Франція і Німеччина пообіцяли обговорювати питання відновлення самітів з РФ з Україною, - МЗС

Посли Франції і Німеччини були запрошені в МЗС для обговорення ініціативи про відновлення самітів ЄС-РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона наголосила, що така ініціатива йде врозріз із санкційною політикою ЄС, прийнятою у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях і кордоні України, не заохочує Москву до виконання мінських домовленостей", - сказано в коментарі МЗС України.

Зазначається, що голови іноземних дипмісій заявили, що це була лише ідея для обговорення.

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Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінними друзями України і продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави.

"Сторони домовилися, що подібні питання обговорюватимуться з Україною перед їх оприлюдненням", - додали у відомстві.