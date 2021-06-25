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Біля стін посольства Польщі в Києві протестували проти монополізації ринку працевлаштування. ФОТОрепортаж

Біля стін посольства Польщі в Києві протестували проти монополізації ринку працевлаштування. ФОТОрепортаж

Під посольством Польщі в Києві відбувся пікет проти загроз монополізації польського ринку працевлаштування для українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

У протесті взяли участь понад 30 осіб різного віку, які вже працювали в Польщі чи збираються туди поїхати.

Активісти передали дипломатичному відомству резолюцію, в якій висловили стурбованість планами допустити до процесу видачі робочих віз рекрутингові компанії, попри те, що це створює конфлікт інтересів.

"Як відомо, польський уряд видає робочі візи українцям через візові центри. Зазвичай це спеціалізовані незалежні компанії, що не займаються працевлаштуванням. Це дозволяє забезпечити конкуренцію між рекрутинговими фірмами та гарантує надання кращих пропозицій для праці громадянам України, які шукають роботу у Польщі", — йдеться у звернені.

"Натомість у червні Посольство Республіки Польща повідомило про плани передати право на збір та обробку візових даних українців консорціуму з п’яти компаній, дві з яких фахово займаються працевлаштуванням українців у Польщі. Вочевидь, для рекрутингового бізнесу це суттєва економічна перевага, що несе ризики спотворення конкуренції між польськими роботодавцями за українських робітників. Надалі це призведе, з великою ймовірністю, до монополізації ринку, погіршення умов працевлаштування та подорожчання послуг", — наголошують активісти.

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Протестувальники заявили, що крім того, збільшуються ризики несанкціонованого використання особистих даних українців "з огляду на повідомлення польських ЗМІ про можливий зв'язок одного з учасників консорціуму з проросійським польським бізнесменом із сумнівною репутацією".

Своїм мітингом активісти хочуть привернути увагу громадськості і керівництва Польщі до проблеми і закликати вжити необхідних заходів для недопущення будь-яких непрозорих схем в процесі видачі віз громадянам України для виїзду в Польщу.

У грудні 2020 року посольство Польщі оголосило тендер на обслуговування видачі віз на три роки очікуваною вартістю до 38 млн євро. В ньому взяли участь 5 компаній, 3 з яких із найнижчою ціною не пройшли відбір. 11 червня посольство оголосило про плани затвердити переможцем консорціум з 5 компаній, в тому числі польської та української, що займаються працевлаштуванням українців у Польщі.

Біля стін посольства Польщі в Києві протестували проти монополізації ринку працевлаштування 01
Біля стін посольства Польщі в Києві протестували проти монополізації ринку працевлаштування 02
Біля стін посольства Польщі в Києві протестували проти монополізації ринку працевлаштування 03

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Опять схематоз, мутки-шмутки, вечные посредники, непонятные тендеры, персональные данные, расейский криминал. Когда уже будем подвязывать с этим деструктивом и переходить к прозрачности и зрозумилости?
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25.06.2021 17:15 Відповісти
кто будет переходить - мид польши?
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25.06.2021 17:23 Відповісти
Мы будем переходить вместе с МИДом Польши. Вроде же наши граждане едут туда работать и жить или всё-таки жители Гондураса ломятся в Штаты?
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25.06.2021 17:27 Відповісти
митингующие - яркий пример породы быдла. тут даже не идет речь о том, что кроме польской курвы есть куча более интерестных стран для гастербайтерства, а в том, что их кидонули пшеки, а они продолжают верить, что их не кидонут еще раз. неудивительно, что сортиромои в польше единогласно проголосовали за зеленского - тупорылое и необучаемое население.
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25.06.2021 17:28 Відповісти
а я думал, что на избирательных пунктах в польше процент проголовавших за одноразового выше был, чем в среднем по Украине. еще подумал: они то ,вследствие сортиромойных условий труда, лучше разбираются в дерьме, потому так и голосуют
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25.06.2021 21:22 Відповісти
"Сообщения польских СМИ о возможной связи одного из участников консорциума с пророссийским польским бизнесменом с сомнительной репутацией". РФ успевает везде, а власти Украины ...?
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25.06.2021 17:37 Відповісти
Короче на наших трудягах заработать хотят все.
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25.06.2021 17:42 Відповісти
Я більше б довіряв уряду Польші, ніж шахрайським компаніям, що через одного кидають заробітчан. Особливо шкода, що ці шахрайські компанії, як правило, створюються українцями, щоб обдирати своїх же.
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25.06.2021 18:23 Відповісти
 
 