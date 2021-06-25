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Пєсков (1552) путін (23316) саміт (723) Євросоюз (12768)

У Кремлі шкодують, що лідери Євросоюзу не стали запрошувати Путіна на саміт, - Пєсков

У Кремлі шкодують, що лідери Євросоюзу не стали запрошувати Путіна на саміт, - Пєсков

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков прокоментував той факт, що лідери Євросоюзу не стали запрошувати російського президента Володимира Путіна на саміт.

За його словами, у Кремлі це оцінюють із жалем, бо Путін "був і залишається зацікавленим у налагодженні робочих відносин між Москвою і Брюсселем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Пєсков наголосив, що Росія готова йти в цьому напрямі настільки далеко, наскільки готові це зробити європейські колеги, про що Путін говорив не раз.

"На жаль, ми отримали інформацію, що на вчорашньому саміті низка країн висловилися проти діалогу. Це прибалтійські держави і Польща", - сказав Пєсков.

Прессекретар вказав на нелогічність у їхній позиції: з одного боку, вони роблять усе можливе, щоб на їхній території були розміщені озброєння США і НАТО, але з іншого боку, хочуть домогтися безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним: Сьогодні поспілкуємося з послами Німеччини і Франції - хочемо зрозуміти їхні наміри. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.

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Топ коментарі
+26
Животных на саммиты не приглашают.
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25.06.2021 12:47
+12
от те сила демократии: маленькие прибалты заблокировали жалкие потуги фрау и макарона на половое сближение с рашистами.
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25.06.2021 12:49
+10
лидеры Евросоюза не стали приглашать российского президента Владимира Путина на саммит. Источник: https://censor.net/ru/n3273480

А нафіг там треба обісцяна кремлівська криса
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25.06.2021 12:50
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Животных на саммиты не приглашают.
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25.06.2021 12:47 Відповісти
***** до животных, несколько миллионов лет надо эволюционировать, как и остальным свинособакам! Нет такого аналога в природе, не существует!
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25.06.2021 13:07 Відповісти
Ну нахер это *****, подумали нормальные люди
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25.06.2021 13:35 Відповісти
"неприкасаемый"
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25.06.2021 14:12 Відповісти
Лидеры Евросоюза отвергли инициативу Франции и Германии о проведении первого с 2014 года саммита с участием президента России Владимира Путина. Предложение, озвученное Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном и поддержанное канцлером Австрии Себастьяном Курцем, вызвало сопротивление 10 стран ЕС, ряд из которых грозили наложить вето на проект резолюции, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-24/eu-rejects-merkel-and-macron-call-for-leaders-talks-with-putin сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов.
После ночных переговоров провал идеи констатировала сама Меркель. Договориться о прямых переговорах с Путиным не удалось, дискуссия была «всесторонней, но в то же время неоднозначной», сказала она.
«Я лично хотела бы более смелого шага, но то, что получилось, тоже ОК, и мы продолжим работу», - https://www.politico.eu/article/eu-summit-european-council-live-blog-coronavirus-travel-russia-turkey-hungary-lgbtq/#1285690 добавила Меркель.
Вместо саммита с Путиными лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и верховному представителю по иностранным делам подготовить проект дополнительных, в том числе экономических санкций против России, следует из проекта документа по отношениям с РФ, который https://twitter.com/BarendLeyts/status/1408218804786708480 приводит Politico .
Евросоюз «ожидает от руководства России более конструктивного подхода и взятие политических обязательств по прекращению действий против ЕС, стран-членов и третьих стран», призывает Россию «признать ответственность за полное выполнение Минских соглашений» по Донбассу и подчеркивает необходимость «сильного и скоординированного ответа» на любые дальнейшие зловредные и незаконные действия РФ», говорится в резолюции.
По словам https://www.reuters.com/article/orutp-eu-summit-idRUKCN2E024C-ORUTP источников Reuters , новые санкции могут ударить по отмыванию российских денег или по олигархам, подозреваемым в коррупции за рубежом.
ЕС также ставит целью расширение сотрудничества со странами бывшего СССР в рамках программы Восточного партнерства, в том числе республиками Средней Азии.
Подчеркивая «открытость к выборочному сотрудничеству с Россией» в сферах, представляющих интерес, ЕС «осуждает ограничения фундаментальных свобод в России, сжатие пространства для гражданского общества и подчеркивает необходимость контактов людей для поддержки гражданского общества» в РФ, говорится в документе.
Польша и страны Балтии заявили, что приглашение Путина на фоне ухудшения отношений стало бы неверным сигналом.
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что эта идея похожа на «попытку поручить медведю охранять горшок с медом».("Русский еврей")
Не вистачило у "Пуйла" грошей щоб купить усіх ! А у наших сусідів виявилося достатньо честі "не продаться"!!!
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25.06.2021 16:10 Відповісти
Кто такой окурок, чтобы его кудалибо приглашали? Крыса должно сидеть в бункере. И желательно в итоге там же и застрелиться, как немецкий "батя" завещал.
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25.06.2021 14:44 Відповісти
Х..ло жалкує що не зможе похвалитися своєю мобільною парашою з золотим йоршиком.
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25.06.2021 12:48 Відповісти
да скинте уже на голову путину бомбу из космоса, илиу вас нету такой бомбы? или вам подсказать ка эту бомбу сделать?
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25.06.2021 12:48 Відповісти
от те сила демократии: маленькие прибалты заблокировали жалкие потуги фрау и макарона на половое сближение с рашистами.
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25.06.2021 12:49 Відповісти
і давно у вас, ригів-разумковців з'явилось це первісне відчуття демократії?
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25.06.2021 13:35 Відповісти
лидеры Евросоюза не стали приглашать российского президента Владимира Путина на саммит. Источник: https://censor.net/ru/n3273480

