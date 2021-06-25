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Велика Британія (5331) корабель (1593) обстріл (27045) Пентагон (1376) Чорне море (1617) Кірбі (521)

"Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця

У Пентагоні також заперечують обстріл есмінця британських ВМС у Чорному морі. Заява РФ щодо цього інциденту - це приклад дезінформації.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

Він нагадав, що в Британії вже спростували ситуацію з обстрілом корабля Росією.

"Цього просто не було", - сказав Кірбі, відповідаючи на запитання одного із журналістів.

Також читайте: Перебування британського корабля в Чорному морі було демонстрацією невизнання Криму російським, - Джонсон

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем

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Топ коментарі
+30
"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 3932
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25.06.2021 14:18
+17
обстрелы были - виртуальные и в противоположную сторону, что бы не дай то Бог не задеть корабль Ее Величества
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25.06.2021 14:19
+17
Наверно первый случай в исории когда "обстреляные" говорят что обстрелявшие врут)
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25.06.2021 14:19
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солдаты - ихтамнеты, а обстрелы - ихтамести.
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25.06.2021 14:15 Відповісти
обстрелы были - виртуальные и в противоположную сторону, что бы не дай то Бог не задеть корабль Ее Величества
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25.06.2021 14:19 Відповісти
С зеркальным отворотом, не по эсминцу, а себе в "ногу".
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27.06.2021 15:17 Відповісти
Там просто нарисованная супер-гипер ракета пролетала, а глупые британцы не заметили. Наверно местный капитан не любитель мультиков.
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25.06.2021 14:37 Відповісти
обстрел и предупредительная стрельба - таки разные вещи
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25.06.2021 14:16 Відповісти
в любом случае, когда стреляют это "Бах",
а когда бздят, это "Пук"
рассеяне бздели по тихому, поэтому такой тип предупредительной стрельбы называется "Шептун"
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25.06.2021 14:23 Відповісти
кацапошваль пишет именно про обстрел
"Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця - Цензор.НЕТ 3809
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25.06.2021 14:28 Відповісти
нипапал.
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25.06.2021 14:39 Відповісти
ну ни то чтобы и открыл, и не то что бы и огонь, и не совсем по эсминцу, тем более не по британскому...
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25.06.2021 14:49 Відповісти
та яка різниця, якщо нічого не було, крім вибухів кацапських пердаків
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25.06.2021 14:50 Відповісти
москали утверждают что и стреляли и бимбы бросали . не удивлюсь если да же имеют погибших и раненных . но англичане этот морской бой не заметили
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25.06.2021 14:16 Відповісти
погибшие и раненые будут, конечно же, с русской стороны и, конечно же, все и-за Дефендера
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25.06.2021 14:34 Відповісти
Уже никто, никуда не стрелял... .
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25.06.2021 14:16 Відповісти
"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 3932
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25.06.2021 14:18 Відповісти
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25.06.2021 14:24 Відповісти
та то перед приїздом найвеличнiшого штик-ножi повiдбирали.
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25.06.2021 14:25 Відповісти
Наверно первый случай в исории когда "обстреляные" говорят что обстрелявшие врут)
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25.06.2021 14:19 Відповісти
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25.06.2021 14:25 Відповісти
Кацапи хотіли повоювати з британцями, але забули відправити їм запрошення, тому британці на війну не прийшли.
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25.06.2021 14:19 Відповісти
Все снаряды улетели на Воронеж.. о понесенных потерях пока не сообщают.
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25.06.2021 14:21 Відповісти
Как это "не было"? Было. И даже попали!
"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 1731
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25.06.2021 14:22 Відповісти
Британский корабль спокойно плывет по намеченному маршруту, шавки немного тявкают, но корабль не обращает внимание и идет дальше, когда корабль уже ушел из оны оккупации, шавки решили показать себе и вате, какие они бравые херои, дали команду обстрелять, что они обстреливали, только им известно, после этого появляются победоносные заголовки, вот такие.
"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 4142

Вата в экстазе, они же уже англосаксов победили, фигня, что только в своей наглуго отшибленной голове, ну а в кремле преследовали одну цель, сорвать Си Бриз, хер вам, клованы!
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25.06.2021 14:23 Відповісти
мне тоже кажется, что Дефендер сделал профилактическую выволочку рашке,
чтобы не путались под ногами во время "Си Бриз"

а в общем, то что наши ВМФ куруют англичане просто замечательно !
более компетентных и зубастых морских волков в мире нет !
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25.06.2021 14:29 Відповісти
самое смешное, что 20 самолётов против корабля ПВО. он же мог отправить слушать хор Александрова вдвое больше летающего металлолома.
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25.06.2021 14:32 Відповісти
https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2

https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko

Британці показали замість нас що Крим це Україна ! А де наша нинішня влада? - Володимир Балух

