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Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов

Державна митна служба відмовляється впроваджувати вже готові ІТ-продукти, вже запущені системи вимикаються і видаляються. Крім того, блокується підписання контрактів на розробку нових продуктів, за якими донори проводили піврічні процедури закупівель.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Напевно, це останній пост із тегом #що_там_у_ІТшників_Нової_Митниці, бо ця історія добігає сумного кінця. Після року роботи назбиралась величезна кількість нових ІТ-продуктів, впровадження яких підвисло у повітрі - бо ці системні зміни, звісно, не потрібні ні керівництву, ні Мінфіну:

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 Нова система управління ризиками (яку, до речі, хочуть собі взяти кілька інших відомств)

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 Система митного оформлення для декларацій спільного транзиту із ЄС

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 Морський журнал пункту пропуску

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 Реєстр інтелектуальних прав власності

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 12 автоматизованих адмінпослуг

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 Система митного аудиту", - розповів Нефьодов.

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"Всі ці вже готові системи не впроваджуються під різним соусом, іноді вже абсолютно абсурдним, та часом із зауваженнями в стилі "назва протоколу приймання неправильна". Мало того, блокуються підписання контрактів на розробку, по яким донори проводили піврічні процедури закупівель, а вже запущені нові системи (наприклад, калькулятор вартості б/в авто чи інтеграція NCTS з новою системою ризиків та системою митного оформлення) видаляються і вимикаються", - акцентував він.

"В цих умовах працювати далі "в стіл" просто немає сенсу. Євген Єнтіс вже оголосив, що не планує лишатись на митниці, пише заяви і команда. Павло Рябікін, Михайло Федоров, стара гвардія перемогла? Не дарма ж поновлені на роботі всі митники, яких із такою помпою відсторонював РНБО, так?" - резюмував Нефьодов.

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Топ коментарі
+9
Только что Поярков на "Прямом"
"дай им волю они налог и на онанизм введут!"
это он про то что у зеленых нет денег и они меняют налоговое законодательство
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25.06.2021 14:11
+8
Ні. Це перемогли нові обличчя з 95 кварталу. А з ними 73% виборців.
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25.06.2021 14:03
+7
А не тобі, дурник, казали - тікай і не бруднись об зелену владу? І кому ти тепер потрібен?
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25.06.2021 14:05
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ахахаха
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25.06.2021 13:55 Відповісти
Система сопротивляется и часто побеждает.
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25.06.2021 13:59 Відповісти
Вы хотели сказать - мафия? Таки да. Это когда мафия сдавалась или прищемлялась? Только, наверно, когда приходили к власти Ли Куан Ю..
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25.06.2021 18:58 Відповісти
Ждут вундерзевафлю, анонсированную Разумковым.
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25.06.2021 14:02 Відповісти
Ні. Це перемогли нові обличчя з 95 кварталу. А з ними 73% виборців.
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25.06.2021 14:03 Відповісти
ну же не дураки пилить сук на которых сидят
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25.06.2021 14:03 Відповісти
А не тобі, дурник, казали - тікай і не бруднись об зелену владу? І кому ти тепер потрібен?
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25.06.2021 14:05 Відповісти
да ...рали они на ваши ІТ технологии. они берут пример с президента. все в ручном режиме. если сам зе предатель и завербованій. то что им, грешным. передать единолично врагу все данные по спецоперации которую готовили в секрете спецслужбы нескольких стран и остаться президентом, это нонсонс. за такое, даже трамп, байден меркель макрон и тд селиб в тюрьму.
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25.06.2021 14:10 Відповісти
Пиар закончился и начались типичные серые будни "новой власти"...
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25.06.2021 14:10 Відповісти
Только что Поярков на "Прямом"
"дай им волю они налог и на онанизм введут!"
это он про то что у зеленых нет денег и они меняют налоговое законодательство
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25.06.2021 14:11 Відповісти
Поярков жжет
в этой жизни мужчина должен иметь две вещи которые нельзя отдолжить или взять на время . (тут ведущая напряглась) - жизненный опыт и член и попытка отдолжить то или другое заканчивается плохо. у зеленского первого нет точно а со вторым большие проблемы

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25.06.2021 14:27 Відповісти
Ваши технологии разработаны криворукими безмозглыми прыщавыми дебилами.
Вчера уже заблокировали оплату проезда во всем Киеве, хочется еще остановить таможню на пару суток?
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25.06.2021 14:19 Відповісти
Повертаємося взад до зкріпних гросбухів, рахівниць та ґарифмометрів?
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25.06.2021 14:34 Відповісти
Система не может зависеть от расположенных за тридевять земель ресурсов и должна обеспечивать автономную работу конечного оборудования, в случае сбоя на коммуникациях, тем более, в условиях войны.
Внедрение других принципов функционирования - саботаж и вредительство, за которое надо ставить к стенке.
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25.06.2021 14:42 Відповісти
а це, нещось, не хоче розказати, чому, як тільки цього чмиря призначили перестав працювати калькулятор розмитнення для авто?
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25.06.2021 14:31 Відповісти
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25.06.2021 14:47 Відповісти
що ти пінку розкидуєш зі свого пика???? То ж твій друг таке саме дєрьмо як і ти!!!!!!
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25.06.2021 14:47 Відповісти
а дядька Гувер в тридцатые преодолел мафию за пару лет ... позже некого уже было отстреливать , все срочно " перевоспитались " ... но эл стул все же не везде отменили :надо же где то исправлять демократическую демагогию ....
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25.06.2021 15:05 Відповісти
Відповідь на запитання у цій статті: ТАК, ЦЕ нахабний самовпевнений САБОТАЖ.
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25.06.2021 22:23 Відповісти
Подібні явища є і в інших державних органах, наприклад, у Міністерстві праці та соціальної політики:
функціонал, начебто, працює, але... останні пару етапів пройти неможливо, тобто, результат навіть не 0, а мінус час, витрачений на проходження попередніх етапів.
ЦЕ САБОТАЖ.
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25.06.2021 22:26 Відповісти
 
 