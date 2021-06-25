Замовлену будівельною мафією проти мене фейкову справу про "підробку диплома" закрито за рішенням суду, - ексголова ДАБІ Кудрявцев. ДОКУМЕНТ

Київський апеляційний суд постановив закрити кримінальне провадження про фальшивий диплом щодо ексголови ДАБІ Кудрявцева через закінчення терміну давності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексголова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Як я і передбачав, замовлена будівельною мафією проти мене фейкова справа про "підробку диплома" закінчується абсолютно логічно - її закриттям. Відповідні інстанції нарешті змогли розібратися в безпідставності будь-яких звинувачень. Як наслідок, на цьому тижні я нарешті отримав судове рішення, в якому суд, вивчивши матеріали справи та доводи моїх адвокатів, прийшов до важливих і очевидних висновків - справу треба закрити. Саме той випадок, коли перемогли здоровий глузд і справедливість. Дякую всім за підтримку!" - розповів Кудрявцев.





Раніше в Офісі Генерального прокурора повідомляли, що, за даними слідства, колишній чиновник звернувся до невстановлених осіб із проханням видати йому свідомо підроблений диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані, а після його отримання звернувся в Міносвіти з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту на території України. Також він використовував підроблений диплом при призначенні на посаду голови ДАБІ.