Уряд Ізраїлю повертає обов'язкове носіння захисних масок через зростання захворюваності на COVID-19
Уряд Ізраїлю вирішив повернути обов'язкове носіння захисних масок з початку наступного тижня на тлі зростання захворюваності COVID-19, викликаного зокрема, небезпечним штамом Delta.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Координатор боротьби з коронавірусом в Ізраїлі Нахман Аш також закликав жителів країни відмовитися від поїздок за кордон, особливо з дітьми, які не були вакциновані від COVID-19, пише The Times of Israel.
За його словами, неможливо запобігти поширенню нових штамів у країні, доки кордони залишаються відкритими, враховуючи, що колективного імунітету у ізраїльтян поки що немає. Він сформується після того, як імунізують 80% громадян.
Водночас закривати кордони уряд не планує.
Станом на вечір 24 червня в Ізраїлі виявили 169 нових випадків інфікування, що стало найвищим щоденним показником за кілька місяців.
Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд Ізраїлю переніс відкриття кордонів для вакцинованих від коронавірусу туристів до 1 серпня.
Загалом із початку пандемії в Ізраїлі зареєстрували понад 840 тис. інфікованих, померли 6,4 тис. тих, хто заразився, одужали понад 833 тис. осіб.
Ізраїль вважається одним із лідерів серед інших країн за темпами вакцинації від COVID-19.
За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 25 червня зафіксували 180 775 213 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 916 202 смерті, одужали 165 423 065 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Для кожної хвороби існує свій поріг колективного імунітету.
"Только что выступил Песков: Эпидемия неизвестно когда закончится может быть НИКОГДА, привыкайте жить с ограничениями и QR-кодами! Отсюда прямо следует: 1. Вакцина не действует. 2 Конституция и Законодательство по сути отменяется и мы переходим в режим жесткой диктатуры которую вводит узкая группа лиц в своих собственных интересах. То есть попросту ХУНТА. И это не в Киеве а в Москве."
нет? а что сложного?
Тут на піну сходили - в приклад наводили.
А тепер міокардити, ризик розвитку рідкісної хвороби крові ... Скільки ще буде. Файно експериментують над населенням "борці".
а я ще давним-давно писав, що тепер "боротьба" з вірусом буде тривати ВІЧНО! Так само як з тероризмом, чи бідністю, чи голодом, чи комунізмом, чи взагалі назвіть будь-що, проти чого так активно "бореться" ЗМІ і убога влада цього всратого світу....