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Новини Агресія Росії проти України
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контррозвідка (468) Рівне (562) СБУ (12497) ФСБ (1428)

Завербований спецслужбами РФ мешканець Рівного намагався вивезти з України товари для військово-промислового комплексу країни-агресора, - контррозвідка СБУ

Завербований спецслужбами РФ мешканець Рівного намагався вивезти з України товари для військово-промислового комплексу країни-агресора, - контррозвідка СБУ

Мешканець Рівного, якого завербували спецслужби РФ, намагався вивезти з України в РФ критично необхідні для російського ВПК електронні вироби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чоловік був завербований під час перебування в РФ. За завданням куратора зловмисник здійснив пошук і придбав низку електронних виробів військового призначення, які застосовуються у виготовленні озброєння і військової техніки, у т.ч. ракетних носіїв.

Потім завербований агент мав завдання переправити вироби до Російської Федерації. У разі успішної реалізації задуму, іноземною стороною планувалося налагодити постійний канал переміщення товарів військового призначення і подвійного використання до РФ

Співробітники контррозвідки СБУ виявили і вилучили товари критичного імпорту, які були підготовлені агентом російських спецслужб для вивезення з України.

Слідчими органів безпеки повідомлено громадянину України про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії. Наразі зловмисник дає викривальні покази і сприяє досудовому розслідуванню.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення. ФОТО

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к стенке собаку!
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25.06.2021 15:55 Відповісти
та в нас тут преЗЕдент спецоперацію росіянам здав і йому за це нікуя не буде, я чкогось радіолюбителя на зону за пару плат закатають.
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25.06.2021 16:00 Відповісти
Тобто ти виправдовуєш того продавана???
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25.06.2021 16:06 Відповісти
за яйцы гниду и на смереку !
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25.06.2021 16:01 Відповісти
За такое расстреливают на месте и без объяснений!
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25.06.2021 16:19 Відповісти
Під час війни зрадника потрібно повісити. із за війни можна ввести страту для зрадників і їм подібним .
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25.06.2021 16:27 Відповісти
а чем этот завербованный отличаеться от президента? кто из них нанес больше вреда государству? под какую статью попадают действия президента? случайно не под ту же?
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25.06.2021 16:51 Відповісти
сбу брехло крыша
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25.06.2021 17:51 Відповісти
 
 