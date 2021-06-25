"Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця
У Пентагоні також заперечують обстріл есмінця британських ВМС у Чорному морі. Заява РФ щодо цього інциденту - це приклад дезінформації.
Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".
Він нагадав, що в Британії вже спростували ситуацію з обстрілом корабля Росією.
"Цього просто не було", - сказав Кірбі, відповідаючи на запитання одного із журналістів.
Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.
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а когда бздят, это "Пук"
рассеяне бздели по тихому, поэтому такой тип предупредительной стрельбы называется "Шептун"
Вата в экстазе, они же уже англосаксов победили, фигня, что только в своей наглуго отшибленной голове, ну а в кремле преследовали одну цель, сорвать Си Бриз, хер вам, клованы!
чтобы не путались под ногами во время "Си Бриз"
а в общем, то что наши ВМФ куруют англичане просто замечательно !
более компетентных и зубастых морских волков в мире нет !
https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko
Британці показали замість нас що Крим це Україна ! А де наша нинішня влада? - Володимир Балух
https://twitter.com/i/status/1408073162105884676 https://twitter.com/i/status/1408073162105884676
Севастополь - британська база
треба було дотискати каців після Кримськї війни і арендувати Севастополь років на 100
і так виберуть!
Щас ***** мультик продемонстрирует!😆
брыхливые *********** самые мерзкие существа на планете
о походе самого дорогого в мире английского эсминца в Черное море. Стоимость офигительная 2 млрд фунтов стерлингов! Хорошо помню как английский капитан
сказал : "Если русские думают что Азовское море их озеро, то они ошибаются."
И ещё когда возле эсминца начали облёт кацапские корыта,то моряки дали пре-
дупреждение:" Не улетите, то дадим своими радарами такой импульс, что вся
авионика накроется интимным женским местом!" Кацапов-летучих как ветром сдуло.
Если не ошибаюсь то в 1856 году британцы и французы влепили русне хороших
люлей в Крыму. А ведь могут повторить!!!
Раисся вперде!
Ведь могли же это сразу продемонстрировать, буквально тогда же, когда и заявили о событии.
Выдают желаемое за действительное.