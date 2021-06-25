Держспецзв'язок щодо підпису "Байдена" під петицією про відставку Татарова: Це хакерська атака найвищого рівня складності
Ситуація навколо сайту електронних петицій є спланованою хакерською атакою. Фахівці встановили факт фіктивного голосування з використанням викраденого ключа вдосконаленого електронного підпису, згенерованого "Приватбанком".
Про це повідомили в Держспецзв'язку, передає Цензор.НЕТ.
На сайті електронних петицій збирали підписи під петицією про відставку заступника глави Офісу Президента Олега Татарова. Петицію підписала людина на ім'я Joe Biden (підпис був англійською). У результаті Держспецзв'язок на запит ОП почав перевірку.
У Держспецзв'язку повідомили, що під час аудиту встановлено факт фіктивного голосування з використанням викраденого ключа удосконаленого електронного підпису, згенерованого надавачем електронних довірчих послуг АТ КБ "Приватбанк".
"Такі дії є цілеспрямованою хакерською атакою найвищого рівня складності", - зазначають фахівці.
За оцінками експертів Держспецзв'язку, здійснити таку атаку можна лише за виконання щонайменше трьох умов:
- компрометація особистого ключа (незаконне заволодіння та використання)
- дороговартісна спрямована хакерська атака з кількамісячною підготовкою;
- використання людського фактору осіб, які мають доступ до генерування ключів.
Фахівці Держспецзв'язку почали проведення масштабної операції, спрямованої на повну перевірку системи електронних довірчих послуг. Досліджується система видачі ключів АТ КБ "Приватбанк" на відповідність вимогам безпеки.
Така ж профілактична комплексна перевірка чекає на всіх кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг. За її підсумками, в разі необхідності, будуть розроблені плани удосконалення відповідних систем захисту.
Раніше ЦПК заявив, що Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова. На думку глави ЦПК Віталія Шабуніна: "Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів всю систему державної кібербезпеки". За його даними, цей випадок може свідчити, що в Україні можна отримати справжню електронний підпис за підробленими документами або ж, що ключова державна система верифікації вважає тестові е-ключі - підписами реальних громадян. За його словами, ці два варіанти є "катастрофічними як для всієї державної системи надання онлайн послуг, так і для кібербезпеки країни в цілому".
Будь ласка, зачекайте...
схематозники осваивоили IT
"все подписи - фэйки и хакерская атака".
...
p.s.: когда миллион призовых выплатите Joe Biden'у?
У кого кошти в Приваті вони в небезпеці. Майте на увазі.Источник:https://censor.net/ru/n3273482
Скоро фильм Грозева по "Ванергейту" входит....
Срыв конкурса по САП,
замыливания дела Коломойского,
а еще где-то судья Чаус в подвале сидит который месяцы...
Факапам зебилов нет конца...
И они ведь никуда не уходят, а накапливаются и рано или поздно стукнут зебилоида по его тупой башке=)
незнание его номера мобильного?
так этот номер любой КЛОУН знает!
Саме він зацікавлений, щоб петиція за його відставку, що зібрала необхідну кількість голосів, була відхилена по відмазці "втручання хакерів".
Але хто ж його буде перевіряти, він же босс для кібербезпеки та держспецзв'язку імені зеленського-єрмака?
как только ключ в руках не надо никаких "долгих месяцев подготовки" или "хакерской атаки". бери, регистрируйся и голосуй.
клоуны
А ТАТАРОВА УВОЛЯТ ? ( за хакерскую проделку)