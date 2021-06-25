У Дніпрі від завтра подорожчає проїзд у громадському транспорті, - міськрада
У Дніпрі з 26 червня підвищать тарифи на проїзд у громадському транспорті.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада, передає Цензор.НЕТ,
Від суботи, 26 червня, проїзд на більшості автобусних маршрутів у Дніпрі коштуватиме 10 грн, на маршрутах до Таромського - 12 грн, на коротких маршрутах (№25 і №56) - 9 грн, №85 - 8 грн.
Від 3 липня до 8 грн підніметься вартість проїзду на трамваях, тролейбусах і метро.
Підніметься і вартість проїзних квитків: місячний на один вид електротранспорту коштуватиме 340 грн, на два види - 500 грн, на всі види - 750 грн.
Топ коментарі
+15 Болунгарвік Віталій
показати весь коментар25.06.2021 16:56
+11 Bogdan_
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+9 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар25.06.2021 17:07
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З чим Дніпро і поздоровляю ...
хуже нє стало, просто проєзд падаражал
вєрім зєлєнскаму!
ще не різаний
А то мне покращення в виде роста цен не очень нравятся.
Аж встидно було за наш Дніпро-Сіті (((
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