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потяг (1947) Укрзалізниця (6678)

Поїзд "Укрзалізниці" виїхав з валізами пасажирів, залишивши їх самих на проміжній станції

Поїзд

Пасажирів випустили з поїзда, бо машиніст чекав причіпний вагон. Їм обіцяли, що вирушать через годину, але на ділі поїзд поїхав раніше, везучи із собою їхній багаж.

Про цей інцидент розповіла пасажирка Катерина Сметанюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

За словами жінки, перед прибуттям до Львова провідник попередив всіх пасажирів про те, що очікується стоянка "мінімум на годину" в зв'язку з запізненням причіпного вагона.

"Сказав: ідіть, гуляйте. Перед тим, як вийти, я підійшла і уточнила інформацію двічі, чи впевнений він. Сказав, точно", - розповіла Катерина.

Пасажирка залишила у вагоні свою валізу, прихопивши лише сумку. При цьому жінка попросила номер телефону провідника, але той відмовив, порекомендувавши прийти на 15 хвилин раніше.

Вона повернулася ще раніше, але потяг з її валізою вже поїхав.

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Оператор довідкової лінії "Укрзалізниці" порадив пасажирці звернутися до чергового вокзалу. Проте біля його кабінету вже зібрався натовп обурених пасажирів, які опинилися у такій же ситуації.

"Спочатку з нами взагалі не хотіли говорити й казали: "Звертайтесь до чергового вокзалу в Києві". Я там погрожувала і вимагала більше всіх. Потім мене покликала чергова у кабінет. Я детально описала ситуацію і вона пообіцяла розв’язати питання з квитками", – додала жінка.

Однак квитків не знайшлося. "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам безплатно поїхати у кабіні машиніста іншого потяга.

При цьому Сметанюк обурена діями працівників "УЗ" щодо повернення її речей. За її словами, чергова домовилась з Києвом, щоб її колеги забрав речі пасажирів.

"Записали наші номери вагона і місця. І все. Ні номерів телефону, ні паспортних даних. Тобто приїжджає поїзд до Києва - підходьте, люди, розбирайте це", - обурилася жінка.

Відповідь "Укрзалізниці" не змусила себе чекати. Керівник пасажирського департаменту Олександр Перцовський заявив, що поїзд зупинили, щоб дочекатися 16 пасажирів з рейсу з Відня через затримку з австрійської сторони.

"Пасажирам оголосили орієнтовний час затримки й наголосили: слідкуйте за оголошенням нового часу. Час затримки вдалося скоротити, оголошено його було, всі сіли й поїхали "загубились" два пасажири-студенти. Таке буває, але чекати кожного, на жаль, потяг теж не може", – заявив Перцовський.

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При цьому пасажирка Катерина Сметанюк – не студентка. До того ж вона стверджує, що потяг залишив набагато більше людей, ніж "двох пасажирів-студентів".

За словами Перцовського, із запізнілими пасажирами є зв’язок, речі їм передадуть найближчим часом. Він пообіцяв налагодити систему оголошення часу затримки, щоб подібні ситуації більше не траплялися.

Сметанюк поки не отримала свої речі.

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Топ коментарі
+17
Вот это сервис)))
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25.06.2021 16:47
+15
ага и отмазки в лучших совковых традициях - сами виноваты и идите откуда пришли или лучше пишите жалобы в спортлото...
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25.06.2021 16:51
+11
Надо еще цены на билеты поднять. Мало как-то. Не соответствуют уровню
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25.06.2021 16:49
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25.06.2021 16:47 Відповісти
ага и отмазки в лучших совковых традициях - сами виноваты и идите откуда пришли или лучше пишите жалобы в спортлото...
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25.06.2021 16:51 Відповісти
какие беспечные пассажиры...
и как они поняли слово машиниста "гуляйте"?...
похоже, отправились рассматривать достопримечательности в окрестностях...фу, аж вымолвить трудно это
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25.06.2021 18:13 Відповісти
В конце 90-ых теща летала к младшей дочери в Бейрут, по возвращению мы поехали встречать ее в Борисполь. Приехали с запасом, а борт уже на земле, тещи нигде не видно. Подходит таксист и спрашивает, не ищем ли мы пожилую женщину? Оказалось, она уже уехала к нам домой на такси. В общем, когда в Бейруте все пассажиры прошли регистрацию, дали разрешение на посадку в самолет, с последующим взлетом почти на два часа раньше расписания.
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25.06.2021 17:13 Відповісти
Это вы еще не знаете, что вытворяет SkyUp, там вообще полный беспредел, самолеты уходят в рейсы неподготовленные к полету, куча неполадок, которые некритичны, но которые в воздухе становятся критичными. Систематические опоздания на несколько часов, нарушения расписания.
Будь это в нормальной стране, эту позорную "авиакомпанию" давно лишили бы лицензии, но не в Украине, стране третьего мира, где ни законов, ни государства, ни совести у чиновников...
Поїзд "Укрзалізниці" виїхав з валізами пасажирів, залишивши їх самих на проміжній станції - Цензор.НЕТ 4917
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25.06.2021 17:14 Відповісти
Поїзд "Укрзалізниці" виїхав з валізами пасажирів, залишивши їх самих на проміжній станції - Цензор.НЕТ 7793
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25.06.2021 17:19 Відповісти
Летать SkyUp - это лотерея, но пассажиры почему-то всегда в проигрыше. Потерянное время, скотское отношение к клиентам. Есть брать с кого пример. С МАУ, например. Но та хотя бы соблюдает расписание.
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25.06.2021 17:21 Відповісти
а як там мау поживає?
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25.06.2021 17:32 Відповісти
Бензион эту МАУ готовит к сбагриванию на "новую государственную авиакомпанию, которую Найвэлычнийшый дал команду срочно создать.
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25.06.2021 17:38 Відповісти
Вся в долгах, как в шелках. Причем, платить никому не собирается. Суды за долги Украэроруху тянутся годами, и нет им конца. А вопросы там на миллиарды, считайте, беспроцентеый кредит.
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25.06.2021 17:50 Відповісти
так ахметов порожняк не гонет. лошары должен страдать.
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25.06.2021 17:35 Відповісти
Ага, соблюдает, соблюдает. Ты в МАУ у Коломойского на побегушкам случаем не подрабатываешь? Бензион спит и видит новую монопольку в авиации забабахать. А потом через "Оманского" государству сбагрить по тройной цене
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25.06.2021 17:36 Відповісти
Виноват. Вчитался. Приношу извинения.
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25.06.2021 18:28 Відповісти
Мир Вам, коллега.
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25.06.2021 19:27 Відповісти
Вы это серьезно? МАУ соблюдает расписание?)))))))))))))))))))))))))))))))))

