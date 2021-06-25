Пєсков про продовження Україною санкцій проти компаній з РФ: Розцінюємо це як спробу недопущення зустрічі Путіна і Зеленського

Продовження Києвом санкцій щодо російських компаній можна розцінити як крок для недопущення зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС, про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Вчора Україна відновила й оголосила нові санкції стосовно різних російських компаній і фізичних осіб. Якщо розглядати ці кроки як підготовка ґрунту для двосторонньої зустрічі, то виникає багато питань. Якщо розглядати ці кроки як обрубування хвостів перед зустріччю, щоб жодним чином її не допустити, то тут можна зрозуміти ці кроки Києва", - зазначив Пєсков.

Пєсков підкреслив, що Кремль "констатує суперечливу політику Києва у вибудовуванні відносин з РФ, в тому числі з питання транзиту газу".

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