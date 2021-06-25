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Новини Коронавірус і карантин
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Голубовська розповіла, як сама возила в лабораторію аналізи "дельта-штаму" COVID-19

Голубовська розповіла, як сама возила в лабораторію аналізи

Пацієнти, у яких діагностували коронавірус цієї мутації, лікувалися у столичній приватній клініці. Інфекціоніст через РНБО домоглася, щоб їх матеріал відправили на аналіз до Інституту молекулярної біології і генетики.

Про це доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла в інтерв'ю UNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, після огляду пацієнтів у неї виникла підозра, що у них може бути штам коронавірусу "Дельта". Голубовська через РНБО звернулася до директора Інституту молекулярної біології і генетики, професора Михайла Тукала з проханням визначити варіант вірусу.

"Ці хворі лежали на той момент в одній із приватних клінік міста Києва, і, щоб не втрачати час, тому що це було перед святами, я набрала матеріал і відвезла його в інститут... Сама своєю машиною. Тому що питання треба було вирішувати швидко", - розповіла Голубовська.

Зразки досліджували в Інституті молекулярної біології і генетики і прийшли до висновку, що це дійсно штам "Дельта".

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Голубовська звернула увагу, що зараз в Україні спостерігається різке зниження захворюваності накоронавірус, лікарні закривають "ковідні" відділення.

"Це, звичайно, слава Богу! Але погано, якщо під цю ситуацію швидко можуть позбавити фінансування ключові інфекційні стаціонари в Україні, мене це завжди непокоїть", - сказала вона.
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Топ коментарі
+2
Голубовская рассказала, как сама возила в лабораторию анализы "дельта-штамма" COVID-19 - Цензор.НЕТ 6604
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25.06.2021 16:16
+2
В последней фразе весь смысл посыла
"Но плохо, если под эту ситуацию быстро могут лишить финансирования , меня это всегда беспокоит""
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25.06.2021 16:30
+2
так не за лікування питання, а за виявлення - вірус вже в країні.
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25.06.2021 17:39
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Голубовская рассказала, как сама возила в лабораторию анализы "дельта-штамма" COVID-19 - Цензор.НЕТ 6604
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25.06.2021 16:16 Відповісти
Потому что вопрос надо было решать быстроИсточник: https://censor.net/ru/n3273555

І як це вплинуло на тактику лікування? ><
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25.06.2021 16:21 Відповісти
так не за лікування питання, а за виявлення - вірус вже в країні.
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25.06.2021 17:39 Відповісти
І шо?
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25.06.2021 19:37 Відповісти
а шо? далі у тебе фантазія іссякла?
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25.06.2021 22:47 Відповісти
Дельта это вишенка на торте.
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25.06.2021 16:22 Відповісти
а там и яблочный спас впереди...сбор винограда опять же .
так шо тортики могут быть на любой вкус
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25.06.2021 16:47 Відповісти
Нагнетають
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25.06.2021 16:29 Відповісти
В последней фразе весь смысл посыла
"Но плохо, если под эту ситуацию быстро могут лишить финансирования , меня это всегда беспокоит""
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25.06.2021 16:30 Відповісти
ну хоть кого то волнует пртивоковидное финансирование...
ведь прастый нарит и кацапню его подзузывающую это меньше всего беспокоит.
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25.06.2021 16:48 Відповісти
Ох, Голубовская, "наше всё" от медицины..


Что ж ты делала в частной клинике и почему в ОБЫЧНЫХ коммунальных клиниках нет таких услуг как доставка анализов в лабораторию лично главным инфекционистом страны?


коррупция как она есть.
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25.06.2021 16:39 Відповісти
При такому зниженні захворюваності є шанс взяти розповсюдження під контроль: виявляти хворих і контактних з ними та відразу ізолювати, запровадити контроль вїзду на кордонах з обовязковим плр тестом для всіх, ізоляцією у разі позитивного результату.
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25.06.2021 18:46 Відповісти
ПЛР-тести - хрінь недостовірна, отямся вже.
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25.06.2021 22:41 Відповісти
та невже? до чого ти хилиш? В усьому світі корону тестують лише ПЛР, нічого кращого поки що не існує.
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25.06.2021 22:45 Відповісти
а тобі неясно? повторюю по буквах: плр-тести - фуфло, це науково встановлений факт
https://cormandrostenreview.com/report/

"нічого кращого поки що не існує"

це хіба аргумент на користь того, щоб використовувати відвертий непотріб?
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25.06.2021 22:49 Відповісти
це аргумент щоб взагалі не тестувати нікого? Китайські експресс тести ще більше фуфло, якими пропонують тестувати.
Читав декілька місяців тому про винахід Ковід тестування диханням в трубку.
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25.06.2021 23:10 Відповісти
так
якщо тести у чоловіків знаходять вагітність, то нафіга тести потрібні?
якщо тести показують у здорової людини вірус, то нафіга такі тести потрібні?
експрес-тести - ще більше фуфло, тут згоден
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25.06.2021 23:40 Відповісти
Всі ці варіанти т. з. мутацій ковіду теж розвод. Минулого року ковід поступово природньо мутував у протилежну сторону, стаючи менш агресивним. Такої справжньої миттєвої мутації не буває, як невідомо звідки з'являються нові більш агресивні і заразні штами.
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26.06.2021 17:06 Відповісти
Малюють ці штами. Головна мета - наколоти людей отрутою. Це вже робили 100 років тому. Наслідки відомі, як "епідемія іспанки".
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26.06.2021 18:38 Відповісти
Как этот лохотрон уже достал!!
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25.06.2021 19:11 Відповісти
"...По ее словам, после осмотра пациентов у нее возникло подозрение, что у них может быть штамм коронавируса "Дельта". ..."

Тобто, в Україні ніхто не має зеленого поняття скільки людей на даний момент хворіє цим штамом. Мабуть буде "вибух" так само як в кацапії, ось тільки через який проміжок часу?
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25.06.2021 20:58 Відповісти
Гарантирую, что в Институте молекулярной биологии и генетики нет никакой возможности определять штаммы.
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25.06.2021 22:41 Відповісти
 
 