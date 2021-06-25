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Держспецзв'язок щодо підпису "Байдена" під петицією про відставку Татарова: Це хакерська атака найвищого рівня складності

Держспецзв'язок щодо підпису

Ситуація навколо сайту електронних петицій є спланованою хакерською атакою. Фахівці встановили факт фіктивного голосування з використанням викраденого ключа вдосконаленого електронного підпису, згенерованого "Приватбанком".

Про це повідомили в Держспецзв'язку, передає Цензор.НЕТ.

На сайті електронних петицій збирали підписи під петицією про відставку заступника глави Офісу Президента Олега Татарова. Петицію підписала людина на ім'я Joe Biden (підпис був англійською). У результаті Держспецзв'язок на запит ОП почав перевірку.

У Держспецзв'язку повідомили, що під час аудиту встановлено факт фіктивного голосування з використанням викраденого ключа удосконаленого електронного підпису, згенерованого надавачем електронних довірчих послуг АТ КБ "Приватбанк".

Також читайте: Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів усю систему державної кібербезпеки: ФСБшні хакери в щасливому очікуванні, - Шабунін

"Такі дії є цілеспрямованою хакерською атакою найвищого рівня складності", - зазначають фахівці.

За оцінками експертів Держспецзв'язку, здійснити таку атаку можна лише за виконання щонайменше трьох умов:

  • компрометація особистого ключа (незаконне заволодіння та використання)
  • дороговартісна спрямована хакерська атака з кількамісячною підготовкою;
  • використання людського фактору осіб, які мають доступ до генерування ключів.

Фахівці Держспецзв'язку почали проведення масштабної операції, спрямованої на повну перевірку системи електронних довірчих послуг. Досліджується система видачі ключів АТ КБ "Приватбанк" на відповідність вимогам безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки"

Така ж профілактична комплексна перевірка чекає на всіх кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг. За її підсумками, в разі необхідності, будуть розроблені плани удосконалення відповідних систем захисту.

Раніше ЦПК заявив, що Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова. На думку глави ЦПК Віталія Шабуніна: "Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів всю систему державної кібербезпеки". За його даними, цей випадок може свідчити, що в Україні можна отримати справжню електронний підпис за підробленими документами або ж, що ключова державна система верифікації вважає тестові е-ключі - підписами реальних громадян. За його словами, ці два варіанти є "катастрофічними як для всієї державної системи надання онлайн послуг, так і для кібербезпеки країни в цілому".

Держспецзвязок щодо підпису Байдена під петицією про відставку Татарова: Це хакерська атака найвищого рівня складності 01
Держспецзвязок щодо підпису Байдена під петицією про відставку Татарова: Це хакерська атака найвищого рівня складності 02

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Топ коментарі
+16
Ну вот вам и "ответ" Банковой на петицию:
"все подписи - фэйки и хакерская атака".
...
p.s.: когда миллион призовых выплатите Joe Biden'у?
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25.06.2021 12:52
+11
если я правильно понял, госсвязь ставит под сомнение 20+ тыс живых подписей из-за какого-то бота из троле-фермы подоляка?
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25.06.2021 12:51
+11
Татарова перевірте.
Саме він зацікавлений, щоб петиція за його відставку, що зібрала необхідну кількість голосів, була відхилена по відмазці "втручання хакерів".
Але хто ж його буде перевіряти, він же босс для кібербезпеки та держспецзв'язку імені зеленського-єрмака?
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25.06.2021 12:55
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ета барига! адназначна!
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25.06.2021 12:49 Відповісти
Вова ну зачем так примитивно прикрывать ублюдка Татарова.. скажи что это ты со своего смартфона подписался как Байден... вон по вагнеровцам отрицал отрицал а вчера свежий кокос подогнали и все понесло Вовку во все тяжкие правдоруб вещество развязало язык прикушенный.. сдался Вовка..а это еще даже не 1 степень допроса была...в подвалах
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25.06.2021 13:12 Відповісти
Короче тупо врут...
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25.06.2021 12:50 Відповісти
Я когда голосовал за эту питицию, вошёл через банк id от привата и мне предложило сохранить мои данные где я мог указать все что угодно - хоть усамабинладен
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25.06.2021 12:52 Відповісти
Так ты хакер высшего уровня...
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25.06.2021 13:00 Відповісти
Джо Байден действительно подписал петицию!
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25.06.2021 12:59 Відповісти
если я правильно понял, госсвязь ставит под сомнение 20+ тыс живых подписей из-за какого-то бота из троле-фермы подоляка?
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25.06.2021 12:51 Відповісти
это ставит под сомнению всю банковскую систему и прочие е-проекты в Украине.
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25.06.2021 12:53 Відповісти
Совершенно верно, хакерская атака из ОПы на дает уволить замглавы ОПы. CUI PRODEST? как говорили древние римляне.
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25.06.2021 12:59 Відповісти
Ключ Привата, а Приватом, владел Коломойский и вполне могли остаться связи (благо не деньги со счета нужно было списать, а просто сгенерировать ключик). Генерируется явно липовый ключ, не заметить который не возможно, им подписывается неугодная петиция, подделка обнаруживается, все остальные подписи тоже скомпрометированы (при чем в довесок можно "обнулить" и другие петиции подписанные этими людьми)
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25.06.2021 13:09 Відповісти
Кстати классная схема! Можно сгенерить нескольку ключей и подписывать все неугодные Клоуну петиции, как только ни появляются (для подстраховки), если петиция не наберет голосов - ничего не делаем, если набирает - обнуляем с помощью левой подписи
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25.06.2021 13:13 Відповісти
процессуальный кодекс, подправленный партянками, в руках циника = бес предел

