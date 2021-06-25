Особи, які прибувають з Росії, Індії, Великої Британії і Португалії повинні будуть здати на кордоні експрес-тест на COVID-19

Нові правила в'їзду почнуть діяти з 2 липня.

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України, повідомлять Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Для перетину державного кордону іноземцям (крім тих, хто має посвідку на постійне проживання в Україні) та особам без громадянства старше 12 років, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14, потрібно пройти безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю) експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. За наявності негативного результату їм дозволять потрапити в Україну", - сказано в повідомленні.

Якщо тест буде позитивним, у країну їх не пустять. Громадянам України, які приїжджають з Росії, Індії, Великої Британії і Португалії, теж потрібно буде здавати тест. У разі позитивного результату, їх відправлять на самоізоляцію або в обсервацію.

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У МОЗ додали, що список країн, при в'їзді з яких необхідно здавати тест, буде оновлюватися залежно від ситуації.