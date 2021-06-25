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Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць

Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць

На початку 2020 року Мін'юст подав приблизно 50 позовів проти політичних партій, вирішивши обнулити партії, які за 10 років жодного разу не балотувалися нікуди або не створили потрібної кількості осередків.

Про це заступниця голови Мін'юсту Валерія Коломієць заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За її словами, частину справ Мін'юст виграв, а щодо частини ще тривають судові процеси.

"Не завжди суди вирішують справу на нашу користь", - зазначила заступниця міністра.

"Якимось чином зараз запобігти тому, що люди хочуть реєструвати політичні партії неможливо. І не зовсім доречно. Це, як і право на мирне зібрання, одне з основоположних прав демократичного суспільства. Право, через яке народ може реалізовувати свою волю", - додала Коломієць.

Водночас заступниця міністра зазначила, що людина, яка потрапила до реєстру олігархів, не зможе фінансувати політичну партію.

"А зареєструвати можна й на сусідку. Далі вже питання, чи зможуть компетентні у цих питаннях державні органи відслідкувати, звідки гроші. Звичайно, якщо вони надходять з банківських рахунків, а не йдеться про мішки готівки", - зауважила заступниця голови Мін'юсту.

Інтерв'ю із заступницею міністра юстиції Валерією Коломієць читайте тут.

Також читайте: Завдяки "антиколомойському" закону будь-якої можливості повернути "Приватбанк" колишнім власникам просто немає, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць

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Топ коментарі
+13
Ишаки, для борьбы с алегархами нужно всего лишь перестать брать у них деньги в конвертах.
Всего лишь.
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25.06.2021 14:45
+10
бєня, ахметка, фірташ, пінчук де юре нікого не фінансують...лише барига праклятая
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25.06.2021 14:49
+8
а реестр юужет составлять шестерка назначенная клоуном, который сам ставленник олигарха
Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць - Цензор.НЕТ 8498
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25.06.2021 15:02
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Ишаки, для борьбы с алегархами нужно всего лишь перестать брать у них деньги в конвертах.
Всего лишь.
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25.06.2021 14:45 Відповісти
Нужна проста пєрєстать ̶с̶т̶р̶є̶л̶я̶т̶ь̶ брать дєньхі?
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25.06.2021 14:47 Відповісти
да, нужно, всего лишь пару зе- депутатов поймать за руку, когда они деньги в конверте берут (разумеется с фиксацией всего процесса), и олигархат будет закончен. Конечно, надо иметь желание его закончить
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25.06.2021 15:33 Відповісти
Если человек попадет в реестр олигархов, то не сможет финансировать деятельность партии, - замглавы Минюста Коломиец - Цензор.НЕТ 2745
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25.06.2021 14:56 Відповісти
а кэш вы как отследите ?
Если человек попадет в реестр олигархов, то не сможет финансировать деятельность партии, - замглавы Минюста Коломиец - Цензор.НЕТ 8490
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25.06.2021 14:47 Відповісти
А биткоины?
А сигареты "Друг"?
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25.06.2021 15:03 Відповісти
биткоин не экологичен ...а вот сигареты норм тема
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25.06.2021 15:05 Відповісти
"Служки" в Раде напряглись насчет своих конвертов
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25.06.2021 14:47 Відповісти
бєня, ахметка, фірташ, пінчук де юре нікого не фінансують...лише барига праклятая
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25.06.2021 14:49 Відповісти
а якщо президент зливає спецоперацію ворогу?
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25.06.2021 14:49 Відповісти
То это госизмена. Ждемс новой редакции статьи УК Украины о смягчении наказания если подсудимый был накуренный легальным каннабисом.
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25.06.2021 15:29 Відповісти
Все хотят в реестр олигархов, кроме олигархов
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25.06.2021 14:50 Відповісти
а реестр юужет составлять шестерка назначенная клоуном, который сам ставленник олигарха
Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць - Цензор.НЕТ 8498
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25.06.2021 15:02 Відповісти
чтобы избавиться о олигархов, нужно лишить их источников доходов. И им просто не на что будет финансировать партии и платить взятки депутатам за нужные законы.
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25.06.2021 14:52 Відповісти
Логіка кроліка.
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25.06.2021 14:54 Відповісти
олигарх перестанет быть олигархом как только лишится влияния на власть.
То есть на самого инициатора закона.
Получается урист коломоец признает что на власть сегодня оказывают влияние олигархи. Но в таком случае какой "закон" про олигархов примет такая власть?
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25.06.2021 15:00 Відповісти
Группа Коломойского, группа Ахметова,. Новинский, Медведчук депутаты - олигархи. И эти гниды нам что-то рассказывают про борьбу с олигархами. Они конкретно воюют с оппозицией, чтобы и дальше предавать и грабить страну
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25.06.2021 14:53 Відповісти
по факту они не нуждаются в государстве, для них этого территория для зарабатывания денег ...с таким баблом они граждане мира , могут вложится в любую страну , где готовы закрыть глаза на происхождение этого капитала , поэтому олигарх = враг государства
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25.06.2021 14:57 Відповісти
Могут. Теоретически. Но чтобы зарабатывать большие деньги нужна власть в конкретной стране. Что-то Бене в Израиле не сиделось, потому что там Закон. Так что не надо отмазывать продажную зе-шушеру
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25.06.2021 15:05 Відповісти
Хто давав мільйони кухарям, продавцям, вантажникам, які фінансували "слуг"?