"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 3959"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 3959
https://twitter.com/i/status/1408073162105884676 https://twitter.com/i/status/1408073162105884676
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25.06.2021 14:23 Відповісти
Крим це Україна, а
Севастополь - британська база

треба було дотискати каців після Кримськї війни і арендувати Севастополь років на 100
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25.06.2021 14:31 Відповісти
выборы у Дудуму..Кужеготовичу нужна была картинка на выборный ролик вот и вся история причина "типа обстрелов того чего не было по факту"....
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25.06.2021 14:23 Відповісти
ви вважаєте, що путєноїди будуть обтяжувати себе такими дрібницями, як піар під вибори?
і так виберуть!
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25.06.2021 14:28 Відповісти
"Все, батьку, на***діли ви" (с)
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25.06.2021 14:26 Відповісти
Как это "не было"?!
Щас ***** мультик продемонстрирует!😆
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25.06.2021 14:28 Відповісти
уже демонстрировал... там, правда, нет никаких "бомбометаний", есть видео идущего своим курсом Дефендера... но под кацапошвальные "победные" реляции, что "англичане удирают"
брыхливые *********** самые мерзкие существа на планете
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25.06.2021 14:32 Відповісти
Год или два назад на одном из каналов Украины демонстрировался док. фильм
о походе самого дорогого в мире английского эсминца в Черное море. Стоимость офигительная 2 млрд фунтов стерлингов! Хорошо помню как английский капитан
сказал : "Если русские думают что Азовское море их озеро, то они ошибаются."
И ещё когда возле эсминца начали облёт кацапские корыта,то моряки дали пре-
дупреждение:" Не улетите, то дадим своими радарами такой импульс, что вся
авионика накроется интимным женским местом!" Кацапов-летучих как ветром сдуло.
Если не ошибаюсь то в 1856 году британцы и французы влепили русне хороших
люлей в Крыму. А ведь могут повторить!!!
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25.06.2021 15:08 Відповісти
Бухую маньку захерову белка схватит.
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25.06.2021 14:28 Відповісти
ФСБ опубликовали запись предупредительных выстрелов ..На Нехта есть видео смотрим обсуждаем ..В чем прикол ..кац дает команду Огонь но избежать попадания в Дефендер ,и сделали 3 выстрела из 45 мм пукалки
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25.06.2021 14:34 Відповісти
из стартового пистолета было бы дешевле
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25.06.2021 14:37 Відповісти
Бачиш на горізонті корму есмінця? І куди свинособаки пуляли?

"Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця - Цензор.НЕТ 4131
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25.06.2021 14:50 Відповісти
Пряма па курсу нарушытеля границ!
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25.06.2021 15:01 Відповісти
Тільки ззаду в кількох кілометрах. Королева в шоці!
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25.06.2021 15:06 Відповісти
Эта рсуцкие воены его так прагнали с родены!
Раисся вперде!
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25.06.2021 15:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_NS5elmFGYY ФСБ опубликовала видеоматериалы по нарушению госграницы РФ британским эсминцем Defender
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25.06.2021 15:08 Відповісти
То для сого лохторату кацапсячого, шоб тіпа вЯлічіє свойо по мухосранськам чуствовалі
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25.06.2021 16:42 Відповісти
Если проверить файл, то это наверное будет как и Су-25 над МН17 прифотошопленный.
Ведь могли же это сразу продемонстрировать, буквально тогда же, когда и заявили о событии.
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25.06.2021 17:56 Відповісти
Ви всьо врьоті! Попали в Мі-8 під пітером!
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25.06.2021 14:46 Відповісти
Было. Просто рабсияне из лука стреляли.
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25.06.2021 14:49 Відповісти
I'll be fire! Угрожали кацапы (я буду огнём)
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25.06.2021 15:34 Відповісти
"После драки кулаками не машут"? Оказываеться машут...стреляют вдогонку,так чтоб никто не заметил.
Выдают желаемое за действительное.
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25.06.2021 15:47 Відповісти
Це кацапи для ось таких свою тіпа моШЧь розповідають
"Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця - Цензор.НЕТ 4234
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25.06.2021 16:41 Відповісти
Это просто Хуженетыч ноздри раздувает перед своими лаптежниками,-такие мы вяликие,шо даже по кораблям безбоязненно пуляем натовским.
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25.06.2021 16:43 Відповісти
 
 