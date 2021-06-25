Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць
На початку 2020 року Мін'юст подав приблизно 50 позовів проти політичних партій, вирішивши обнулити партії, які за 10 років жодного разу не балотувалися нікуди або не створили потрібної кількості осередків.
Про це заступниця голови Мін'юсту Валерія Коломієць заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За її словами, частину справ Мін'юст виграв, а щодо частини ще тривають судові процеси.
"Не завжди суди вирішують справу на нашу користь", - зазначила заступниця міністра.
"Якимось чином зараз запобігти тому, що люди хочуть реєструвати політичні партії неможливо. І не зовсім доречно. Це, як і право на мирне зібрання, одне з основоположних прав демократичного суспільства. Право, через яке народ може реалізовувати свою волю", - додала Коломієць.
Водночас заступниця міністра зазначила, що людина, яка потрапила до реєстру олігархів, не зможе фінансувати політичну партію.
"А зареєструвати можна й на сусідку. Далі вже питання, чи зможуть компетентні у цих питаннях державні органи відслідкувати, звідки гроші. Звичайно, якщо вони надходять з банківських рахунків, а не йдеться про мішки готівки", - зауважила заступниця голови Мін'юсту.
Інтерв'ю із заступницею міністра юстиції Валерією Коломієць читайте тут.
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Всего лишь.
А сигареты "Друг"?
То есть на самого инициатора закона.
Получается урист коломоец признает что на власть сегодня оказывают влияние олигархи. Но в таком случае какой "закон" про олигархов примет такая власть?
"Слугу народа" финансировали миллионами повара, продавцы и фирмы с орбиты Мангера.
Всего в третьем квартале 2019 года партии "Слуга народа" поступило почти 100 миллионов гривен от 12 физлиц и трех десятков фирм. Большинство компаний, которые финансировали партию, имеют признаки фиктивности, а их владельцы - повара и грузчики.
Один из жертвователей "Слуги народа" - ООО "Ярославова реклама" - перевел партии 3,3 миллиона гривен. Владелец фирмы - 22-летний Ярослав Кузка работает поваром в одном из киевских ресторанов, где лепит хинкали. По адресу, где якобы зарегистрировано ООО Кузки, о такой фирме никогда не слышали.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/10/7234401/
Реєструєш партію на довірене лице, переводиш гроші у крипту, крипту переводиш на гаманець довіреного лиця, довірене лице виводить гроші і фінансує створену партію. Відслідкувати звідки отримані кошти неможливо в принципі
Ну, я йому і кажу:
-Так а хто у нас олігархи? Ахмєтов, Коломойський- ну всі ж знають що Порошенко з ними не в ладах, тут уже брехати ж не варто.
-А при чьом тут Ахмєтов і Коломойський?- Вони не олігархи!
-Добре. Так а з ким тоді Порошенко домовився?
-Ну я ж сказав-починає нервувати- з олігархами!
-Так а з якими олігархами?
Так, ваш Порошенко Україну до ручки довів, Ви б ото мовчали!
І дав драпака, тільки п'ятки замигтіли.
И через подставных лиц не сможет ?