Лично со мной был случай, когда МАУ ПРОСТО ТАК БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН отменило рейс Одесса-Борисполь и из-за этого посыпалась вся цепочка дальнейших рейсов (3 штуки на минуточку, летел в Филадельфию). И случай этот, увы, не единичный. Я-то зарекся больше летать этой чмошной компанией, но слышал от знакомых, что тот случай был, увы, не первый и не последний. Это все было до ковида, если что...
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25.06.2021 21:59 Відповісти
И Вы правы! Все относительно. Я вовсе не адвокат МАУ, скорее, наоборот, но число рейсов МАУ по расписанию несоизмеримо больше, чем хронические сбои Скай Ап.
А вот по скотству эти "компании" - лидеры. Не пробовали выбить у МАУ компенсацию по протоколу ЕС261？
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26.06.2021 05:30 Відповісти
Билеты брал агент, менял тоже. Так что попал на деньги он, выбил или нет компенсацию, не знаю. Но у меня и в Филадельфии было дальнейшее расписание на другой вид транспорта), и если бы пропустил там, пришлось бы лететь совсем в другую часть света)))
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26.06.2021 14:17 Відповісти
у нас везде так сейчас.
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25.06.2021 17:23 Відповісти
европа
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25.06.2021 17:26 Відповісти
******, кацап. пнх. это твой совок еще не добитый
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25.06.2021 21:10 Відповісти
А по якій причині затримали потяг в Австрії? Теж совок?
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25.06.2021 23:07 Відповісти
йди проспись
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25.06.2021 23:35 Відповісти
пояснюю - збої в графіку руху залізниці можуть трапитися будь-де і коли завгодно. навіть у такої фірми як DB (не про австрію мова) таке трапляється. але коли кацапи (або прикацаплені хохли) починають вити що "це европа" - тільки нах посилати і якщо хто хоче то і в спам.
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25.06.2021 23:56 Відповісти
Кацапе, в передовій розвиненій Європі ніяких збоїв бути не може! Тим більше в такій дисциплінованій і пунктуальній країні, як Австрія. Згинь, наволоч кремлівська.
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26.06.2021 01:09 Відповісти
ще один підкацаплений до списку. скажи "паляниця".
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26.06.2021 01:34 Відповісти
Схиблений лапоть, ти ще мене збираєшся вчити української мови? Щезни, недолуге, я нею все життя розмовляю...
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26.06.2021 02:13 Відповісти
Надо еще цены на билеты поднять. Мало как-то. Не соответствуют уровню
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25.06.2021 16:49 Відповісти
цены на товары и услуги зависят только от спроса, уровень/качество тут непричем
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25.06.2021 17:16 Відповісти
все верно. но как быть если УЗ монополист?
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25.06.2021 21:13 Відповісти
Чим менша платоспроможність потенційних покупців - тим вищі ціни. Коли попит низький або його немає зовсім - послуги перестають надавати, вже вироблений товар, якщо він має обмежений термін придатності - знищують. Читай Маркса і вчи закони ринку.
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25.06.2021 23:17 Відповісти
"Стервис"!!!
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25.06.2021 16:50 Відповісти
Укрзализныця - герой сегодняшнего дня, бьют рекорды по идиотизму при постоянно повышающихся тарифах
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25.06.2021 16:50 Відповісти
Так бубочка - неизлечимый идиот, вот и команда у ЗЕбанька такая-же. Найвелычнишый лично подбирал. Чего только стоит заслуженный железнодорожник, лысый Мустафа, который работал(вовремя смылся) советником. Вот и насоветовал.
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25.06.2021 16:56 Відповісти
Ждем, когда говорящая кукла Каломойши начнет кредитовать МАУ и списывать ее многомиллиардные долги перед бюджетом.
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25.06.2021 17:15 Відповісти
А нафига Укрзализныци пассажиры? Главное, чемоданы хапнули, в них наыверное есть чем поживиться.
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25.06.2021 16:52 Відповісти
"Укрзализныця" предложила пассажирам бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда

