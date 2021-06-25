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Війська РФ з початку доби сім разів порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ з початку доби сім разів порушили режим

Від початку доби російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил із автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснили обстріли з мінометів 120-го калібру.

У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн зазнав поранень унаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 12 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 135 вибухонебезпечних предметів.

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ВАЗеленському пофуй.
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25.06.2021 18:09 Відповісти
тихої ночки, синочки !
Війська РФ з початку доби сім разів порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9739

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25.06.2021 20:23 Відповісти
 
 