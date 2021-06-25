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погода (789) ДСНС (4980)

На вихідних в Україні очікуються сильні зливи, грози та шквальний вітер, - ДСНС

Найближчими днями погода в Україні суттєво зміниться, через що в більшості регіонів країни очікуються грози, град і зливи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

"За інформацією Укргідрометцентру, 26 червня у західних, вдень північних та південних областях, а 27 червня в Україні грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що вдень 26 червня у західних, 27 червня у північних, центральних та південнихобластях місцями сильні зливи

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На вихідних в Україні очікуються сильні зливи, грози та шквальний вітер, - ДСНС 01

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Надеюсь в Ялте, Керчи и других городах Крыма тожи
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25.06.2021 14:15 Відповісти
А у них и не прекращаются. Вопрос с водой, по крайней мере в этом году, практически решен для всей территории Крыма.
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25.06.2021 14:18 Відповісти
еще не пробили дно...бурение откладывается, пошел сбор стоков
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25.06.2021 14:35 Відповісти
Йде мужик біля озера і бачить: якийсь хлопець черпає рукою воду з озера і п'є. Мужик кричить:
- Нащо ти п'єш цю ***** воду, сюди всі гандони кидають, заводи ***** зливають, зі всього села дрисня сюди виходить!
- Что ты сказал?
- Та я кажу: Двума руками черпай!
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25.06.2021 18:04 Відповісти
 
 