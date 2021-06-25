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Зеленський (22389) Пєсков (1552) Донбас (22348)

"Шкодуємо": Кремль відреагував на озвучену Зеленським ідею референдуму в Україні про "стіну" з Донбасом

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Київ "де-факто вже розірвав зв'язки з Донбасом і буде сумно, якщо українська влада вирішила оформити це і де-юре".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він повідомив, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про можливий референдум про "стіну" з Донбасом.

"Важко коментувати подібні заяви глави української держави", - сказав представник Кремля.

Він заявив, що "всі зв'язки (Києва з Донбасом. - Ред.) де-факто і так розірвані, і ці регіони відірвані українською державою".

"Якщо мова про формалізацію цієї ситуації і надання їй характеру де-юре, то тут можна тільки висловити жаль", - зазначив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про продовження Україною санкцій проти компаній з РФ: Розцінюємо це як спробу недопущення зустрічі Путіна і Зеленського

"Якщо є якісь інші задумки, то, напевно, роз'яснення будуть", - додав прессекретар президента РФ.

Нагадаємо, вчора в інтерв'ю "1 + 1" Зеленський заявив, що якщо конфлікт не вдасться врегулювати з Росією, США, Німеччиною і Францією, можливий повний розрив України з окупованим Донбасом. Але це рішення доведеться винести на референдум.

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Топ коментарі
+17
А мне вспомнилось, как зе-сектанты тролили Яценюка с его стеной.
Гребанным идиотам, показалось мало зе-распила ковидного фонда на дорогах, так они решили "стену" сделать!
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25.06.2021 13:41
+16
клоуны с цапами играт в две руки.
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25.06.2021 13:27
+15
Сдался! Ручки поднял! А на выборах какой смелый был, как Порошенко унижал.
ТРУС!!!
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25.06.2021 13:34
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клоуны с цапами играт в две руки.
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25.06.2021 13:27 Відповісти
А мне вспомнилось, как зе-сектанты тролили Яценюка с его стеной.
Гребанным идиотам, показалось мало зе-распила ковидного фонда на дорогах, так они решили "стену" сделать!
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25.06.2021 13:41 Відповісти
Це не питання рехвередума, це питання безпеки. Приймається просиим рішенням СНБО без піару і відосіків
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25.06.2021 13:28 Відповісти
НСБО у нас занимается "олигархами" и "ворами в законе", на оккупированные территории у них времени нет, да и типо не их это компетенция
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25.06.2021 13:43 Відповісти
А можна просто уявити як практично буде будуватися ця "стіна", під обстрілом 122 мм
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25.06.2021 13:44 Відповісти
дальность 122 мм 17 км а дальше строй спокойно.. а перед стеной обязано быть голое поле закатаное бетоном с ежами противотанковыми рвами колючкой сигнализацией освещением и огневые замкнутые точки с подземными проходами ДОТ ДЗОТ.. и высота стены из бетона метров 15-20 и шириной 3-4 метра... с отдельными эшелонирвоанной обороной воротами проезда авто и 1-2 для поездов погран контроль и точка...
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25.06.2021 14:12 Відповісти
17 км?) может сразу под Киевом строить. Или в Карпатах?
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25.06.2021 14:16 Відповісти
чего вы ерничаете или показываете свою простите тупость...
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25.06.2021 14:20 Відповісти
клоун, сколько будет стоить 17 X 400 км залитого бетоном поля?
А пока будешь заливать никто стрелять не будет?
єти прожекты про стены и "рвы с крокодилами" только характеризуют интеллект их озвучившего.
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25.06.2021 14:35 Відповісти
Сдался! Ручки поднял! А на выборах какой смелый был, как Порошенко унижал.
ТРУС!!!
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25.06.2021 13:34 Відповісти
Зачем унижать пороха? Он сделал все, чтобы самому оставить о себе такие воспоминания.
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25.06.2021 14:41 Відповісти
https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze?__cft__[0]=AZXBJ-USu9nKo3G5VwgRxHg8k6__U4dj6PXk4vzbu29JJ0cUN5HRtQJTf6Jg9Aawi5I-tt31QSGahGYiZ1dLHkU414N6FixtSqjMKXnsSwW1FJ8WDDvGzvQBqkY_XV8imcsqfK-jgEAsa7h2S58lVxSPaA422vRw0GAFCJX85N9zQupgfIKHeVqh6tG8KR18ENk&__tn__=-UC%2CP-y-R Ivanna Klympush-Tsintsadze

https://www.facebook.com/# 18 год ·

Влада прозвітувала про 5 років євроінтеграції, хоча, як на мене, мала б звітувати про свої 2. Тоді б картинка була іншою.

