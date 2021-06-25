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Новини Санкції проти Росії
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Пєсков про продовження Україною санкцій проти компаній з РФ: Розцінюємо це як спробу недопущення зустрічі Путіна і Зеленського

Пєсков про продовження Україною санкцій проти компаній з РФ: Розцінюємо це як спробу недопущення зустрічі Путіна і Зеленського

Продовження Києвом санкцій щодо російських компаній можна розцінити як крок для недопущення зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС, про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Вчора Україна відновила й оголосила нові санкції стосовно різних російських компаній і фізичних осіб. Якщо розглядати ці кроки як підготовка ґрунту для двосторонньої зустрічі, то виникає багато питань. Якщо розглядати ці кроки як обрубування хвостів перед зустріччю, щоб жодним чином її не допустити, то тут можна зрозуміти ці кроки Києва", - зазначив Пєсков.

Пєсков підкреслив, що Кремль "констатує суперечливу політику Києва у вибудовуванні відносин з РФ, в тому числі з питання транзиту газу".

Також читайте: Крим не обговорюємо, а Донбас - це "внутрішньоукраїнська проблема", - Пєсков

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Топ коментарі
+9
Зеленского отпускать на какие-либо встречи - опасно. Опять сольёт что-то или наговорит очередных глупостей. Пускай сидит дома. Страна целее будет.
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25.06.2021 13:22
+4
"Расцениваем это как попытку недопущения встречи Ху і Зє" - виходить, брехливі кремляді все таки хочуть злучки двох мудаків, а "ліпили горбатого" що їм не треба аби ЗєМоніка на коліна ставала.
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25.06.2021 13:19
+4
Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 969
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25.06.2021 13:22
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оба как по мне оца друг дружку боятся.. толку от того целования никакого понты для ТВ картинки и точка...
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25.06.2021 13:16 Відповісти
Они без личной встрече все очень хорошо планируют, и делаю
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25.06.2021 13:17 Відповісти
Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 969
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25.06.2021 13:22 Відповісти
допуск к телу закрыт..
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25.06.2021 13:17 Відповісти
Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи )(уйла(Путина) и Предателя(Зеленского) А напрасно...Больше им общаться не с кем. Все брезгуют
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25.06.2021 13:17 Відповісти
Хм, дивно, а я чув що один поважний і дуже впливовий політик не так давно поспілкувався і з Зеленським (по телефону), і з Путіним (особисто в Женеві).
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25.06.2021 13:19 Відповісти
І це не перешкодило до особистої зустрічі ввести санкції, як і після неї.
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25.06.2021 13:36 Відповісти
"Расцениваем это как попытку недопущения встречи Ху і Зє" - виходить, брехливі кремляді все таки хочуть злучки двох мудаків, а "ліпили горбатого" що їм не треба аби ЗєМоніка на коліна ставала.
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25.06.2021 13:19 Відповісти
Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 7345
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25.06.2021 13:21 Відповісти
Зеленского отпускать на какие-либо встречи - опасно. Опять сольёт что-то или наговорит очередных глупостей. Пускай сидит дома. Страна целее будет.
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25.06.2021 13:22 Відповісти
...І термін менший в суді дадуть.
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25.06.2021 13:23 Відповісти
Какой,меньший? Он вчера на три пожизненных напризнавался
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25.06.2021 14:18 Відповісти
РФ нужно изолировать и никто не должен встречаться с РФ. РФ должна быть изгоем!
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25.06.2021 13:23 Відповісти
Не можна шмарклю допускати заглядати в очи *****! Ніяк не можна!
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25.06.2021 13:23 Відповісти
вот и ладненько !
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25.06.2021 13:24 Відповісти
Правильно расцениваете. Два подонка нарешают чёрте-чего.
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25.06.2021 13:27 Відповісти
А Вовочка так хоче зазирнути ***** в глаз. Яка досада.
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25.06.2021 13:27 Відповісти
Та ні, тепер ідея фікс - очі Байдена бо той вже "не один рупь должєн".
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25.06.2021 13:42 Відповісти
Угу..Пустите Вовочку поиграть в проктолога,пусть поищет мир глазу(как он думает) *****.
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25.06.2021 15:27 Відповісти
У ***** двойников более чем достаточно. Пускай с ними ***** и встречается.
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25.06.2021 13:30 Відповісти
Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 7372
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25.06.2021 13:31 Відповісти
Яка сумна новина.
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25.06.2021 13:34 Відповісти
толку с тех встреч - ***** и брехло снимут по видосику и все.
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25.06.2021 13:34 Відповісти
после оккупации украинского Крыма и части Донбасса - Украина должна поставить рашисту ультиматум - встреча возможна только после возвращения оккупированых украинских территорий
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25.06.2021 13:41 Відповісти
Що іскандери вже не сміються?
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25.06.2021 14:02 Відповісти
Да хоть рассасывайте!
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25.06.2021 14:03 Відповісти
Вот и хорошо! А то будет потом:"Я привез вам мир!"(с), а все не будут знать, как его расхлебать, этот русский мир.
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25.06.2021 14:12 Відповісти
Такая встреча ( тем более в формате один на один) возможно только в случает проведения нового Нюрнбергского ( Гаагского) трибунала над реваншистской, неонацистской Рашей и ее недомерком плешивым фюрером и его зондеркомандой.
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25.06.2021 14:15 Відповісти
 
 