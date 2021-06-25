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Новини Тарифи ЖКГ
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Нафтогаз (4374) Тарифи на газ (1050)

"Нафтогаз" підняв ціну на газ у місячному тарифі на 10%, до 13,13 грн

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з охопленням приблизно 1 млн побутових абонентів підвищила ціну на газ у липні до 13,13 гривень за кубометр. Порівняно із червнем підвищення становить майже 10%.

Це випливає з даних на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, в червні ціна на газ становить 11,94 гривень за кубометр, а місячний тариф на липень зріс до 13,13 гривень.

Також читайте: Підвищення ціни газу в річному тарифі "Нафтогазу" не передбачається, - Шмигаль

При цьому ціни на газ не зростуть у тих, хто обслуговується на річному тарифі. Тут, як і раніше, діє фіксована ціна - 7,96 гривень за кубометр.

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Топ коментарі
+32
"Нафтогаз" поднял цену на газ в месячном тарифе на 10% до 13,13 грн - Цензор.НЕТ 4444
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25.06.2021 13:02
+31
Проклятый Порошенко! Сколько можно?!!!
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25.06.2021 12:57
+29
ЖриТЕ тупорылые зебуины
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25.06.2021 12:57
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Ждем новых рейтингов с повышением поддержки обосравшегося осла от восхищенного нарида
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25.06.2021 13:29 Відповісти
и победи "зе " бедность в Украине нищетой
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25.06.2021 13:43 Відповісти
Ну что, ЗЕфилитики? Жрите, наедайтесь.
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25.06.2021 14:40 Відповісти
будут массовые неуплаты и рекламируемые выше железные печки-буржуйки вполне могут пригодиться...
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25.06.2021 14:49 Відповісти
Отлично! зебилье заслужило)))
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25.06.2021 23:34 Відповісти
Витренко рулит в нафтогазе перед кончиной что ле...
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25.06.2021 23:51 Відповісти
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