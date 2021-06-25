29 червня на Майдані Незалежності в Києві стартує акція "Похорон мікробізнесу" з вимогою ухвалити законопроєкти щодо захисту "спрощенки"

У вівторок, 29 червня, в центрі Києва на Майдані Незалежності стартує акція "Похорон мікробізнесу". Представники малого бізнесу вимагатимуть від Верховної Ради ухвалити законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Про це йдеться в анонсі заходу, передає Цензор.НЕТ.

"29 червня 2021 року 10-00 – у Києві, на Майдані Незалежності, почнеться акція руху "SaveФОП" "Похорон мікробізнесу". Вимога акції: ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності", - йдеться в анонсі.

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