..
БЯДА !!!!
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россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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партия
******
россия
= 666 ......
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Спросите у кисилева - о СОВПАДЕНИИ...
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