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У разі спалаху "дельта"-штаму коронавірусу медсистема України "протримається" місяць-півтора, - KSE

У разі спалаху

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко прогнозує, що в Україні, в разі початку спалаху захворюваності на COVID-19 через поширення штаму "Дельта", система охорони здоров'я в нинішньому стані зможе місяць-півтора витримувати навантаження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Ганиченка, в Європі є лише три країни, в яких сильно зростає захворюваність на COVID-19 - Велика Британія, Португалія та РФ, більше 90% всіх нових випадків – це варіант "Дельта". Там кількість захворілих зростає вчетверо за місяць.

"Зараз у нас добова госпіталізація менше 500 пацієнтів з COVID-19 на добу. До весняної хвилі у нас було 2 тисячі, тобто зараз вчетверо менше. Якщо зараз піде зростання – це не буде страшне навантаження на систему охорону здоров’я в швидкий час. Найближчий місяць-півтора система охорони здоров’я має витримати", - прогнозує він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Україні.

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Топ коментарі
+10
При всём при этом границы с росией никто закрывать не собирается! Феерично.
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25.06.2021 15:43
+2
а потом?
у Индии есть хоть священная Ганга, а нам что делать.....
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25.06.2021 15:50
+1
и с ордилой и белорусией
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25.06.2021 16:01
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При всём при этом границы с росией никто закрывать не собирается! Феерично.
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25.06.2021 15:43 Відповісти
и с ордилой и белорусией
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25.06.2021 16:01 Відповісти
Так мудрий нарід возмутіцца! Ніззя, треба тримати "рейтинг".
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25.06.2021 16:34 Відповісти
а потом?
у Индии есть хоть священная Ганга, а нам что делать.....
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25.06.2021 15:50 Відповісти
Вся надежда на зелю...
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25.06.2021 16:12 Відповісти
А у нас мусоросжигательный завод "Энергия" и озеро Вырлица
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25.06.2021 22:39 Відповісти
А пятый по счету Ковидный фонд снова зарыт в оманский асфальт.
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25.06.2021 16:28 Відповісти
А в греческом алфавите дохрена буковок!
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25.06.2021 17:16 Відповісти
Это не действие "дельта" штамма, это боком вылезет летняя расслабуха и желание заработать побольше разной форме бизнеса.. Но всем скажут что виноват новый штамм.. Все это лишь прикрытие.
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25.06.2021 17:37 Відповісти
Потом будет альфа и омега штамм, и все это будет , пока не втюхают всю вакцину.)))
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25.06.2021 19:05 Відповісти
«Россияне начали массово аннулировать туры на курорты Краснодарского края после того, как губернатор региона Вениамин Кондратьев запретил пускать в гостиницы непривитых постояльцев.Сразу же начался вал заявок на аннуляцию туров».

То есть, россияне отказываются от путевок, лишь бы не ширяться этим гуано. А это значит, что российские власти уперлись рогом в свои замечательные вакцины и плевать хотели на последствия. И в общем, нам от этого только профит, поскольку потери противника, не важно по какой причине, всегда идут в плюс, но незакрытая граница почти гарантированно даст нам то же самое.
https://defence-line.org/2021/06/delta-ili-poshla-zhara/
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25.06.2021 23:10 Відповісти
 
 