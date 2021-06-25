"13 годин пекла вам забезпечені": "Слуга народу" Гришина запропонувала наглядовій раді "Укрзалізниці" покататися в поїзді без кондиціонерів

Глава ТСК з питань критичного стану "Укрзалізниці", нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина розповіла про умови в потягах компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це парламентарій повідомила в Facebook.

"Почитала цікаві рекомендації "Укрзалізниці": як вижити в вагонах-душогубках в аномальну спеку. Серед іншого українцям радять купувати квитки в вагонах з кондиціонерами, а де кондиціонерів немає - повинні (тут якось не впевнено сказано в релізі) відкриватися вікна. Крім того в "Укрзалізниці" відзначили, що максимальна температура у вагонах з кондиціонерами не повинна перевищувати 26 градусів, але може бути більше на початку подорожі, оскільки кондиціонери включаються при відправленні і вагонам потрібно час, щоб охолонути - приблизно 20 хвилин", - зазначила нардеп.

Гришина розповіла, що вчора нардепи з ТСК побували в пасажирському депо в Харкові.

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"Все, що розповідає "Укразлізниця" - трішечки не так. По-перше, тільки в цьому депо 110 вагонів з кондиціонерами. Але 36 з них до цих пір не заправлені газом для охолодження. Тобто кожен 3 вагон має кондиціонер, але їде як душогубка. По-друге, ось ці 20 хвилин, які потрібні нібито для охолодження вагонів - це теж досить дивна річ. Наша ТСК встановила, що жоден вагон не підключається до охолоджуючих колонок перед рейсами, хоча їх достатньо для того, щоб кожен пасажир сів в прохолодний вагон. У мене питання-пропозиція до членів Наглядової Ради "Укрзалізниці": а чи не хочете покататися найдовшим ж/д маршрутом Ужгород -Лисичанськ в вагоні без кондиціонера і бажано з тими дерев'яними рамами вікон, що не відкриваються? 13 годин у пеклі. Вам забезпечено", - додала парламентарій.

Гришина звернулася до керівників "Укрзалізниці": "Підніміть людям зарплату, припиніть корупцію, забезпечте людей спецодягом і матеріалами для роботи, перевірте заправку кондиціонерів, підключення вагонів до охолоджувальних колонок перед рейсами".