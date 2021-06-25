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США і Німеччина обговорюють заходи щодо запобігання використанню Росією "Північного потоку 2" з метою шантажу, - Блінкен

США і Німеччина обговорюють заходи щодо запобігання використанню Росією

Вашингтон обговорює з Німеччиною заходи, за допомогою яких можна запобігти використанню газопроводу "Північний потік 2" з метою примусу або шантажу.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю виданню "Шпігель", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На цей момент ми ведемо дуже активні обговорення з урядом Німеччини, розглядаємо можливі кроки, дії, заходи, які ми можемо зробити, щоб переконатися в тому, що газопровід не використовують у негативних цілях, наприклад, як засіб примусу або шантажу", - наводить Держдеп уривки з інтерв'ю Блінкена.

Крім того, за словами Блінкена, Вашингтон і Берлін розглядають дії щодо забезпечення "економічного та стратегічного захисту таких країн, як Україна".

Держсекретар США очікує, що США та ФРН "узгодять важливі заходи, які, знову-таки, зможуть пом'якшити будь-яку шкоду", яку може завдати газопровід. При цьому він допустив можливість скасування санкцій проти "Північного потоку-2".

Також читайте: США, Німеччина та інші країни Заходу мають зробити все, щоб РФ не змогла використати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Блінкен

"Важливо показати конкретними діями..., що ми можемо запобігти або знизити збиток, який може завдати трубопровід", - сказав Блінкен.

За словами держсекретаря США, коли в Білий дім прийшла нинішня адміністрація, будівництво газопроводу "Північний потік-2" вже було завершено більше ніж на 90%. Тому перед Вашингтоном стоїть питання не зупинки проекту, а про те, які дії можна здійснити щодо пом'якшення потенційного збитку.

"Так, президент Байден говорив, що газопровід - погана ідея, що він, ймовірно, стане засобом російського економічного та стратегічного примусу, засобом, який можуть використовувати не лише проти України, а й проти Європи загалом в міру того, як збільшуватиметься її залежність від російського газу", - нагадав Блінкен.

"Але перед нами стоїть питання щодо того, що ми справді можемо зробити, щоб пом'якшити або запобігти збитку, який може завдати газопровід, якщо президент Путін і Росія використовуватимуть його неправильним чином. Це те, про що ми як раз ведемо розмову з Німеччиною", - пояснив глава Держдепу США.

Також читайте: "Північний потік-2" підриває безпеку України, - Блінкен

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США окончательно признали что проиграли, теперь лишь остается попытаться сохранить лицо.
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25.06.2021 16:55 Відповісти
Вот просто тупо исходите из того, что хло в разгар зимних холодов в ойропе остановило СП-2 (украинская труба переплавлена на метизы), и цены на газ для тамошнего населения взлетели в 8 раз...
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25.06.2021 16:59 Відповісти
Это он вряд ли сделает, на самом деле. Потому как путлер конечно х-ло, но не идиот. А вот наиболее вероятен такой расклад: после окончания строительства СП-2, Украине будет поставлен ультиматум - вода в Крым или газ в Украину. Или же выполнение минских договорняков по Донбассу (особый статус в Конституции, амнистия сепарам, выплата всех пенсий за 7 лет и т.д.).
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25.06.2021 21:00 Відповісти
Европа, край непуганых наивных идиотов. Надоело уже увещевать этих блаженных. Пусть делают, как хотят. А мы поаплодируем. Потом...
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25.06.2021 17:07 Відповісти
Нікому б не було гірше, якби в Європу поступало побільше газу з США, з РФ, з Близького Сходу, Норвегії, - з усіх сторін світу. Не було б гірше!
Однак! Однак, однак... "В Европы нет желания, нет политической воли ввести в действие свое же антимонопольное, рыночное ЕС-законодательство в "секторе газа", которое перевело б природный газ из ВНЕРЫНОЧНОГО ресурса/товара, из современного вида оружия по завоеванию Европы, - для начала! Еще большевики пытались завоевать Европу, а потом и всю планету? - превращение природного газа в обычный товар, отслеживаемый цивизационными, рыночными, антидемпинговыми и антикоррупционными механизмами, включающие защиту прав потребителей на свободу выбора поставщика. "Schröder-изация Европы продолжается, расширяется, углубляется, выходит все на более высокие орбиты. Коррупция в Европе более "технологичнее", дьявольски изощрённее". В Европе бал правит коррупция .... - цитирую самого себя.

*********Вовочка утром идет в спальню к родителям, но дверь заперта. - «Марина, двигай пипой, давай не залипай" - слышит голос папы.
Вовочка смотрит в замочную скважину, и наблюдает активную фазу процесса - родители
занимаются любовью. Потрясенный увиденным, он возвращается к себе:
- И эти люди! И эти люди еще будут мне запрещать ковыряться в носу! ************ Договорится о должности: Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС? Лучшие места разберут, позанимают... Меркель уже... кончает свое канцлерство. И эти люди еще будут нас наставлять...
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25.06.2021 17:32 Відповісти
Бомбардировка глубинными бомбами в международных водах, трассы прохождения. Ото и все...
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25.06.2021 17:32 Відповісти
Сам задум:" поставити Україну на коліна" був і є шантажом, про який відверто говорили Кремлівські постояльці і пропагандистські ЗМІ Росії. Зараз заткнулись. Стало небезпечно. Санкції змусили вдаватися до хитрощів. Байден повірив Меркель, повівся на брехню. Ніяких гарантій, стосовно недопущення втрат України, Путін дотримуватися не буде. Будапештського меморандуму - не достатньо? Навколо Північного потоку - 2 розгорнулося справжнє політичне шулерство, тепер вже з участю США.
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25.06.2021 18:02 Відповісти
Теперь уже поздно обсуждать . Абсолютно бездарная политика байденовской администрации поставила союзников Америки , Польшу Украину и Чехию в крайне опасное положение . Кроме того обеспечила россии экономические рычаги влияния на политику ЕС. Не говоря уже о том что продажа американского газа в Европу через Польшу сорвалась .
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25.06.2021 21:29 Відповісти
 
 