схематозники осваивоили IT
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25.06.2021 14:17 Відповісти
Все правильно. Слова: "хакерская атака высшего уровня", нужно читать так "заказ для спецсвязи от конторы ермака-Козыря на компроментацию петиции про отставку татарова"
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25.06.2021 17:26 Відповісти
итого: генерация ключей приватбанка сфальсифицирована.
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25.06.2021 12:52 Відповісти
От это дижитализировалось унылое зелёное гауно
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25.06.2021 12:52 Відповісти
Госспецсвязь о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: Это хакерская атака самого высокого уровня сложности - Цензор.НЕТ 7521
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25.06.2021 12:52 Відповісти
Ого , как его штырит 😀видать кокс забористый поступил из- за поребрика 😂
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25.06.2021 12:58 Відповісти
Ну вот вам и "ответ" Банковой на петицию:
"все подписи - фэйки и хакерская атака".
...
p.s.: когда миллион призовых выплатите Joe Biden'у?
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25.06.2021 12:52 Відповісти
"похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированного поставщиком электронных доверительных услуг АО КБ "Приватбанк"

У кого кошти в Приваті вони в небезпеці. Майте на увазі.Источник:https://censor.net/ru/n3273482
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25.06.2021 12:53 Відповісти
опять зебилы обосрались...
Скоро фильм Грозева по "Ванергейту" входит....
Срыв конкурса по САП,
замыливания дела Коломойского,
а еще где-то судья Чаус в подвале сидит который месяцы...
Факапам зебилов нет конца...

