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Ціна за агресію проти України повинна стати нестерпною для Росії, - Порошенко про продовження санкцій проти РФ

Ціна за агресію проти України повинна стати нестерпною для Росії, - Порошенко про продовження санкцій проти РФ

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував європейським партнерам за продовження санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Глибоко вдячний лідерам Євросоюзу за тверду підтримку України у питанні продовження ще на півроку економічних санкцій проти Росії. Обнадійливим є також рішення Європейської Ради опрацювати додаткові санкції проти країни-агресора", – написав Порошенко.

"Ціна за порушення міжнародного права та зневаги до людських життів і територіальної цілісності України має зростати і стати нестерпною для Кремля", – переконаний п’ятий Президент.

"Я також дякую нашим партнерам за жорстку та консолідовану відсіч недалекоглядним ідеям повернути статус-кво у відносинах Заходу з Росією та запросити Путіна за стіл переговорів. Разом до перемоги з позицій сили, справедливості та солідарності!", – пише Порошенко.

Також читайте: Лідери ЄС продовжили "кримські" санкції проти Росії, - журналіст Йозвяк

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму та підтримку терористів на Донбасі.

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Топ коментарі
+23
Цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для России, - Порошенко о продлении санкций против РФ - Цензор.НЕТ 3800
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25.06.2021 13:38
+21
Без ротердама ціни виросли в кілька разів.
А коломой заробив за два роки купу грошей.
Зеля продовжує косити під дурачка, поки бариги грабують країну.
Зебіли ж продовжують йому вірити.
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25.06.2021 13:40
+19
Так!

Пане Гетьман !

.
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25.06.2021 13:35
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Так!

Пане Гетьман !

.
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25.06.2021 13:35 Відповісти
Потерпілими у справі "Роттердам+" були заводи Коломойського, а не Україна - САП

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25.06.2021 13:37 Відповісти
Без ротердама ціни виросли в кілька разів.
А коломой заробив за два роки купу грошей.
Зеля продовжує косити під дурачка, поки бариги грабують країну.
Зебіли ж продовжують йому вірити.
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25.06.2021 13:40 Відповісти
В Епіцентрі переоцінка. +10% до вже завищеної вартості товарів. Консультант каже, що це лише перша хвиля запланованих на найближчий період підвищень. Дякуємо, дуже дякуємо, бо Зеленський незабаром підніме всім зарплати. Вєрім Владимиру, сплотимся вокруг нєго!
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25.06.2021 13:51 Відповісти
Замечательная новость! 73% имбецилов должны если не понять, то прочувствовать все прелести своего скудоумия. Остальные это тоже это прочувствуют но они, я думаю, были к этому готовы а не рассчитывали стать президентами и посадить барыгу.
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25.06.2021 13:58 Відповісти
Епіцентр - монополіст у своїй сфері,
будматеріали навесні вже подорожчали на 30%
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25.06.2021 15:02 Відповісти
продаж Каломоше электрики ниже себестоимости на феросплавы не налазит ни на один Роттердам
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25.06.2021 13:46 Відповісти
Цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для России, - Порошенко о продлении санкций против РФ - Цензор.НЕТ 3800
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25.06.2021 13:38 Відповісти
"Внутриукраинский конфликт",как вещает утырок письков,а выгребать будет засрашка. Это прекрасно.)
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25.06.2021 13:39 Відповісти
Скільки беруть грошей за такі статті? Схоже, що у сивочолого так погано, що треба хоч якось піаритись... Краще б щось корисного зробив для України.
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25.06.2021 13:42 Відповісти
Почнемо перелічувати? я досягнення Порошенка, а ти у відповідь досягнення зєлєнського. Поїхали?
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25.06.2021 13:53 Відповісти
А я досягнення свинарчука
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25.06.2021 18:02 Відповісти
я знаю одного свинарчука, та ні, навіть двох!
тих які вагнерівців злили і на яких мотузка чекає.....
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25.06.2021 18:57 Відповісти
Давай, починай.
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25.06.2021 20:17 Відповісти
не скажу за статті, а зі мною Порох розраховується рошенками

типіли мля......
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25.06.2021 15:03 Відповісти
Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.

(Рассказ Гайдара О Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове)

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25.06.2021 15:41 Відповісти
на отсутствие сладкого не жалуюсь: "Рошен" ем на первое, второе и на десерт, им же запиваю
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25.06.2021 18:55 Відповісти
Злые языки сегодня рассказали, что "заморозка конфликта на Донбассе" по сценарию }{уйла готовится полным ходом. Для 73%-ного лошья готовится "всеукраинский референдум" с 2 вопросами примерно такого содержания: 1) Вы за продолжение конфликта и гибель украинских солдат и мирных жителей Донбасса; 2) Вы за заморозку конфликта и прекращение братоубийственной войны. При этом о Крыме там не будет ни слова...
Поздравляю зебилов с созданием с их участием "союза народных республик" Лугандона.
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25.06.2021 13:43 Відповісти
Чим більше економічних санкцій для лаптєногих , тим краще 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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25.06.2021 13:43 Відповісти
Только после "реХВерендума" санкции за Донбасс с параши снимут.
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25.06.2021 13:45 Відповісти
Петро, вернись!
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25.06.2021 13:43 Відповісти
Прийде час і повернеться Петро , інакше Украіна може зникнути із мапи назавжди 🙁
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25.06.2021 13:45 Відповісти
та не дай бог, еле пережили, зелень пережить и там уже видно будет
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25.06.2021 14:30 Відповісти
ще один зебіл зашифрований https://censor.net/ru/user/481524 всунувся, жопосроакового https://censor.net/ru/user/462738 мало було тут...
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25.06.2021 14:33 Відповісти
Не при цьому скомороху шмаркатому
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25.06.2021 13:44 Відповісти
Жаль что всего того что бывший гарант сейчас , находясь в оппозиции, с висящим на плечах грузом неспадающего антирейтинга, не делал в полном объеме находясь 4 года у власти. А так с галерки.. ну конечно мы за все хорошее против всего плохого. Достаточно вспомнить лозунги Зелепупенко когда он шел в президенты и ШО.. Как у нас все таки все меняется и зависит от " места сидения".
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25.06.2021 14:12 Відповісти
оце його вирвало, він же податки на росіі платить
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25.06.2021 14:29 Відповісти
ну, да, за трансляцію своїх "скотів" та "косоворотьок" - і платить податки, і отримує роялті, і навіть отримує фінансування з касапського бюджету на нові серіальчики..
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25.06.2021 14:37 Відповісти
Этот балабол паталогичный врун и манипулятор, уже блевать охота от его бездушных заявлений
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25.06.2021 14:29 Відповісти
Придурок, не пались, а то нагрянут ФСБ и расстреляют тебя убогого за оскорбления царя.
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25.06.2021 15:16 Відповісти
порошенко - сукин сын , минские " соглашения " - предательство ... он перекрестится и снова солжет ... одни и те же паразиты всех мастей 25 - 30 лет ходят по кругу и грабят країну ( срану т.е. ) ... выбироть надо было адекватных : а. гриценко ,

р. безсмертного , о.кривоноса , и.смешко , а не между зажравшимся миллиардером и охеренной бездарью
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25.06.2021 15:21 Відповісти
 
 