Франція і Німеччина пообіцяли обговорювати питання відновлення самітів з РФ з Україною, - МЗС
Посли Франції і Німеччини були запрошені в МЗС для обговорення ініціативи про відновлення самітів ЄС-РФ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська сторона наголосила, що така ініціатива йде врозріз із санкційною політикою ЄС, прийнятою у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях і кордоні України, не заохочує Москву до виконання мінських домовленостей", - сказано в коментарі МЗС України.
Зазначається, що голови іноземних дипмісій заявили, що це була лише ідея для обговорення.
Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінними друзями України і продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави.
"Сторони домовилися, що подібні питання обговорюватимуться з Україною перед їх оприлюдненням", - додали у відомстві.
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, который САМ имеет бизнес в параше, торгует с парашей и ни разу не назвал парашу оккупантом, а *****--убийцей!
Почему вы от Запада требуете больше, чем от оманского осла и его 73% стада???
Это в Грузии оккупировано 20% территории, у нас --7%.
Да Украина потеряла больше 3 тысяч своих защитников, но гнусное зеленое болото , "уставшее ат вайны"выбрало предателя, идиота и вора под лозунгом "какая разница", "хуже не будет" и "лишь бы не Порошенко"! Это зеленое ничтожество сейчас продает на россию свои тупые фильмы и передачи, покупает у кацапов электрику, нефть и пр.---а Европе нельзя????Эти 73% в ЧЬИХ интересах действовали? Украины? Нет! в СВОИХ личных--лишь бы их не напрягали новостями о войне, погибших, пленных, не мешали им смотреть идиотские "скоты" и 95 тупик под пивасик и летом в Египет и Турцию кататься и спокойно там с кацапней отдыхать! Эти гниды НЕ СОБИРАЮТСЯ ВОЕВАТЬ ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ! Им насрать и на Украину, и на армию, и на мову, и на веру! КОМУ помогать?
Запад помогает только тем, кто сам борется! Зебил не боец, а уклонист, трус, предатель( как и его избиратель)--ему НИКТО помогать не будет, он со всеми нашими западными друзьями испортил отношения, как идиот, носится с идеей "посмотреть в глаза" и встретится с ******---он сознательно ссорит нас с Западом---ему там НИКТО не верит и помощи, пока на банковой сидит эта гнида, будет по самому минимуму!
Почему ты требуешь от Запада больше, чем от зебилов????
Идешь в спам)))