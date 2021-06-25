"Шкодуємо": Кремль відреагував на озвучену Зеленським ідею референдуму в Україні про "стіну" з Донбасом
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Київ "де-факто вже розірвав зв'язки з Донбасом і буде сумно, якщо українська влада вирішила оформити це і де-юре".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він повідомив, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про можливий референдум про "стіну" з Донбасом.
"Важко коментувати подібні заяви глави української держави", - сказав представник Кремля.
Він заявив, що "всі зв'язки (Києва з Донбасом. - Ред.) де-факто і так розірвані, і ці регіони відірвані українською державою".
"Якщо мова про формалізацію цієї ситуації і надання їй характеру де-юре, то тут можна тільки висловити жаль", - зазначив Пєсков.
"Якщо є якісь інші задумки, то, напевно, роз'яснення будуть", - додав прессекретар президента РФ.
Нагадаємо, вчора в інтерв'ю "1 + 1" Зеленський заявив, що якщо конфлікт не вдасться врегулювати з Росією, США, Німеччиною і Францією, можливий повний розрив України з окупованим Донбасом. Але це рішення доведеться винести на референдум.
Будь ласка, зачекайте...
Гребанным идиотам, показалось мало зе-распила ковидного фонда на дорогах, так они решили "стену" сделать!
А пока будешь заливать никто стрелять не будет?
єти прожекты про стены и "рвы с крокодилами" только характеризуют интеллект их озвучившего.
ТРУС!!!
https://www.facebook.com/# 18 год ·
Влада прозвітувала про 5 років євроінтеграції, хоча, як на мене, мала б звітувати про свої 2. Тоді б картинка була іншою.
Попри певний прогрес у виконанні торговельної частини Угоди про асоціацію, маємо серйозні проблеми в її політичній частині. Порушуються засадничі принципи в царині верховенства права, а це ключові підходи Угоди, її дух.
Ми лікуємо ноги, але одночасно стріляємо собі в голову. Угода виконується клаптиково, адже її просто нема кому виконувати. В Уряді нормально не оцінюють законопроєкти на відповідність Угоді та праву ЄС. Ця інфраструктура знищена.
Маємо багато красивих гасел, які радо підтримаю, але проблема в тому, що за ними - неоране поле...
Через події в Закарпатській облраді не змогла в запланований час подискутувати з учасниками сьогоднішньої презентації звіту з виконання Угоди про асоціацію і збалансувати тверезою оцінкою бравурні спічі представників виконавчої влади.
А теперь, самый честный президент будет строить. Видели как он мудро
распилилиспользовал ковидный фонд?! Отож!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!"