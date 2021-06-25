У разі спалаху "дельта"-штаму коронавірусу медсистема України "протримається" місяць-півтора, - KSE
Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко прогнозує, що в Україні, в разі початку спалаху захворюваності на COVID-19 через поширення штаму "Дельта", система охорони здоров'я в нинішньому стані зможе місяць-півтора витримувати навантаження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами Ганиченка, в Європі є лише три країни, в яких сильно зростає захворюваність на COVID-19 - Велика Британія, Португалія та РФ, більше 90% всіх нових випадків – це варіант "Дельта". Там кількість захворілих зростає вчетверо за місяць.
"Зараз у нас добова госпіталізація менше 500 пацієнтів з COVID-19 на добу. До весняної хвилі у нас було 2 тисячі, тобто зараз вчетверо менше. Якщо зараз піде зростання – це не буде страшне навантаження на систему охорону здоров’я в швидкий час. Найближчий місяць-півтора система охорони здоров’я має витримати", - прогнозує він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Україні.
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у Индии есть хоть священная Ганга, а нам что делать.....
То есть, россияне отказываются от путевок, лишь бы не ширяться этим гуано. А это значит, что российские власти уперлись рогом в свои замечательные вакцины и плевать хотели на последствия. И в общем, нам от этого только профит, поскольку потери противника, не важно по какой причине, всегда идут в плюс, но незакрытая граница почти гарантированно даст нам то же самое.
https://defence-line.org/2021/06/delta-ili-poshla-zhara/