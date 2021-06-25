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Новини Коронавірус і карантин
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Уряд Ізраїлю повертає обов'язкове носіння захисних масок через зростання захворюваності на COVID-19

Уряд Ізраїлю повертає обов'язкове носіння захисних масок через зростання захворюваності на COVID-19

Уряд Ізраїлю вирішив повернути обов'язкове носіння захисних масок з початку наступного тижня на тлі зростання захворюваності COVID-19, викликаного зокрема, небезпечним штамом Delta.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Координатор боротьби з коронавірусом в Ізраїлі Нахман Аш також закликав жителів країни відмовитися від поїздок за кордон, особливо з дітьми, які не були вакциновані від COVID-19, пише The Times of Israel.

За його словами, неможливо запобігти поширенню нових штамів у країні, доки кордони залишаються відкритими, враховуючи, що колективного імунітету у ізраїльтян поки що немає. Він сформується після того, як імунізують 80% громадян.

Водночас закривати кордони уряд не планує.

Станом на вечір 24 червня в Ізраїлі виявили 169 нових випадків інфікування, що стало найвищим щоденним показником за кілька місяців.

Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд Ізраїлю переніс відкриття кордонів для вакцинованих від коронавірусу туристів до 1 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски і дистанція не рятують від COVID-19 у закритому приміщенні, але маски в 10 разів збільшують "безпечний час", - вчені (виправлено)

Загалом із початку пандемії в Ізраїлі зареєстрували понад 840 тис. інфікованих, померли 6,4 тис. тих, хто заразився, одужали понад 833 тис. осіб.

Ізраїль вважається одним із лідерів серед інших країн за темпами вакцинації від COVID-19.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 25 червня зафіксували 180 775 213 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 916 202 смерті, одужали 165 423 065 осіб.

