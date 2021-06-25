У Дніпрі від завтра подорожчає проїзд у громадському транспорті, - міськрада

У Дніпрі з 26 червня підвищать тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада, передає Цензор.НЕТ,

Від суботи, 26 червня, проїзд на більшості автобусних маршрутів у Дніпрі коштуватиме 10 грн, на маршрутах до Таромського - 12 грн, на коротких маршрутах (№25 і №56) - 9 грн, №85 - 8 грн.

Від 3 липня до 8 грн підніметься вартість проїзду на трамваях, тролейбусах і метро.

Підніметься і вартість проїзних квитків: місячний на один вид електротранспорту коштуватиме 340 грн, на два види - 500 грн, на всі види - 750 грн.

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