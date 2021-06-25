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В Україні можуть почати COVID-вакцинацію неповнолітніх: "дельта"-штам може швидко уражати молодь, - МОЗ

В Україні можуть почати COVID-вакцинацію неповнолітніх:

Міністерство охорони здоров'я розглядає варіант імунізації від коронавірусу неповнолітніх через те, що штам дельта, як кажуть в МОЗ, може швидко уражати молодь.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін у коментарі Cуспільному, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найближчим часом відбудеться засідання Національно-технічної групи експертів з питань імунізації, яка розглядатиме питання зміщення вікових норм з вакцинації до більш раннім.

"Вакцина, яка зараз є в Україні рекомендована для громадян віком від 18 років, однак на кінець місяця вже заплановане засідання Національно-технічної групи експертів з питань імунізації, яка буде розглядати питання зміщення цих вікових норм до більш ранніх, оскільки вже ми отримали дані, що молоді люди переносять доволі непогано цю вакцину. Найближчим часом це може бути рекомендовано", — розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Журналісти зазначають, що препарат від Pfizer захищає від дельта-штаму коронавірусу на 90-91%. Повідомляється, що за ефективністю інших вакцин МОЗ поки збирає дані.

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Топ коментарі
+2
Те, кто имеет мозг, не будут колоть себе не пойми что не пойми зачем,
чувствуют себя хорошо.
Кому плохо - пусть колет себе что хочет и куда хочет. В тот же мозг.
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25.06.2021 22:19
+1
В Украине могут начать COVID-вакцинацию несовершеннолетних: "дельта"-штамм может быстро поражать молодежь, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8347
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25.06.2021 15:37
+1
Раніше це називалось ГРВІ. Та й зараз так називається.
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25.06.2021 16:07
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В Украине могут начать COVID-вакцинацию несовершеннолетних: "дельта"-штамм может быстро поражать молодежь, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8347
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25.06.2021 15:37 Відповісти
Те, кто имеет мозг, с этой хренью не шутят. Но антипрививочникам можно - заодно поредеет прокацапский электорат.
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25.06.2021 16:04 Відповісти
Те, кто имеет мозг, не будут колоть себе не пойми что не пойми зачем,
чувствуют себя хорошо.
Кому плохо - пусть колет себе что хочет и куда хочет. В тот же мозг.
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25.06.2021 22:19 Відповісти
А никто и не предлагает колоть кацапский скотомицин. Ног когда станет плохо, будет "поздно пить Боржоми" и колоть уже надо будет совсем другие препараты, и не факт, что с успешным результатом.
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27.06.2021 14:43 Відповісти
Раніше це називалось ГРВІ. Та й зараз так називається.
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25.06.2021 16:07 Відповісти
Билл Гейтс знает как это называть. Оптимизация числа лишних людей.
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25.06.2021 22:21 Відповісти
Эти кацапские "теории заговора" хороший тест на скудоумие - практически 100% точности результат.
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27.06.2021 15:48 Відповісти
Так может это обычный COVID-19 а не разновидность штамм "Дельта".
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25.06.2021 16:08 Відповісти
Ты такой особенный один.
Вот и не заййобывай остальных своей уникальностью.
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25.06.2021 22:20 Відповісти
 
 