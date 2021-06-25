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ТСК (370) спека (107) Укрзалізниця (6678) Гришина Юлія (41)

"13 годин пекла вам забезпечені": "Слуга народу" Гришина запропонувала наглядовій раді "Укрзалізниці" покататися в поїзді без кондиціонерів

Глава ТСК з питань критичного стану "Укрзалізниці", нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина розповіла про умови в потягах компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це парламентарій повідомила в Facebook.

"Почитала цікаві рекомендації "Укрзалізниці": як вижити в вагонах-душогубках в аномальну спеку. Серед іншого українцям радять купувати квитки в вагонах з кондиціонерами, а де кондиціонерів немає - повинні (тут якось не впевнено сказано в релізі) відкриватися вікна. Крім того в "Укрзалізниці" відзначили, що максимальна температура у вагонах з кондиціонерами не повинна перевищувати 26 градусів, але може бути більше на початку подорожі, оскільки кондиціонери включаються при відправленні і вагонам потрібно час, щоб охолонути - приблизно 20 хвилин", - зазначила нардеп.

Гришина розповіла, що вчора нардепи з ТСК побували в пасажирському депо в Харкові.

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"Все, що розповідає "Укразлізниця" - трішечки не так. По-перше, тільки в цьому депо 110 вагонів з кондиціонерами. Але 36 з них до цих пір не заправлені газом для охолодження. Тобто кожен 3 вагон має кондиціонер, але їде як душогубка. По-друге, ось ці 20 хвилин, які потрібні нібито для охолодження вагонів - це теж досить дивна річ. Наша ТСК встановила, що жоден вагон не підключається до охолоджуючих колонок перед рейсами, хоча їх достатньо для того, щоб кожен пасажир сів в прохолодний вагон. У мене питання-пропозиція до членів Наглядової Ради "Укрзалізниці": а чи не хочете покататися найдовшим ж/д маршрутом Ужгород -Лисичанськ в вагоні без кондиціонера і бажано з тими дерев'яними рамами вікон, що не відкриваються? 13 годин у пеклі. Вам забезпечено", - додала парламентарій.

Гришина звернулася до керівників "Укрзалізниці": "Підніміть людям зарплату, припиніть корупцію, забезпечте людей спецодягом і матеріалами для роботи, перевірте заправку кондиціонерів, підключення вагонів до охолоджувальних колонок перед рейсами".

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Топ коментарі
+17
Пора уже давно понять, тем кто в танке, руководство Укрзалицныци не ездит в вагонах своей кампании, они же не лохи вам
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25.06.2021 16:19
+14
"Гришина обратилась к руководителям "Укрзализныци": "Поднимите людям зарплату...." Руководство "Укрзалiзницi" сразу же прислушалось к требованиям Гришиной и подняла зарплату членам набсовета и персонально Лещенку до 500 тысяч гривен в месяц.
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25.06.2021 16:20
+7
нє нада, Сєрлєщ достатньо заробляє, щоб не їздити у лоховозах
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25.06.2021 16:20
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25.06.2021 16:17 Відповісти
Головне, щоб дебіли вікна не зачиняли, тоді норм.
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25.06.2021 16:18 Відповісти
Пора уже давно понять, тем кто в танке, руководство Укрзалицныци не ездит в вагонах своей кампании, они же не лохи вам
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25.06.2021 16:19 Відповісти
они за это себе такие премии выпишут , что все на дрезины пересядут
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25.06.2021 16:20 Відповісти
Всех вас в "Трускавец" со всеми наемами, лещенками, шефки Аджунерами, Залищучками и шоблой Зе.......в товарняках и в ржавых баржах....
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25.06.2021 16:20 Відповісти
нє нада, Сєрлєщ достатньо заробляє, щоб не їздити у лоховозах
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25.06.2021 16:20 Відповісти
"Гришина обратилась к руководителям "Укрзализныци": "Поднимите людям зарплату...." Руководство "Укрзалiзницi" сразу же прислушалось к требованиям Гришиной и подняла зарплату членам набсовета и персонально Лещенку до 500 тысяч гривен в месяц.
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25.06.2021 16:20 Відповісти
Всю эту зелёную шоблу вместе с коврово-кабинетным слизнячком спикером необходимо так покатать пару раз
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25.06.2021 16:31 Відповісти
Серегу Леща с диджейкой опправте))
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25.06.2021 16:31 Відповісти
Так и представлется картина-Серлещ и прочая шобла отказались от премий и повышения заплат и тут же бросилась заправлять кондицонеры.
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25.06.2021 16:35 Відповісти
Гришина, видимо, не слышала о новой программе зеледента "кондиционер в смартфоне".
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25.06.2021 16:35 Відповісти
жара говорите.... мне в 90-х пришлось зимой ехать в вагоне с сталактитами то есть сосульки
свисали с потолка.... ехал из Харькова в мацквабад но поезд не помню чей или крымский или
прикавказье.... проводников в вагоне не было ушли греться в другой вагон и тема простая не
хочешь не едь....
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25.06.2021 16:57 Відповісти
Так Леща еще никто не вялил...
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25.06.2021 17:11 Відповісти
Конечно, пусть прокатятся. И еще бывшего министра Омеляна пусть с собой захватят, который когда-то говорил, что в плацкарте поезда Днепр - Киев отлично ехать. Почему же тогда он не доверяет украинским врачам и его жена рожала в Америке, а не в Украине? Если в плацкарте чудесно ехать, то и медицина в Украине его вполне должна была устроить.
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25.06.2021 20:38 Відповісти
 
 