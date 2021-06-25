Четвертий день поспіль у Москві фіксується рекорд з добової смертності від COVID-19
Понад 7,9 тис. випадків захворювання на коронавірус зафіксували в Москві за добу, померли 98 пацієнтів; число смертей четвертий день поспіль б'є рекорд за весь період пандемії, випливає з даних оперативного штабу з контролю ситуації з COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
За даними штабу, за останню добу в Москві виявили 7 916 хворих на COVID-19. Напередодні повідомлялося про 8 598 випадків інфікування.
З початку пандемії померли 21 876 москвичів.
Одужали після захворювання за добу 4 558 пацієнтів. Всього від COVID-19 в Москві вилікувалися 1 135 580 осіб.
Напередодні повідомлялося про 4057 виписаних і 92 померлих.
Загальна кількість зафіксованих у Москві випадків COVID-19 на 25 червня становить 1 323 757.
У червні захворюваність на COVID-19 у Москві повернулася до значень початку січня 2021 року, потім грудня 2020 року. На попередньому тижні в столиці були послідовно зафіксовані два максимуми добової захворюваності на інфекції за весь час пандемії - понад 9 тис. випадків.
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Сейчас там детей от 12 до 16 срочно вакцинируют и масочный режим возобновили.
https://hromadske.ua/ru/posts/izrail-nachinaet-massovo-privivat-podrostkov-s-serediny-******-strana-otmenit-masochnyj-rezhim-pochti-vo-vseh-pomesheniyah В Израиле начали массовую вакцинацию против коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет. На фоне успешной кампании прививок в стране анонсировали очередное ослабление карантина. Об этом сообщает The Times of Israel. Так, в Израиле теперь могут вакцинироваться примерно 600 тысяч подростков. Прививки сначала будут делать детям, наиболее подверженным осложнениям COVID-19, а также детям, живущим вместе с людьми из групп риска.
- искусственное происхождение COVID-19;
- неэффективность вакцин от заболеваний, против которых они предназначены;
- сама болезнь безопаснее, чем вакцина от нее;
- вакцины опасны, токсичны и вызывают аутизм.
В компании отметили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда... Что это !?!? Свобода слова, цензура, или все о чем пишут умные люди на эти темы оказывается правда !!!??? .. можешь не отвечать...
украинская граница с расплодником заразы уже закрыта Зелей Премудрой или у найвэлычнишой считают, что чем больше непровакцинированных украинских пенсионеров сдохнет, тем им, зелёным, больше бассейнов с барами можно будет соорудить, за счёт бюджета, конечно?
запарка в больницах...