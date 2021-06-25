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Новини Санкції проти Росії
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росія (63556) санкції (11281) Євросоюз (12768) Шарль Мішель (333)

ЄС готовий вводити санкції проти РФ щоразу, коли це необхідно, - Мішель

ЄС готовий вводити санкції проти РФ щоразу, коли це необхідно, - Мішель

Лідери Євросоюзу на саміті підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому є необхідність. При цьому ЄС не відмовиться від підтримки російського громадянського суспільства.

Про це на пресконференції повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми готові приймати санкції (проти РФ. - Ред.) щоразу, коли це необхідно, і можемо розглядати різні варіанти обмежувальних заходів", - сказав Мішель.

За його словами, на саміті лідери ЄС наголосили на необхідності вводити санкції проти Росії. "Також (обговорювалася. - Ред.) важливість взаємодії на міжособистісному рівні, взаємодії з російським громадянським суспільством, про підтримку наших цінностей і наших фундаментальних прав", - додав він.

Глава Євроради також додав, що обговорювалися умови політичного діалогу з Росією.

Також читайте: ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією, - Меркель

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Топ коментарі
+2
...и строить "потоки" тоже!
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25.06.2021 15:16
+1
Санкції запаребріку тільки на користь. Насипайте!
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25.06.2021 15:18
+1
Да вы даже против Белоруссии побоялись вводить реальные санкции, как оказалось большую часть калия с содержанием свыше 40% ЕС продолжит покупать. Нефть и бензин ЕС тоже продолжит покупать, отказ лишь от битума и парафина а их доля там ерундовая.
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25.06.2021 15:18
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Буду бить аккуратно, но сильно
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25.06.2021 15:15 Відповісти
...и строить "потоки" тоже!
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25.06.2021 15:16 Відповісти
Самим то не смешно?
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25.06.2021 15:17 Відповісти
Санкції запаребріку тільки на користь. Насипайте!
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25.06.2021 15:18 Відповісти
Да вы даже против Белоруссии побоялись вводить реальные санкции, как оказалось большую часть калия с содержанием свыше 40% ЕС продолжит покупать. Нефть и бензин ЕС тоже продолжит покупать, отказ лишь от битума и парафина а их доля там ерундовая.
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25.06.2021 15:18 Відповісти
А старая галоша меркель вкупе со слизняком макроном хотят с путлером пагаварить
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25.06.2021 15:19 Відповісти
Вводите, он им на пользу
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25.06.2021 15:22 Відповісти
мон ами а когда и кому необходимо? огласите весь список пожалуста....(С)
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25.06.2021 15:25 Відповісти
так сегодня уже необходимо и вчера было необходимо
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25.06.2021 15:37 Відповісти
«» При этом ЕС не откажется от поддержки российского гражданского общества. «»
Барани !! Хто ж курва на руках припьор до Кремля того гєбнявого кондома та його зграю як не о то гражданское общество ?? В першу чергу іх треба ..як би то культурно сказати.. « любити « на повну !
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25.06.2021 16:07 Відповісти
"ЕС готов вводить санкции против РФ каждый раз, когда это необходимо, - Мишель..."

Та не кожний раз, а кожний день!
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25.06.2021 20:03 Відповісти
 
 