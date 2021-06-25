Четвертий день поспіль у Москві фіксується рекорд з добової смертності від COVID-19

Понад 7,9 тис. випадків захворювання на коронавірус зафіксували в Москві за добу, померли 98 пацієнтів; число смертей четвертий день поспіль б'є рекорд за весь період пандемії, випливає з даних оперативного штабу з контролю ситуації з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

За даними штабу, за останню добу в Москві виявили 7 916 хворих на COVID-19. Напередодні повідомлялося про 8 598 випадків інфікування.

З початку пандемії померли 21 876 москвичів.

Одужали після захворювання за добу 4 558 пацієнтів. Всього від COVID-19 в Москві вилікувалися 1 135 580 осіб.

Напередодні повідомлялося про 4057 виписаних і 92 померлих.

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Загальна кількість зафіксованих у Москві випадків COVID-19 на 25 червня становить 1 323 757.

У червні захворюваність на COVID-19 у Москві повернулася до значень початку січня 2021 року, потім грудня 2020 року. На попередньому тижні в столиці були послідовно зафіксовані два максимуми добової захворюваності на інфекції за весь час пандемії - понад 9 тис. випадків.