29 червня на Майдані Незалежності в Києві стартує акція "Похорон мікробізнесу" з вимогою ухвалити законопроєкти щодо захисту "спрощенки"
У вівторок, 29 червня, в центрі Києва на Майдані Незалежності стартує акція "Похорон мікробізнесу". Представники малого бізнесу вимагатимуть від Верховної Ради ухвалити законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Про це йдеться в анонсі заходу, передає Цензор.НЕТ.
"29 червня 2021 року 10-00 – у Києві, на Майдані Незалежності, почнеться акція руху "SaveФОП" "Похорон мікробізнесу". Вимога акції: ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності", - йдеться в анонсі.
Топ коментарі
+10 Ан Мур
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+9 олег иванов 9d1a2ffb
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+7 Valery Greff
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Вот бы сейчас менты с помощью эбонитовых палочек начали добывать электричество-ото поржали бы,правда?А чё,ведь на концерте квартала ржали.
Как написали выше-жрите-не обляпайтесь.
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Голобородько
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Кінець епохи брехні!
Кінець епохи жадібності! Кінець епохи бідності!
Ні обіцянок, ні пробачень!
Зробимо це разом!
Зробимо їх разом!
Зробимо їх ще раз разом!
Весна прийде - саджати будемо
Все буде зашибісь!
Ну кроме как хотят лекарствами и техникой барыжыть без касс
Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан: 2,9 млрд грн акцизу на тютюн та 5 млрд грн плати за землю заберуть у місцевих бюджетів - саме це передбачає урядовий законопроєкт змін до ПКУ №5600 та 7 йому альтернативних проєктів.
Таке рішення позбавить українські муніципалітети мільярдів гривень.
Закликаємо народних депутатів, членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики підтримати законопроєкти №5600-1 (Ярослав Железняк), 5600-2 (Рубльов Вячеслав Володимирович), 5600-6 (Ніна Южаніна), 5600-7 (Олександр Дануца), які є допустими для місцевого самоврядування.