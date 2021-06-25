Поїзд "Укрзалізниці" виїхав з валізами пасажирів, залишивши їх самих на проміжній станції

Пасажирів випустили з поїзда, бо машиніст чекав причіпний вагон. Їм обіцяли, що вирушать через годину, але на ділі поїзд поїхав раніше, везучи із собою їхній багаж.

Про цей інцидент розповіла пасажирка Катерина Сметанюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

За словами жінки, перед прибуттям до Львова провідник попередив всіх пасажирів про те, що очікується стоянка "мінімум на годину" в зв'язку з запізненням причіпного вагона.

"Сказав: ідіть, гуляйте. Перед тим, як вийти, я підійшла і уточнила інформацію двічі, чи впевнений він. Сказав, точно", - розповіла Катерина.

Пасажирка залишила у вагоні свою валізу, прихопивши лише сумку. При цьому жінка попросила номер телефону провідника, але той відмовив, порекомендувавши прийти на 15 хвилин раніше.

Вона повернулася ще раніше, але потяг з її валізою вже поїхав.

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Оператор довідкової лінії "Укрзалізниці" порадив пасажирці звернутися до чергового вокзалу. Проте біля його кабінету вже зібрався натовп обурених пасажирів, які опинилися у такій же ситуації.

"Спочатку з нами взагалі не хотіли говорити й казали: "Звертайтесь до чергового вокзалу в Києві". Я там погрожувала і вимагала більше всіх. Потім мене покликала чергова у кабінет. Я детально описала ситуацію і вона пообіцяла розв’язати питання з квитками", – додала жінка.

Однак квитків не знайшлося. "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам безплатно поїхати у кабіні машиніста іншого потяга.

При цьому Сметанюк обурена діями працівників "УЗ" щодо повернення її речей. За її словами, чергова домовилась з Києвом, щоб її колеги забрав речі пасажирів.

"Записали наші номери вагона і місця. І все. Ні номерів телефону, ні паспортних даних. Тобто приїжджає поїзд до Києва - підходьте, люди, розбирайте це", - обурилася жінка.

Відповідь "Укрзалізниці" не змусила себе чекати. Керівник пасажирського департаменту Олександр Перцовський заявив, що поїзд зупинили, щоб дочекатися 16 пасажирів з рейсу з Відня через затримку з австрійської сторони.

"Пасажирам оголосили орієнтовний час затримки й наголосили: слідкуйте за оголошенням нового часу. Час затримки вдалося скоротити, оголошено його було, всі сіли й поїхали "загубились" два пасажири-студенти. Таке буває, але чекати кожного, на жаль, потяг теж не може", – заявив Перцовський.

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При цьому пасажирка Катерина Сметанюк – не студентка. До того ж вона стверджує, що потяг залишив набагато більше людей, ніж "двох пасажирів-студентів".

За словами Перцовського, із запізнілими пасажирами є зв’язок, речі їм передадуть найближчим часом. Він пообіцяв налагодити систему оголошення часу затримки, щоб подібні ситуації більше не траплялися.

Сметанюк поки не отримала свої речі.