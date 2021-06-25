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Новини Коронавірус і карантин
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Особи, які прибувають з Росії, Індії, Великої Британії і Португалії повинні будуть здати на кордоні експрес-тест на COVID-19

Особи, які прибувають з Росії, Індії, Великої Британії і Португалії повинні будуть здати на кордоні експрес-тест на COVID-19

Нові правила в'їзду почнуть діяти з 2 липня.

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України, повідомлять Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Для перетину державного кордону іноземцям (крім тих, хто має посвідку на постійне проживання в Україні) та особам без громадянства старше 12 років, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14, потрібно пройти безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю) експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. За наявності негативного результату їм дозволять потрапити в Україну", - сказано в повідомленні.

Якщо тест буде позитивним, у країну їх не пустять. Громадянам України, які приїжджають з Росії, Індії, Великої Британії і Португалії, теж потрібно буде здавати тест. У разі позитивного результату, їх відправлять на самоізоляцію або в обсервацію.

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У МОЗ додали, що список країн, при в'їзді з яких необхідно здавати тест, буде оновлюватися залежно від ситуації.

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прибывающие из роSSии должны становится уйопывающими в роSSию,
автоматически. т.е. прямо на границе
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25.06.2021 15:55 Відповісти
А огурчики чем удобрять? На компост их!
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25.06.2021 16:02 Відповісти
Из них и компост бестолку делать, токсичный получается.
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25.06.2021 16:17 Відповісти
а ордло а белорусь
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25.06.2021 16:03 Відповісти
Индия понятно, срассея понятно. Почему Англия и Северная Ирландия? За обсер тупина в Черном море? Это зеледент так спрашивает "почему мы не в НАТО?". Португалия, видимо, в списке из-за придания солидности количеству стран в списке (хотя еще солиднее и загадочнее звучал бы Занзибар, например).
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25.06.2021 16:16 Відповісти
Зебилы мля !!! Закрывайте границы иначе если пойдет очередная вспышка вирусняка - то у вас кроме глухого локдауна никаких мер в плане борьбы с ним нет, и не было, и как видно по вас и вашей борьбе и не будет !!
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25.06.2021 16:35 Відповісти
Для вїзду в ЄС потрібен негативний ПЛР тест, а в Україну недостовірний китайський експрес тест?
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25.06.2021 18:33 Відповісти
мабуть хтось хоче непогано заробити на цих непотрібних тестах
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25.06.2021 18:40 Відповісти
 
 