"Слугу народа" финансировали миллионами повара, продавцы и фирмы с орбиты Мангера.



Всего в третьем квартале 2019 года партии "Слуга народа" поступило почти 100 миллионов гривен от 12 физлиц и трех десятков фирм. Большинство компаний, которые финансировали партию, имеют признаки фиктивности, а их владельцы - повара и грузчики.
Один из жертвователей "Слуги народа" - ООО "Ярославова реклама" - перевел партии 3,3 миллиона гривен. Владелец фирмы - 22-летний Ярослав Кузка работает поваром в одном из киевских ресторанов, где лепит хинкали. По адресу, где якобы зарегистрировано ООО Кузки, о такой фирме никогда не слышали.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/10/7234401/
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25.06.2021 14:54 Відповісти
а єслі у чєловєка фамілія каломойський, ілі ахмєтов, то можна?
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25.06.2021 14:54 Відповісти
Схема фінансування:
Реєструєш партію на довірене лице, переводиш гроші у крипту, крипту переводиш на гаманець довіреного лиця, довірене лице виводить гроші і фінансує створену партію. Відслідкувати звідки отримані кошти неможливо в принципі
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25.06.2021 14:58 Відповісти
ой, столько схем можно придумать, как это все обойти. Это все чепуха! Они борьбой с олигархами узаконят олигархов и сделают их еще сильнее, а облапогенный будет как всегда - народ Украины!
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25.06.2021 15:08 Відповісти
Ну,тогда просто профинансируют парикмахерши...зесрань знает)))
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25.06.2021 15:09 Відповісти
Единственный вид борьбы с олигархами есть - это посадить этих бандитов в тюрьму и конфисковать все, а все другое - это лапша на уши народу и народ опять одурачат!
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25.06.2021 15:10 Відповісти
"Отнять і подєліть!"
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26.06.2021 00:09 Відповісти
У нас сьогодні агітатор від СН- він на Гузенка працював під вибори- розповідав що тарифи на газ, світло- то все через Порошенка, бо він сам олігарх, от і домовився з олігархами, щоб підставити Зеленського.
Ну, я йому і кажу:
-Так а хто у нас олігархи? Ахмєтов, Коломойський- ну всі ж знають що Порошенко з ними не в ладах, тут уже брехати ж не варто.
-А при чьом тут Ахмєтов і Коломойський?- Вони не олігархи!
-Добре. Так а з ким тоді Порошенко домовився?
-Ну я ж сказав-починає нервувати- з олігархами!
-Так а з якими олігархами?
Так, ваш Порошенко Україну до ручки довів, Ви б ото мовчали!
І дав драпака, тільки п'ятки замигтіли.
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25.06.2021 15:12 Відповісти
Визначати хто олігарх буде тряпошна лялька з рукою олігарха в дупі.
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25.06.2021 15:14 Відповісти
А які критерії визнання олігархом і хто буде їх визнавати?
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25.06.2021 15:15 Відповісти
Даже дефективный ребёнок вам назовёт кто какую партию создавал а значит и финансировал и финансирует. Помните ПР? Всем известно что главным хозяином этой банды был РЫЖИЙ ТАТАРИН,он же её и финансировал. Сейчас это ОП,ЗЖ. Беня создад с нуля "СН" и выстругал Буратино а теперь ещё одну шарагу создал и финансирует. Хитрый татарин с Фирташем так же клепают ещё одну банду которая будет решать им вопросы. Даже конченый зелебот понимает что все партии с депутатами и даже их стульями это имущество олигархов и единственная цель этой "деолигархизации" это всё тот же Порох ,единственный кто им мешает продать страну оптом и в розницу и который видит их насквозь с ихней мышиной вознёй.
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25.06.2021 15:18 Відповісти
Тобто, Порох не голосував за продаж землі? При ньому не проводилась "велика прихватизація"?
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26.06.2021 00:12 Відповісти
Ох и дура, конченная тупая дура. Пожалуйста вот пример обходного пути. Некая якобы левая фирма оказывает допустим юридические, консалтинговые или иные услуги предприятиям олигарха. Предприятия олигарха платят этой фирме за услуги. Фирма спонсирует партию. Закон соблюден, потому что формально олигарх не платит партии, а платит какая то фирма. А на самом деле олигарх спонсирует партию через фирму прокладку. Поэтому все это фикция и профанация.
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25.06.2021 16:03 Відповісти
Дивні ці зебіли... Де вони бачили, щоб олігархи фінансували партію імєні ахмєтки чи імєні бєні? Який дурень буде на такі вєШЧі давати гроші під своїм прізвищем?
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25.06.2021 16:38 Відповісти
Смешная новость. Олигархи говорят, что они запретят сами себе финансировать партии. Этот закон очень полезный инструмент против опонентов. Боятся конкуренции.
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25.06.2021 18:15 Відповісти
Глупышка, всегда можно платить наликом депутатам верховной рады за голосование за нужные поправки и законы, на которых эти олигархи зарабатывают. Приведу пример СОЕВЫХ законов, Возврат НДС, дотации агрохолдингам ( СВОИМ пацанам) ит.д
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25.06.2021 19:12 Відповісти
Не сможет финансировать партии?
И через подставных лиц не сможет ? Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць - Цензор.НЕТ 4292
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25.06.2021 22:23 Відповісти
 
 