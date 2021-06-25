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"Нафтогаз" підняв ціну на газ у місячному тарифі на 10%, до 13,13 грн
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з охопленням приблизно 1 млн побутових абонентів підвищила ціну на газ у липні до 13,13 гривень за кубометр. Порівняно із червнем підвищення становить майже 10%.
Це випливає з даних на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначимо, в червні ціна на газ становить 11,94 гривень за кубометр, а місячний тариф на липень зріс до 13,13 гривень.
При цьому ціни на газ не зростуть у тих, хто обслуговується на річному тарифі. Тут, як і раніше, діє фіксована ціна - 7,96 гривень за кубометр.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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