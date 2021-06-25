З початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, - Міноборони

Від початку поточної доби, 25 червня, станом на 12:00, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у зведенні пресслужби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

У напрямку населеного пункту Гранітне противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв військових Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки — з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"На дії російсько-окупаційних військ українські захисники зреагували адекватно. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - сказано в повідомленні.