Попри певний прогрес у виконанні торговельної частини Угоди про асоціацію, маємо серйозні проблеми в її політичній частині. Порушуються засадничі принципи в царині верховенства права, а це ключові підходи Угоди, її дух.

Ми лікуємо ноги, але одночасно стріляємо собі в голову. Угода виконується клаптиково, адже її просто нема кому виконувати. В Уряді нормально не оцінюють законопроєкти на відповідність Угоді та праву ЄС. Ця інфраструктура знищена.

Маємо багато красивих гасел, які радо підтримаю, але проблема в тому, що за ними - неоране поле...

Через події в Закарпатській облраді не змогла в запланований час подискутувати з учасниками сьогоднішньої презентації звіту з виконання Угоди про асоціацію і збалансувати тверезою оцінкою бравурні спічі представників виконавчої влади.
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25.06.2021 13:34 Відповісти
"Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление", - отметил Песков. 3.14ськов де-юре рашист ,выдачей около 600000 тысяч двухглавых паспортов оторвал с мясом часть украинского Донбасса,так что некуй на зеркало кивать,коль рожа рашистская лживая.А почему же рашист в украинском Донбассе .который он контролирует не признает паспорта Украины по которым бы принимал граждан Украины на работу ,твари лицемерные
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25.06.2021 13:36 Відповісти
Так, уже ж построили...
"Сожалеем": Кремль отреагировал на озвученную Зеленским идею референдума в Украине о "стене" с Донбассом - Цензор.НЕТ 3266
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25.06.2021 13:37 Відповісти
То кровавые барыги строили!
А теперь, самый честный президент будет строить. Видели как он мудро распилил использовал ковидный фонд?! Отож!
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25.06.2021 13:45 Відповісти
Грузия без Абхазии и Южной Осетии отнюдь не страдает.Нам ли страдать из-за куска загаженой и разрушеной территории. Всё равно назад на коленях приползут.
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25.06.2021 13:37 Відповісти
Адэнауэр когда то также самое послал Сталина с идеями объединения Германии, и в итоге построил мощнейшую экономику в Европе м мире. Вопрос немного в другом, если отказаться от этой территории то где гарантия что кремлевский обрубок не наворочит подобного на других территориях, здесь важно санкционное давление Европы и США, и низведение плешивого утырка до уровня лобковой воши
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25.06.2021 13:42 Відповісти
Письков прекрасно понимает что им придется оплачивать из своих карманов оккупированные территории до смерти путлера как минимум , если потом еще хуже не прийдет урод !
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25.06.2021 13:42 Відповісти
А при чем тут де юре.. Просто Стена, ров с " крокодилами", минные поля, проволочные заграждения, вышки с пулеметами, ни каких поставок - воды, эл. энергии, транспортного и пешего сообщения, ни каким поставок любых грузов включая продовольствие ни каких выплат пенсий, соц. выплат и т.д. До наступления момента когда деоккупацция станет возможной в силу обстоятельств. ( точно тоже и с Крымом) Желательно это и с Рашей.. ну хотя бы свести контакты на минимум, если по другому не возможно.
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25.06.2021 13:58 Відповісти
Буде будувати тин з кацапським миром,відгорожуючі частину Донбасу? Тоді і від всіеї Кацапії треба відгорожуватися,бо буде якось половинчато. Приймати закона що до позбавлення укргромадянства,за знаходження на боці ворога,та богато інших речей.
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25.06.2021 14:01 Відповісти
Та не треба так реагувати, в нашого клоуна по 10 геніальних ідей на день. Добре, що назавтра все забуває.
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25.06.2021 14:07 Відповісти
Письков - наглая, лживая тварь.
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25.06.2021 14:13 Відповісти
А референдума истены не бу дет, патаму шта это только на пользу орде.
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25.06.2021 14:15 Відповісти
Не Трус, А-ЧМО. :5.5' президента Страны, прости Господи.
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25.06.2021 14:39 Відповісти
ага, вот и будете тащить этот разворованный чемодан без ручки из вашего бюджета ,а донбасята пусть губу не раскатывают в Раше минималка меньше чем в Украине и им в раше никто платить больше не будет иначе россиянцы взбунтуются.
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25.06.2021 15:25 Відповісти
Вот и пришёл меленный ****** этому придурку Зеленскому!!Сам себя закопал!!
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25.06.2021 16:15 Відповісти
велике крадівництво продовжується
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25.06.2021 16:58 Відповісти
Скажіть нелоху, що референдум потрібен для внесення змін в Конституцію, а для таких питань є звичайні опитування.
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25.06.2021 16:59 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!"
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25.06.2021 17:42 Відповісти
 
 