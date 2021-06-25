Ціна за агресію проти України повинна стати нестерпною для Росії, - Порошенко про продовження санкцій проти РФ

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував європейським партнерам за продовження санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Глибоко вдячний лідерам Євросоюзу за тверду підтримку України у питанні продовження ще на півроку економічних санкцій проти Росії. Обнадійливим є також рішення Європейської Ради опрацювати додаткові санкції проти країни-агресора", – написав Порошенко.

"Ціна за порушення міжнародного права та зневаги до людських життів і територіальної цілісності України має зростати і стати нестерпною для Кремля", – переконаний п’ятий Президент.

"Я також дякую нашим партнерам за жорстку та консолідовану відсіч недалекоглядним ідеям повернути статус-кво у відносинах Заходу з Росією та запросити Путіна за стіл переговорів. Разом до перемоги з позицій сили, справедливості та солідарності!", – пише Порошенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму та підтримку терористів на Донбасі.