Голубовська розповіла, як сама возила в лабораторію аналізи "дельта-штаму" COVID-19
Пацієнти, у яких діагностували коронавірус цієї мутації, лікувалися у столичній приватній клініці. Інфекціоніст через РНБО домоглася, щоб їх матеріал відправили на аналіз до Інституту молекулярної біології і генетики.
Про це доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла в інтерв'ю UNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, після огляду пацієнтів у неї виникла підозра, що у них може бути штам коронавірусу "Дельта". Голубовська через РНБО звернулася до директора Інституту молекулярної біології і генетики, професора Михайла Тукала з проханням визначити варіант вірусу.
"Ці хворі лежали на той момент в одній із приватних клінік міста Києва, і, щоб не втрачати час, тому що це було перед святами, я набрала матеріал і відвезла його в інститут... Сама своєю машиною. Тому що питання треба було вирішувати швидко", - розповіла Голубовська.
Зразки досліджували в Інституті молекулярної біології і генетики і прийшли до висновку, що це дійсно штам "Дельта".
Голубовська звернула увагу, що зараз в Україні спостерігається різке зниження захворюваності накоронавірус, лікарні закривають "ковідні" відділення.
"Це, звичайно, слава Богу! Але погано, якщо під цю ситуацію швидко можуть позбавити фінансування ключові інфекційні стаціонари в Україні, мене це завжди непокоїть", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
І як це вплинуло на тактику лікування? ><
так шо тортики могут быть на любой вкус
"Но плохо, если под эту ситуацию быстро могут лишить финансирования , меня это всегда беспокоит""
ведь прастый нарит и кацапню его подзузывающую это меньше всего беспокоит.
Что ж ты делала в частной клинике и почему в ОБЫЧНЫХ коммунальных клиниках нет таких услуг как доставка анализов в лабораторию лично главным инфекционистом страны?
коррупция как она есть.
https://cormandrostenreview.com/report/
"нічого кращого поки що не існує"
це хіба аргумент на користь того, щоб використовувати відвертий непотріб?
Читав декілька місяців тому про винахід Ковід тестування диханням в трубку.
якщо тести у чоловіків знаходять вагітність, то нафіга тести потрібні?
якщо тести показують у здорової людини вірус, то нафіга такі тести потрібні?
експрес-тести - ще більше фуфло, тут згоден
Тобто, в Україні ніхто не має зеленого поняття скільки людей на даний момент хворіє цим штамом. Мабуть буде "вибух" так само як в кацапії, ось тільки через який проміжок часу?