Голубовська розповіла, як сама возила в лабораторію аналізи "дельта-штаму" COVID-19

Пацієнти, у яких діагностували коронавірус цієї мутації, лікувалися у столичній приватній клініці. Інфекціоніст через РНБО домоглася, щоб їх матеріал відправили на аналіз до Інституту молекулярної біології і генетики.

Про це доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла в інтерв'ю UNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, після огляду пацієнтів у неї виникла підозра, що у них може бути штам коронавірусу "Дельта". Голубовська через РНБО звернулася до директора Інституту молекулярної біології і генетики, професора Михайла Тукала з проханням визначити варіант вірусу.

"Ці хворі лежали на той момент в одній із приватних клінік міста Києва, і, щоб не втрачати час, тому що це було перед святами, я набрала матеріал і відвезла його в інститут... Сама своєю машиною. Тому що питання треба було вирішувати швидко", - розповіла Голубовська.

Зразки досліджували в Інституті молекулярної біології і генетики і прийшли до висновку, що це дійсно штам "Дельта".

Читайте також: Уряд Ізраїлю повертає обов'язкове носіння захисних масок через зростання захворюваності на COVID-19

Голубовська звернула увагу, що зараз в Україні спостерігається різке зниження захворюваності накоронавірус, лікарні закривають "ковідні" відділення.

"Це, звичайно, слава Богу! Але погано, якщо під цю ситуацію швидко можуть позбавити фінансування ключові інфекційні стаціонари в Україні, мене це завжди непокоїть", - сказала вона.