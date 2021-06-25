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диплом (40) фальшивий диплом (15) Кудрявцев (41)

Замовлену будівельною мафією проти мене фейкову справу про "підробку диплома" закрито за рішенням суду, - ексголова ДАБІ Кудрявцев. ДОКУМЕНТ

Замовлену будівельною мафією проти мене фейкову справу про

Київський апеляційний суд постановив закрити кримінальне провадження про фальшивий диплом щодо ексголови ДАБІ Кудрявцева через закінчення терміну давності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексголова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Як я і передбачав, замовлена будівельною мафією проти мене фейкова справа про "підробку диплома" закінчується абсолютно логічно - її закриттям. Відповідні інстанції нарешті змогли розібратися в безпідставності будь-яких звинувачень. Як наслідок, на цьому тижні я нарешті отримав судове рішення, в якому суд, вивчивши матеріали справи та доводи моїх адвокатів, прийшов до важливих і очевидних висновків - справу треба закрити. Саме той випадок, коли перемогли здоровий глузд і справедливість. Дякую всім за підтримку!" - розповів Кудрявцев.

Замовлену будівельною мафією проти мене фейкову справу про підробку диплома закрито за рішенням суду, - ексголова ДАБІ Кудрявцев 01
Замовлену будівельною мафією проти мене фейкову справу про підробку диплома закрито за рішенням суду, - ексголова ДАБІ Кудрявцев 02

Раніше в Офісі Генерального прокурора повідомляли, що, за даними слідства, колишній чиновник звернувся до невстановлених осіб із проханням видати йому свідомо підроблений диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані, а після його отримання звернувся в Міносвіти з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту на території України. Також він використовував підроблений диплом при призначенні на посаду голови ДАБІ.
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Топ коментарі
+9
Другими словами, по истечении срока давности поддельный диплом становится норм?

Шикарный план!!! (с)

Суд закрыл дело о поддельном дипломе в отношении экс-главы ГАСИ Кудрявцева из-за истечения срока давности - Цензор.НЕТ 7190
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25.06.2021 16:13
+6
другими словами, диплом, купленный в подземном переходе, автоматически становится подлинным по истечении срока исковой давности?
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25.06.2021 16:30
+4
Шикарный план - дорогостоящий план. Надо же было со следаком порешать "ничегонеделание". И с прокуратурой о "невозражаем"
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25.06.2021 16:27
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Другими словами, по истечении срока давности поддельный диплом становится норм?

Шикарный план!!! (с)

Суд закрыл дело о поддельном дипломе в отношении экс-главы ГАСИ Кудрявцева из-за истечения срока давности - Цензор.НЕТ 7190
показати весь коментар
25.06.2021 16:13 Відповісти
Шикарный план - дорогостоящий план. Надо же было со следаком порешать "ничегонеделание". И с прокуратурой о "невозражаем"
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25.06.2021 16:27 Відповісти
Судья в суде : "Фальшивый диплом превращается (пачка денег на стол).... фальшивый диплом превращается ( ещё пачка).... превращается фальшивый диплом (ещё пачка)... в действительный !!! Простите, маленькая техническая неувязка."
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25.06.2021 16:53 Відповісти
Так це нереабілітуюча обставина.
Злочин вчинено, покарання призначено, але звільнено від відбування у зв'язку із закінченням строків давності.
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25.06.2021 16:16 Відповісти
цікаво...це лише мені здається що в нього на лобі написано великими літарами "ХАБАРНИК"?))
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25.06.2021 16:29 Відповісти
другими словами, диплом, купленный в подземном переходе, автоматически становится подлинным по истечении срока исковой давности?
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25.06.2021 16:30 Відповісти
кому это всем спасибо за поддержку, кто вообще поддерживал этого петуха?
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25.06.2021 16:37 Відповісти
Какой маразм! Вместо создания ОПГ упырю шьют поддельный диплом
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25.06.2021 16:44 Відповісти
В нашей стране всегда расследования против воров заканчиваются, если не их оправданием, то порицанием типа за курение в неположеном месте, за покупку газа дороже его стоимости ( пользу третьих лиц), неправильно оформление купли продажи неизвестным нотариусом, и т.п. Вспомните хотя бы суды над Юлей или проба притянуть Порошенко. После этого в народе появляется легенда о неподкупной честности и наклёпе на данных персонажей. На самом деле власть придержащие боятся, что следствие выйдет на них.
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25.06.2021 18:01 Відповісти
От этого диплом не сал настоящим.
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25.06.2021 17:55 Відповісти
С такой харей не может быть нормальным чиновник...
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25.06.2021 18:52 Відповісти
 
 