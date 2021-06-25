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Дніпро місто (2694) проїзд (275) транспорт (1354) ціни (3756) подорожчання (74)

У Дніпрі від завтра подорожчає проїзд у громадському транспорті, - міськрада

У Дніпрі від завтра подорожчає проїзд у громадському транспорті, - міськрада

У Дніпрі з 26 червня підвищать тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада, передає Цензор.НЕТ,

Від суботи, 26 червня, проїзд на більшості автобусних маршрутів у Дніпрі коштуватиме 10 грн, на маршрутах до Таромського - 12 грн, на коротких маршрутах (№25 і №56) - 9 грн, №85 - 8 грн.

Від 3 липня до 8 грн підніметься вартість проїзду на трамваях, тролейбусах і метро.

Підніметься і вартість проїзних квитків: місячний на один вид електротранспорту коштуватиме 340 грн, на два види - 500 грн, на всі види - 750 грн.

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Топ коментарі
+15
растет все кроме члена и зарплаты
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25.06.2021 16:56
+11
В Днепре с завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте, - горсовет - Цензор.НЕТ 8441
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25.06.2021 16:58
+9
от, тока нєнада отета от
хуже нє стало, просто проєзд падаражал
вєрім зєлєнскаму!
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25.06.2021 17:07
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В Днепре с 26 июня повысят тарифы на проезд в общественном транспорте. Источник: https://censor.net/ru/n3273569

З чим Дніпро і поздоровляю ...
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25.06.2021 16:54 Відповісти
растет все кроме члена и зарплаты
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25.06.2021 16:56 Відповісти
от, тока нєнада отета от
хуже нє стало, просто проєзд падаражал
вєрім зєлєнскаму!
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25.06.2021 17:07 Відповісти
Так цены на проезд Филатов поднял. Вспомните как вы все ему дифирамбы пели.
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25.06.2021 22:33 Відповісти
Ну как раз зарплаты членов наблюдательных советов и членов правления растут в геометрической прогрессии.
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25.06.2021 17:22 Відповісти
Ключове слово члєнов. В них завжди росте зарплата
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25.06.2021 18:00 Відповісти
В Днепре с завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте, - горсовет - Цензор.НЕТ 8441
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25.06.2021 16:58 Відповісти
люблю тебя, днепропетра творенье
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25.06.2021 17:09 Відповісти
о, москалик
ще не різаний
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25.06.2021 17:13 Відповісти
Когда работодатели о повышении зарплат будут в новостях писать?
А то мне покращення в виде роста цен не очень нравятся.
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25.06.2021 17:19 Відповісти
Ну так Днепр галасавал за « хуженебудет». У меня утырошные соседи в 8 утра выбегали из дома к урнам по голосованию . Так надеялись, так надеялись и упсссс
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25.06.2021 17:20 Відповісти
По горсовету "слуги" ничего не решают вообще. Их там 9 из 64.
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25.06.2021 19:02 Відповісти
Ага, теж згадую квітень 2019 і люмпенське "за зе-е-елю!"
Аж встидно було за наш Дніпро-Сіті (((
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25.06.2021 19:46 Відповісти
Дуже дякую, пілять...
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25.06.2021 17:31 Відповісти
Сулиме привет. Пользуйся плодами своей глупости.
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25.06.2021 17:36 Відповісти
Правильно Владимир Александрович так им ЗЕбилам!
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25.06.2021 18:28 Відповісти
Горсовет Днепра, состав:
22 Пропозиция
13 Оппозиционная платформа - За жизнь
9 Слуга народа
8 Громадская сила
7 Европейская солидарность
6 Блок Вилкула

Для принятия решений нужно от 33 голосов.
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25.06.2021 19:06 Відповісти
 
 