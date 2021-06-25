США і Німеччина обговорюють заходи щодо запобігання використанню Росією "Північного потоку 2" з метою шантажу, - Блінкен
Вашингтон обговорює з Німеччиною заходи, за допомогою яких можна запобігти використанню газопроводу "Північний потік 2" з метою примусу або шантажу.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю виданню "Шпігель", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На цей момент ми ведемо дуже активні обговорення з урядом Німеччини, розглядаємо можливі кроки, дії, заходи, які ми можемо зробити, щоб переконатися в тому, що газопровід не використовують у негативних цілях, наприклад, як засіб примусу або шантажу", - наводить Держдеп уривки з інтерв'ю Блінкена.
Крім того, за словами Блінкена, Вашингтон і Берлін розглядають дії щодо забезпечення "економічного та стратегічного захисту таких країн, як Україна".
Держсекретар США очікує, що США та ФРН "узгодять важливі заходи, які, знову-таки, зможуть пом'якшити будь-яку шкоду", яку може завдати газопровід. При цьому він допустив можливість скасування санкцій проти "Північного потоку-2".
"Важливо показати конкретними діями..., що ми можемо запобігти або знизити збиток, який може завдати трубопровід", - сказав Блінкен.
За словами держсекретаря США, коли в Білий дім прийшла нинішня адміністрація, будівництво газопроводу "Північний потік-2" вже було завершено більше ніж на 90%. Тому перед Вашингтоном стоїть питання не зупинки проекту, а про те, які дії можна здійснити щодо пом'якшення потенційного збитку.
"Так, президент Байден говорив, що газопровід - погана ідея, що він, ймовірно, стане засобом російського економічного та стратегічного примусу, засобом, який можуть використовувати не лише проти України, а й проти Європи загалом в міру того, як збільшуватиметься її залежність від російського газу", - нагадав Блінкен.
"Але перед нами стоїть питання щодо того, що ми справді можемо зробити, щоб пом'якшити або запобігти збитку, який може завдати газопровід, якщо президент Путін і Росія використовуватимуть його неправильним чином. Це те, про що ми як раз ведемо розмову з Німеччиною", - пояснив глава Держдепу США.
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