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Новини ДТП
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ДТП (4440) Нацполіція (14872) Рівненщина (1133)

Поліцейські збили чоловіка, який раптово почав перебігати дорогу в невстановленому місці, на Рівненщині. Він помер у лікарні, - Нацполіція

Поліцейські збили чоловіка, який раптово почав перебігати дорогу в невстановленому місці, на Рівненщині. Він помер у лікарні, - Нацполіція

Біля села Городище Рівненської області співробітники поліції на службовому автомобілі збили чоловіка, який раптово почав перетинати проїжджу частину в невстановленому місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо встановлено, що 29-річний житель Закарпатської області, керуючи службовим автомобілем "Toyota Prius", допустив наїзд на місцевого жителя, 1960 р.н., який раптово почав перетинати проїзну частину у невстановленому місці. Правоохоронці відразу викликали "швидку" та поліцейських. Пішохода госпіталізували в лікарню, де він згодом помер.

У службовому автомобілі перебували поліцейські ГУНП в Закарпатській області, які поверталися із відрядження. Відповідно до результатів освідування працівники поліції не перебували у стані сп’яніння.

Також дивіться: Під час ДТП у Києві один з автомобілів відкинуло на пішоходів, госпіталізовано три людини. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють механізм та обставини автопригоди. Кримінальне провадження за фактом ДТП розслідуватимуть слідчі ДБР.

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Топ коментарі
+3
был ли "сбитый" вообще на дороге ?
а может это привезенный убитый полицией?

где видео с реестратора ?
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25.06.2021 13:33
+3
Удивляет следующее, во всех автомобилях патрульных полиции установлены видеорегистраторы. Где видео с них? Или окажется что оно как раз сломалось в этот момент или его забыли включить?
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25.06.2021 13:54
+1
Что то ни слова нет с какой скоростью он ехал и длинны тормозного пути.
Готовят к тому общественность,что они невиновны.
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25.06.2021 13:35
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полицейский за рулём - отличный охотник! он пешехода на встречке догнал.
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25.06.2021 13:30 Відповісти
был ли "сбитый" вообще на дороге ?
а может это привезенный убитый полицией?

где видео с реестратора ?
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25.06.2021 13:33 Відповісти
Что то ни слова нет с какой скоростью он ехал и длинны тормозного пути.
Готовят к тому общественность,что они невиновны.
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25.06.2021 13:35 Відповісти
А коли чувак на фурі збив пішохода, який перебігав дорогу не в тому місці то відкрили кримінальну справу. Де логіка?
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25.06.2021 13:37 Відповісти
Якби ти новину читав, то не задавав би таке дурне питання.
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25.06.2021 13:48 Відповісти
ты только заголовки комментируешь ?
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25.06.2021 14:16 Відповісти
начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствамиИсточник: https://censor.net/ru/p3272415 VS Правоохранители устанавливают механизм и обстоятельства ДТП. Уголовное производство по факту ДТП будут расследовать следователи ГБР.Источник: https://censor.net/ru/n3273495 -Та сама ситуація- різні підходи!-Саме це я мав на увазі. Ні не тільки заголовки а ще й вискочок які намагаються блиснути відсутнім умом на виперед показуючи своє хамство
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25.06.2021 14:38 Відповісти
які різні підходи ? закони України вивчи , а потім будеш вискакувати і вумнічать...
..чи тобі хочеться щоб кожне дтп з фурою розслідувало ГБР ..
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25.06.2021 15:03 Відповісти
Удивляет следующее, во всех автомобилях патрульных полиции установлены видеорегистраторы. Где видео с них? Или окажется что оно как раз сломалось в этот момент или его забыли включить?
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25.06.2021 13:54 Відповісти
какой там регистратор, они и номера сразу сняли
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25.06.2021 14:38 Відповісти
Да, к слову про регистратор - ГДЕ??? Как минимум два ментенка в тачке, плюс сама мафынка, где запись?? Или мы пишем только когда надо, а когда нам не совсем "нада" мы и не пишем???
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25.06.2021 14:08 Відповісти
 
 