А нафіг там треба обісцяна кремлівська криса
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25.06.2021 12:50 Відповісти
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 1065
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25.06.2021 12:51 Відповісти
Пресс-секретарь указал на нелогичность в их позиции: с одной стороны, они делают все возможное, чтобы на их территории были размещены вооружения США и НАТО, но с другой стороны, хотят добиться безопасности.Источник: https://censor.net/ru/n3273480

В нього біполярний розлад, що таких простих речей не розуміє? Чи то є погроза гопника з "пітєрской подворотні"?
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25.06.2021 12:54 Відповісти
Пусть кремлёвская крыса не истерит и не хнычет.... Пригласят его... В Гаагский военный трибунал .. С пожитками и сухарями... На постоянное проживание. С последующим захоронением на тюремном кладбище...
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25.06.2021 12:54 Відповісти
Сначала нужно Путлеру остановить свои ********* если он хочет, чтобы его воспринимали как уважаемого и достойного общения!! Нынче паРаша это шайка изгоев с гранатами которая пакостит всем и требует чтобы с ней считались. Путлер ху..ло!!!
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25.06.2021 12:56 Відповісти
"Пожаліли" дідка, нехай сидить в бункері, досить що "пережив" зустріч з Байденом.
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25.06.2021 12:57 Відповісти
Обійдуться і без сопливих ботоксних.
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25.06.2021 12:58 Відповісти
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 7999
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25.06.2021 12:58 Відповісти
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25.06.2021 14:13 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.06.2021 14:13 Відповісти
Вот и сдулось российское клише об ЕС , в котором мальім государствам диктуют свою волю большие и сильньіе , а тем , в свою очередь , диктуют США. ЕС продемонстрировал здравьій и демократичньій подход к политике по отношению к Москве. Респект !
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25.06.2021 12:59 Відповісти
Ви не рєлаксуйте , готуйте краще вазелін на наступні санкціі а сажаления сваи в дупу сЦарю всея сРусі засуньте
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25.06.2021 13:00 Відповісти
"зачем вам оружие, хотите чтоб мы на вас напали?" логика. Только вот никто из прибалтисйких стран, украины или польши на территории рф не нападает. и на заявляет права, как это делается внутри рф в отношении соседних стран.
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25.06.2021 13:01 Відповісти
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 1555
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25.06.2021 13:03 Відповісти
БЯДА ! .
.
ПИТЕРACTA c питерсских подворотней -
НЕ ПРИГЛАСИЛИ !! ..
.
БЯДА вяличию ! ..
БЯДА !!!!
.
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25.06.2021 13:08 Відповісти
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 1986
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25.06.2021 13:09 Відповісти
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия
******
россия
= 666 ......
..
Спросите у кисилева - о СОВПАДЕНИИ...


..

.
..
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25.06.2021 13:14 Відповісти
угу, осталось выяснить с какого дьявол будет пользоваться искусственным рузким языком сделанным из старославянского пару столетий назад.
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25.06.2021 13:18 Відповісти
Демон МАСТЕР ИСКУСТВЕННОСТи и ФАЛЬША
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25.06.2021 13:20 Відповісти
место хйла-возле параши.
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25.06.2021 13:21 Відповісти
Блин, кусочек педофила, чекисткой сучки, моржовой ..., ... и убийцы, просится на саммит Евросоюза! Что оно, спутником-V перекололось, или в колумбийскую муку нырнуло? *****, твой саммит в северной Корее!!! =)
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25.06.2021 13:25 Відповісти
В Кремле все чаще сожалеют и сожалеют. Может доживу до того дня, когда они будут сожалеть, что родились..
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25.06.2021 13:43 Відповісти
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 4648
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25.06.2021 13:48 Відповісти
"...Песков подчеркнул, что Россия готова идти в этом направлении..."

http://www.radikal.ru В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 1867
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25.06.2021 14:13 Відповісти
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 1286
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25.06.2021 14:29 Відповісти
Это типа Гитлер сожалеет что его не пригласили в Тегеран или в Ялту.
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25.06.2021 14:31 Відповісти
Ваше место на паРаше....., свинособаки лишнехромосомные
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25.06.2021 14:33 Відповісти
Треба було запросити в Гаагу, на лаву підсудних.
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25.06.2021 14:35 Відповісти
На хрен кому нужен ваш приурок Пуйло-*****!!!
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25.06.2021 16:17 Відповісти
 
 