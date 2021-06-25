Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов

Державна митна служба відмовляється впроваджувати вже готові ІТ-продукти, вже запущені системи вимикаються і видаляються. Крім того, блокується підписання контрактів на розробку нових продуктів, за якими донори проводили піврічні процедури закупівель.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Напевно, це останній пост із тегом #що_там_у_ІТшників_Нової_Митниці, бо ця історія добігає сумного кінця. Після року роботи назбиралась величезна кількість нових ІТ-продуктів, впровадження яких підвисло у повітрі - бо ці системні зміни, звісно, не потрібні ні керівництву, ні Мінфіну:

Нова система управління ризиками (яку, до речі, хочуть собі взяти кілька інших відомств)

Система митного оформлення для декларацій спільного транзиту із ЄС

Морський журнал пункту пропуску

Реєстр інтелектуальних прав власності

12 автоматизованих адмінпослуг

Система митного аудиту", - розповів Нефьодов.

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"Всі ці вже готові системи не впроваджуються під різним соусом, іноді вже абсолютно абсурдним, та часом із зауваженнями в стилі "назва протоколу приймання неправильна". Мало того, блокуються підписання контрактів на розробку, по яким донори проводили піврічні процедури закупівель, а вже запущені нові системи (наприклад, калькулятор вартості б/в авто чи інтеграція NCTS з новою системою ризиків та системою митного оформлення) видаляються і вимикаються", - акцентував він.

"В цих умовах працювати далі "в стіл" просто немає сенсу. Євген Єнтіс вже оголосив, що не планує лишатись на митниці, пише заяви і команда. Павло Рябікін, Михайло Федоров, стара гвардія перемогла? Не дарма ж поновлені на роботі всі митники, яких із такою помпою відсторонював РНБО, так?" - резюмував Нефьодов.