ХААХАХАХАХАХАХА
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25.06.2021 16:52 Відповісти
странно что не на крыше или в тамбуре))
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25.06.2021 17:27 Відповісти
як ще не об"явила це екскурсією і не срубила за послугу
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25.06.2021 17:33 Відповісти
лещенко превзошел сам себя
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25.06.2021 16:53 Відповісти
в стране полный трындец. во всем.....
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25.06.2021 16:54 Відповісти
Не, ну с Укрзалізницей" все и так понятно))) Но уровень доверия пассажиров))) Они наверное и всем надписям на заборе доверяют?))) Хотя... После выборов 2019, уже сложно чему либо удивляться)))
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25.06.2021 16:55 Відповісти
но когда-то, если говорили, что поезд отправиться через час, он через час и отправлялся. А теперь как повезет.
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25.06.2021 17:27 Відповісти
Обычный день УкрЗЕлезницi
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25.06.2021 16:57 Відповісти
Новая метла, метёт по новому
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25.06.2021 17:16 Відповісти
"Укрзализныця" предложила пассажирам бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда". Спасибо, что не на крыше.
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25.06.2021 17:28 Відповісти
Це Колю "Котлету" рейси чекають, поки він відосик запише, а простим українцям слід бути уважними!
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25.06.2021 17:31 Відповісти
Оператор справочной линии "Укрзализныци" посоветовал пассажирке обратиться к дежурному вокзала.Источник: https://censor.net/ru/n3273566

А попростому взяти їх за хобот з класичним "За базар - надо отвечать!"
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25.06.2021 17:43 Відповісти
Есть время отправления укзанное в расписании, а не в мозгах проводника. А то что проводник наболтал своим дурным языком, то ему за это конечно нужно "всыпать" хотя я не исключаю что пассажиры что то и привирают.
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25.06.2021 17:50 Відповісти
Провідника цигани намовили, щоб почистити багаж, Я таке пережив, при Кучмі, на Львів - Сімферополь.
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25.06.2021 18:05 Відповісти
Серлящ так рехвормував залізницю на ютубі, так рехвормував!!!! Але ж молодець сучий син, потрібно йому сьогодні лайк поставити,постійно виклянчує лайк!!!
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25.06.2021 17:51 Відповісти
Така ситуація в стилі всіх державних підприємств і установ України. На жаль. Укрзалізниця, Укрпошта, Укргазбанк тощо. Їх безліч. Мені здається, що в державні компанії приймають на роботу тих, хто більш відморожений. Якщо на співбеседі на безглузде питання: "Ким ви бачите себе через 5 років?" претендент на роботу відповідає: "Ніким", то його 100 % приймуть, якщо хтось ініціативнивний попадеться, то такого не приймуть на роботу в державне підприємсиво. "Ваше звернення зафіксовано і буде розглянуто" і так можуть повторювати сотні разів на питання "Коли буде вирішена проблема?". Чи робота на держпідприємстві робить з людей упирів, чи такі упирі туди йдуть, поки що не зрозуміла. Звісно, трапляються нормальні люди, але рідко. Коротше, після всіх моїх спілкувань цього тижня з державними службами, в тому числі, і з Укрзалізницею, я зневірилася у державі і я більше не патріот своєї країни... На жаль...
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25.06.2021 20:32 Відповісти
"...Время задержки удалось сократить, объявлено оно было, все сели и поехали, "потерялись" два пассажира-студента. Такое бывает, но ждать каждого, к сожалению, поезд тоже не может..."

Тобто 16 пасажирів з Відня поїзд може чекати, тих що запізнились, не може. В правилах є записано через відсутність скількох пасажирів поїзд не може їхати дальше? Якийсь дебілізм!
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25.06.2021 20:46 Відповісти
Ну лично меня как-то поезд в Харькове ждал полчаса. Интерсити Киев-Харьков шел с опозданием. А других поездов до Лисичанска в этот день не было
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26.06.2021 06:26 Відповісти
Ну вам же доехать нужно было, и вы "подняли" всех кого нужно, чтобы у вас это получилось) А здесь людям захотелось приключений)))
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28.06.2021 02:53 Відповісти
 
 