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ВР (14812) Київ (19115) підприємці (616) протест (2376) спрощенка (73) малий бізнес (278)

29 червня на Майдані Незалежності в Києві стартує акція "Похорон мікробізнесу" з вимогою ухвалити законопроєкти щодо захисту "спрощенки"

29 червня на Майдані Незалежності в Києві стартує акція

У вівторок, 29 червня, в центрі Києва на Майдані Незалежності стартує акція "Похорон мікробізнесу". Представники малого бізнесу вимагатимуть від Верховної Ради ухвалити законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Про це йдеться в анонсі заходу, передає Цензор.НЕТ.

"29 червня 2021 року 10-00 – у Києві, на Майдані Незалежності, почнеться акція руху "SaveФОП" "Похорон мікробізнесу". Вимога акції: ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності", - йдеться в анонсі.

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Топ коментарі
+10
Жри-те... А ми вас попереджали...
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25.06.2021 14:50
+9
Угу..А ведь большинство протестующих голосовало за бубочку,только теперь стыдно признаться.
Вот бы сейчас менты с помощью эбонитовых палочек начали добывать электричество-ото поржали бы,правда?А чё,ведь на концерте квартала ржали.
Как написали выше-жрите-не обляпайтесь.
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25.06.2021 15:13
+7
Пора бы уже пианисту смычок крышкой прихлопнуть...
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25.06.2021 14:41
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Пора бы уже пианисту смычок крышкой прихлопнуть...
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25.06.2021 14:41 Відповісти
Жри-те... А ми вас попереджали...
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25.06.2021 14:50 Відповісти
Угу..А ведь большинство протестующих голосовало за бубочку,только теперь стыдно признаться.
Вот бы сейчас менты с помощью эбонитовых палочек начали добывать электричество-ото поржали бы,правда?А чё,ведь на концерте квартала ржали.
Как написали выше-жрите-не обляпайтесь.
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25.06.2021 15:13 Відповісти
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25.06.2021 15:26 Відповісти
Согласна с каждым словом!
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25.06.2021 15:41 Відповісти
Фопы- только с кассовыми аппаратами!..хватит дурака включать, пора уже и налоги платить, а не карманы лишь набивать и СЭЙВ!, НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ И ПЛОЩАДЯХ, ДЕРЖА ДУЛЮ В КАРМАНЕ, ВОПИТЬ ..
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25.06.2021 14:58 Відповісти
Позавчера прогуливался, как обычно. Возле музей воды стоит будка на колёсах с кофе и т.д. Покупаю мороженое. Цена в магазине 28 гр., у них, в будке 45 гр. Вода без бульбашок Бонаква 0,5 - 40 гр. Задаю вопрос, - почему так накрутили аж 2 цены? Отвечает деваха, что типа это самый центр Киева. Терминала нет. Приняла кэш. Сказал, что позвоню в налоговую и в защиту потребителей. Вчера появился терминал, Бонаква 1 литр - 25 гр. Мороженого не покупал. Сегодня зайду. Чаевые более решил среднему бизнесу в кафе и ресторациях более не оставлять. Пускай им писюанист чаевые даёт.
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25.06.2021 15:17 Відповісти
да сплошняком эта наглота беспредельная, так себя ведет, еще и наемных работников как кидает на з\платы!!!!... гоните этих барыг с улиц и площадей ссаными тряпками!..а им же еще непритомные урядники и помощь. вместо пенсов и безработных выдает под ихонный же беспредельшиков бухой ржач в кулачки!!!...конченные уроды, что те упыри хитровы..банные, что урядники дубоголовые!
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25.06.2021 15:31 Відповісти
Вообще совести у людей нет! Барыги нет, торговли на крови и Мальдив нет, все как хотели а они все равно недовольны! Хуже не будет?
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25.06.2021 14:58 Відповісти
А шо же такое случилось с этим микробизнесом повально проголосовавшим в 2019 году за зеленского и партейку "Слуга народа"?
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25.06.2021 15:08 Відповісти
Вовочка уже не такой смешной.
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25.06.2021 15:16 Відповісти
Он жалок, мерзок и противен.
29 червня на Майдані Незалежності в Києві стартує акція "Похорон мікробізнесу" з вимогою ухвалити законопроєкти щодо захисту "спрощенки" - Цензор.НЕТ 3826
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25.06.2021 15:18 Відповісти
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25.06.2021 15:20 Відповісти
мікро бізнес, малий бізнес, спрощенка, але касові апарати мають бути у всіх і нєфіг. касові апарати не у таком вигляді як хоче податкова, але мають бути.
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25.06.2021 15:14 Відповісти
https://twitter.com/goloborodyko
https://twitter.com/goloborodyko
https://twitter.com/goloborodyko


https://twitter.com/goloborodyko
https://twitter.com/goloborodyko

Голобородько

@goloborodyko

·

Кінець епохи брехні!
Кінець епохи жадібності! Кінець епохи бідності!
Ні обіцянок, ні пробачень!
Зробимо це разом!
Зробимо їх разом!
Зробимо їх ще раз разом!
Весна прийде - саджати будемо
Все буде зашибісь!
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25.06.2021 15:31 Відповісти
Там ничего особо интересного нет
Ну кроме как хотят лекарствами и техникой барыжыть без касс
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25.06.2021 15:33 Відповісти
Об этих похоронах хитрожопых оптимизаторов подписали план BEPS ещё при яныке. Пора бы уже поминки по ним справлять, а они ещё живы. Власти сцат - общество не развивается
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25.06.2021 15:34 Відповісти
+
Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан: 2,9 млрд грн акцизу на тютюн та 5 млрд грн плати за землю заберуть у місцевих бюджетів - саме це передбачає урядовий законопроєкт змін до ПКУ №5600 та 7 йому альтернативних проєктів.
29 червня на Майдані Незалежності в Києві стартує акція "Похорон мікробізнесу" з вимогою ухвалити законопроєкти щодо захисту "спрощенки" - Цензор.НЕТ 8796Таке рішення позбавить українські муніципалітети мільярдів гривень.
Закликаємо народних депутатів, членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики підтримати законопроєкти №5600-1 (Ярослав Железняк), 5600-2 (Рубльов Вячеслав Володимирович), 5600-6 (Ніна Южаніна), 5600-7 (Олександр Дануца), які є допустими для місцевого самоврядування.
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25.06.2021 15:42 Відповісти
Теперешняя власть характеризуется полным отсутствием мозга. Два примера. Первый - кто может объяснить разницу учета ФОП 2 формы по книге учета и кассовому аппарату? Кому продаётся в чеке не указывается , только существенно вырос потолок- собирай фантики или электронную отчетность и радуйся жизни. Зачем внедрять ничего не меняя? Показать свою тупость - и так все видят. Второй вопрос - зачем ,, отдавать даром ,, на псевдотендере одну из крупнейших в мире компаний по добыче титановой руды ?Компания суперрентабельная при нормальной голове. Кому такой коррупционный подарок?
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25.06.2021 15:59 Відповісти
 
 