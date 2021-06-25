У Кремлі шкодують, що лідери Євросоюзу не стали запрошувати Путіна на саміт, - Пєсков

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков прокоментував той факт, що лідери Євросоюзу не стали запрошувати російського президента Володимира Путіна на саміт.

За його словами, у Кремлі це оцінюють із жалем, бо Путін "був і залишається зацікавленим у налагодженні робочих відносин між Москвою і Брюсселем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Пєсков наголосив, що Росія готова йти в цьому напрямі настільки далеко, наскільки готові це зробити європейські колеги, про що Путін говорив не раз.

"На жаль, ми отримали інформацію, що на вчорашньому саміті низка країн висловилися проти діалогу. Це прибалтійські держави і Польща", - сказав Пєсков.

Прессекретар вказав на нелогічність у їхній позиції: з одного боку, вони роблять усе можливе, щоб на їхній території були розміщені озброєння США і НАТО, але з іншого боку, хочуть домогтися безпеки.

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Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.