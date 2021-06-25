Завербований спецслужбами РФ мешканець Рівного намагався вивезти з України товари для військово-промислового комплексу країни-агресора, - контррозвідка СБУ
Мешканець Рівного, якого завербували спецслужби РФ, намагався вивезти з України в РФ критично необхідні для російського ВПК електронні вироби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Чоловік був завербований під час перебування в РФ. За завданням куратора зловмисник здійснив пошук і придбав низку електронних виробів військового призначення, які застосовуються у виготовленні озброєння і військової техніки, у т.ч. ракетних носіїв.
Потім завербований агент мав завдання переправити вироби до Російської Федерації. У разі успішної реалізації задуму, іноземною стороною планувалося налагодити постійний канал переміщення товарів військового призначення і подвійного використання до РФ
Співробітники контррозвідки СБУ виявили і вилучили товари критичного імпорту, які були підготовлені агентом російських спецслужб для вивезення з України.
Слідчими органів безпеки повідомлено громадянину України про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії. Наразі зловмисник дає викривальні покази і сприяє досудовому розслідуванню.
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