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Топ коментарі
+17
Вот и "победили Ковид" массовой вакцинацией...
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25.06.2021 16:06
+5
А как же вакцина?
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25.06.2021 16:17
+4
Из Москвы пишут. Там Ппц.
"Только что выступил Песков: Эпидемия неизвестно когда закончится может быть НИКОГДА, привыкайте жить с ограничениями и QR-кодами! Отсюда прямо следует: 1. Вакцина не действует. 2 Конституция и Законодательство по сути отменяется и мы переходим в режим жесткой диктатуры которую вводит узкая группа лиц в своих собственных интересах. То есть попросту ХУНТА. И это не в Киеве а в Москве."
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25.06.2021 16:15
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Вот и "победили Ковид" массовой вакцинацией...
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25.06.2021 16:06 Відповісти
Там, кстати, укололась только 58%. Ортодоксы, арабы и выходцы из СССР отказались от этой процедуры. Но активно заражаются и болеют как раз сейчас уколотые.
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25.06.2021 16:10 Відповісти
В статті ж сказано, що колективного імунітету ще немає.
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25.06.2021 16:13 Відповісти
А шо ты хотел? Палестина, местные антипривисочники и прочая шобла...
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25.06.2021 16:15 Відповісти
рост заболеваемости это +218 новых выявленных за сутки и НОЛЬ смертей.
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25.06.2021 16:23 Відповісти
а давай немного подождем? нередко умирают спустя пару недель после "заражения"
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25.06.2021 22:46 Відповісти
Пару дней назад говорил с местным учёным-евреем. Он хоть и укололся пфайзером, но понимает, что против индийского штамма это бесполезно.
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25.06.2021 16:06 Відповісти
Зато в будущем для болезни Алцгеймера в самый раз .
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25.06.2021 21:00 Відповісти
так там наче 60% населення було вакциновано і все одно знову поперло?
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25.06.2021 16:07 Відповісти
В статті ж сказано, що колективного імунітету ще немає.
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25.06.2021 16:13 Відповісти
ну 60% це доволі багато...і чому повинно бути сами 80%, а не 78 чи 95?
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25.06.2021 16:19 Відповісти
60% - це може бути багато для таких хвороб, як кір чи вітрянка, де антитіла після вакцинації можуть існувати на протязі десятків років.
Для кожної хвороби існує свій поріг колективного імунітету.
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25.06.2021 16:57 Відповісти
а як його можна визначити для нової хвороби? хіба що теоретично.
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25.06.2021 16:59 Відповісти
Саме так.
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25.06.2021 17:24 Відповісти
по зірках на небі
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25.06.2021 22:45 Відповісти
60% не всего населения, а взрослой его части, это не более 40% от всего.
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25.06.2021 20:02 Відповісти
все одно закрадаються певні сумніви в ефективності вакцин.
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25.06.2021 20:17 Відповісти
Дело новое. Неизвестное. Фактически идет разведка боем. Очевидно, за оставшуюся жизнь придется прививаться не раз, и не два.
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25.06.2021 20:31 Відповісти
хай би на мавпах тренувались
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25.06.2021 20:34 Відповісти
расскажите об этом нашему буковельскому ЗЕбилу "36 и 6"
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25.06.2021 16:08 Відповісти
Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения/ не долго мучилась старушка в злодейских опытных руках.
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25.06.2021 16:08 Відповісти
Из Москвы пишут. Там Ппц.
"Только что выступил Песков: Эпидемия неизвестно когда закончится может быть НИКОГДА, привыкайте жить с ограничениями и QR-кодами! Отсюда прямо следует: 1. Вакцина не действует. 2 Конституция и Законодательство по сути отменяется и мы переходим в режим жесткой диктатуры которую вводит узкая группа лиц в своих собственных интересах. То есть попросту ХУНТА. И это не в Киеве а в Москве."
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25.06.2021 16:15 Відповісти
С чего ты взял, что спутник-вектор вакцина?
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25.06.2021 16:18 Відповісти
Да, правильно это не вакцина как и другие. Это медицинский эксперимент. Вакцина только китайская, но тоже бесполезная.
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25.06.2021 16:22 Відповісти
Как видим, совсем бесполезная она на территори кацапстана. Тот же Израиль волну эпидемии сбил, даже при условии не 100% вакцинации, собьёт и вторую.
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25.06.2021 16:36 Відповісти
Там с 25 июня обязательные намордники вводят и уколотых на карантин отправляют.
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25.06.2021 16:43 Відповісти
Так карантинные меры - это разумно. Тем более, с не 100% вакцинацией.
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25.06.2021 16:55 Відповісти
Да хоть с 105% вакцинацией . Вирус мутирует на вакцинированных быстро и дальнейшее использование вакцины теряет смысл . Нужна новая . Это как с гриппом , каждый год новый штамм .
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25.06.2021 20:58 Відповісти
Это только у вас в лаптестане возможны и 140%-ные вакцинации, голосования за х-йла и прочий бред. Ну и вакцинироваться вам не нужно - персонально каждому кацапу.
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27.06.2021 14:44 Відповісти
Кого он сбил ? Израиль рапортовал о рекордном количестве вакцинированных что по идее должно исключить заболевания в большом масштабе . А тут опять локдаун .
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25.06.2021 20:56 Відповісти
Это у вас в ************* локдаун и принудительная вакцинация. В Израиле не было рекордного количества, но даже при этом они даже позакрывали ковидные отделения больниц, т.к. небыло больных. Естественно, при том, что у них почти половина населения НЕ вакцинировалась, глупо было бы ожидать отсутствия новых заболевших. Но Израиль знает, что с этим делать, а кацапы нет.
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27.06.2021 14:46 Відповісти
А как же вакцина?
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25.06.2021 16:17 Відповісти
..они такие наивные. Вирус распространяется адресно. Т.е. ваши границы не имеют смысла, маски тоже. И ....дальше не буду, ладно подожду чуток. А то скажут, что пугаю......
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25.06.2021 16:47 Відповісти
На выходные и День Конституции Укрзализныця запускает дополнительные поезда на Одессу.
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25.06.2021 17:39 Відповісти
У нас в Казахстане принуждают вакцинироваться или вылетишь с работы. Или каждую неделю приноси тесты пцр,а он стоит огого
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25.06.2021 17:56 Відповісти
Что сложного в том, чтобы вакцинироваться??
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25.06.2021 18:00 Відповісти
там вроде или рашенский спутник или еще не пойми что
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25.06.2021 18:19 Відповісти
Спутник - это почти что Новичок. Я бы не рискнул. Даже если он поможет, не рисковал бы.
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25.06.2021 22:00 Відповісти
вакцинироваться- дело нехитрое. Вопрос в последствиях после вакцинации
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25.06.2021 20:21 Відповісти
последствия от вакцины могут быть крайне тяжелыми . особенно в долгосрочной перспекриве .
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25.06.2021 20:53 Відповісти
давай я тебе в стакане что-то намешаю, а ты это выпьешь?
нет? а что сложного?
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25.06.2021 22:43 Відповісти
обождите , так ведь они рапортовли что вакцинировали практически всех ? И тут опять ? Или вакцины фуфло или подход к лечению вируса надо менять . Как показывает практика лечение на ранних стадиях с использованием не дорогих препаратов эффективно 99.9% случаев пациенты выздоравливают получая природный иммунитет .
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25.06.2021 20:51 Відповісти
Я буду улыбаться, если зекоманда в их желании вывести украинцев с их земель не хотя сотворит чудо в приобретении коллективного иммунитета без массовой вакцинации.
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25.06.2021 22:04 Відповісти
скоріше за все так і буде
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25.06.2021 22:29 Відповісти
Перемога!
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25.06.2021 22:42 Відповісти
Зате "чемпіони". Так голосно задекларували свою "перемогу" на весь світ.
Тут на піну сходили - в приклад наводили.
А тепер міокардити, ризик розвитку рідкісної хвороби крові ... Скільки ще буде. Файно експериментують над населенням "борці".
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26.06.2021 09:35 Відповісти
ой вей! а шо такоє? а як же "перша країна, яка вакцинувалась на всі 100%"?

а я ще давним-давно писав, що тепер "боротьба" з вірусом буде тривати ВІЧНО! Так само як з тероризмом, чи бідністю, чи голодом, чи комунізмом, чи взагалі назвіть будь-що, проти чого так активно "бореться" ЗМІ і убога влада цього всратого світу....
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27.06.2021 07:22 Відповісти
 
 