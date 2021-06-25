У разі спалаху "дельта"-штаму коронавірусу медсистема України "протримається" місяць-півтора, - KSE

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко прогнозує, що в Україні, в разі початку спалаху захворюваності на COVID-19 через поширення штаму "Дельта", система охорони здоров'я в нинішньому стані зможе місяць-півтора витримувати навантаження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Ганиченка, в Європі є лише три країни, в яких сильно зростає захворюваність на COVID-19 - Велика Британія, Португалія та РФ, більше 90% всіх нових випадків – це варіант "Дельта". Там кількість захворілих зростає вчетверо за місяць.

"Зараз у нас добова госпіталізація менше 500 пацієнтів з COVID-19 на добу. До весняної хвилі у нас було 2 тисячі, тобто зараз вчетверо менше. Якщо зараз піде зростання – це не буде страшне навантаження на систему охорону здоров’я в швидкий час. Найближчий місяць-півтора система охорони здоров’я має витримати", - прогнозує він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Україні.

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