И они ведь никуда не уходят, а накапливаются и рано или поздно стукнут зебилоида по его тупой башке=)
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25.06.2021 12:53 Відповісти
ну и какой дурак подделал авторизацию ПриватБанка, что бы создать петицию и НЕ украсть из ПриватБанка несколько миллиардов?!!!
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25.06.2021 12:54 Відповісти
для того чтобы украсть миллиард из приватбанка, нужно иметь ключ лица владеющего этим миллиардом. Или по твоему один ключ дает вход ко всем аккаунтам? Надо же думать иногда.
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25.06.2021 12:57 Відповісти
если он подделал "Joe Biden", то что ему мешает подделать "Игорь Коломойский"?
незнание его номера мобильного?
так этот номер любой КЛОУН знает!
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25.06.2021 13:00 Відповісти
ты знаешь сколько в украине игорей коломойских? Открою тебе секрет но идентификация лица не происходит по ФИО.
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25.06.2021 13:02 Відповісти
тут речи не об подделке чьей либо подписи, а об выпуске своей - бредовой.
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25.06.2021 13:04 Відповісти
ПриватБанк соучастник этой "атаки"
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25.06.2021 17:02 Відповісти
у привата тысячи сотрудников, наивно полагать что все они пушистые белые ангелы.
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25.06.2021 17:54 Відповісти
Татарова перевірте.
Саме він зацікавлений, щоб петиція за його відставку, що зібрала необхідну кількість голосів, була відхилена по відмазці "втручання хакерів".
Але хто ж його буде перевіряти, він же босс для кібербезпеки та держспецзв'язку імені зеленського-єрмака?
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25.06.2021 12:55 Відповісти
Байдену нет потребности так глубоко маскироваться, все будет примитивней и попроще. Да и татаров здесь ни при чем...
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25.06.2021 12:55 Відповісти
Вот это повод игнорировать петицию! Прям рецепт для всех будущих неудобных для зеленой плесени петиций
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25.06.2021 12:58 Відповісти
А без этого, что-то было бы по-другому?
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25.06.2021 13:08 Відповісти
Не знал, что Ермак с Татаровым супер крутые хакеры.
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25.06.2021 12:59 Відповісти
шел 8 год войны
Госспецсвязь о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: Это хакерская атака самого высокого уровня сложности - Цензор.НЕТ 2218
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25.06.2021 13:00 Відповісти
Так це сам Татаров і зробив, чи скоріше, попросив когось. Так черновецький раніше зривав збори киян за відкликаня його з поста мера, підсилав на збори людей, що давали фейкові дані про себе
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25.06.2021 13:06 Відповісти
Забагато уваги цій петиції. Для початку треба довести кримінальну справу щодо Татарова до логічного завершення - засудження або виправдання, а не товкти воду в ступі.
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25.06.2021 13:07 Відповісти
а чего там дорогостоящего или сложного кроме как получить левый ключ?
как только ключ в руках не надо никаких "долгих месяцев подготовки" или "хакерской атаки". бери, регистрируйся и голосуй.
клоуны
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25.06.2021 13:08 Відповісти
Сервак находится у кого ? Привет модеру ОП у которого права админа и ключи от серверной
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25.06.2021 13:19 Відповісти
Так же кинули референдум Тимошенко о земле, вставив среди 12000 подписантов 20 мертвых душ. Зе реально узурпировал власть. Мне всеравно с какой целью - благой или нет. В любом случае это путевка для страны в Ад.
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25.06.2021 13:30 Відповісти
Хакерская атака . Ясно
А ТАТАРОВА УВОЛЯТ ? ( за хакерскую проделку)
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25.06.2021 13:43 Відповісти
Швиденько переходимо у Дію з усіма потрохами. Наші дані в діджиталізаторів будуть суперзахищеними.
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25.06.2021 13:57 Відповісти
70 % коментуючих явно боти, які крім "коксу", нових розробок по написанню сценаріїв обпльовування не мають.
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25.06.2021 13:58 Відповісти
після "вступу" Зезрадника в посаду безслідно зникла петиція про його відставку, яка за декілька днів набрала понад 25тис. підписів, за тиждень понад 90тис підписів.
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25.06.2021 14:00 Відповісти
Шлюхі нароту роблять державі діджиталізований писдець в смартфоні. А розумні ж люди, я, наприклад, заздалегіть попереджали кретинів, що без майже ідеального кіберзахисту, а також без дублювання документів звичним, перевіреним паперовим чином, замість цяці буде мерзотне лайно. Але хто там серед шлюх розумний, починаючи з членограя на роялі?
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25.06.2021 15:11 Відповісти
Источник этой "атаки" известен,- контора ермака-Козыря в содружестве с банком-помойкой- Приват!
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25.06.2021 16:51 Відповісти
Итог: так называемая "диджетализация", - полное фуфло и будет использовано ворами и бандитами во власти для обмана и ограбления народа. Долой "Дию"!
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25.06.2021 16:55 Відповісти
Нужно подать петицию про отставку Зеленского, - посмотрим сколько тогда "атак" будет!
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25.06.2021 16:57 Відповісти
гавносвязь говноклована, а татаров у корыта при воване
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25.06.2021 17:55 Відповісти
Кто может взломать сертификаты SSL - может править Миром. Только если крыса внутри. Со стороны сервера петиций. Или со стороны Центра Сертификаций. Найти крысу довольно легко. Просто скажите, сертификат какого ЦС был использован? Или крыса со стороны сервера президента?
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25.06.2021 22:22 Відповісти
Указали гражданам на их место у смартфона
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26.06.2021 12:00 Відповісти
 
 