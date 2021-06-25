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Франція і Німеччина пообіцяли обговорювати питання відновлення самітів з РФ з Україною, - МЗС

Франція і Німеччина пообіцяли обговорювати питання відновлення самітів з РФ з Україною, - МЗС

Посли Франції і Німеччини були запрошені в МЗС для обговорення ініціативи про відновлення самітів ЄС-РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона наголосила, що така ініціатива йде врозріз із санкційною політикою ЄС, прийнятою у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях і кордоні України, не заохочує Москву до виконання мінських домовленостей", - сказано в коментарі МЗС України.

Зазначається, що голови іноземних дипмісій заявили, що це була лише ідея для обговорення.

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Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінними друзями України і продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави.

"Сторони домовилися, що подібні питання обговорюватимуться з Україною перед їх оприлюдненням", - додали у відомстві.
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Топ коментарі
+3
#изголодавшиеся европутаны
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25.06.2021 18:01
+2
Підкинуть бубачці баблішка і він погодиться.
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25.06.2021 17:54
+1
Германия и Франция являются неизменным друзьями оккупанта Украины и они есть враги Украины
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25.06.2021 19:45
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Підкинуть бубачці баблішка і він погодиться.
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25.06.2021 17:54 Відповісти
#изголодавшиеся европутаны
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25.06.2021 18:01 Відповісти
Германия и Франция являются неизменным друзьями оккупанта Украины и они есть враги Украины
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25.06.2021 19:45 Відповісти
Почему это они враги? Они работают в интересах СВОИХ стран и не обязаны ими поступаться, если в самой Украине мудрый нарид выбрал вместо президента идиота, барыгу, вора и предателя.
, который САМ имеет бизнес в параше, торгует с парашей и ни разу не назвал парашу оккупантом, а *****--убийцей!
Почему вы от Запада требуете больше, чем от оманского осла и его 73% стада???
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25.06.2021 21:11 Відповісти
тоесть ,Ты впариваешь туфту,что нарезка в Минске фрицами и жабоедами ,суверенной части украинского Донбасса,под создание територий(ордло) ,подконтрольных оккупанту Украины, и которые создавались этими врагами Украины, именно для войны с Украиной,дабы недопустить украинский народ ни в ЕС ни в НАТО .как и строительство газопровода для того,что бы рашист имел деньги для ведения войны с Украиной ,есть интересы Германии и Франции?Ты слеп,как крот
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26.06.2021 08:59 Відповісти
Судя по названиям "фрицы и жабоеды" ---ты кацап, только пиндосов не хватило в твоем опусе)))
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26.06.2021 21:34 Відповісти
Они работают в интересах СВОИХ стран и не обязаны ими поступаться- це видає кацапа,адже саме за ці інтереси Україна вже втратила більше 14000 тисяч людських життів і окуповано 20% української території і все це створено для України і її народу тими.(которые работают в интересах СВОИХ стран)
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27.06.2021 00:39 Відповісти
тролль, у тебя в голове каша)))
Это в Грузии оккупировано 20% территории, у нас --7%.
Да Украина потеряла больше 3 тысяч своих защитников, но гнусное зеленое болото , "уставшее ат вайны"выбрало предателя, идиота и вора под лозунгом "какая разница", "хуже не будет" и "лишь бы не Порошенко"! Это зеленое ничтожество сейчас продает на россию свои тупые фильмы и передачи, покупает у кацапов электрику, нефть и пр.---а Европе нельзя????Эти 73% в ЧЬИХ интересах действовали? Украины? Нет! в СВОИХ личных--лишь бы их не напрягали новостями о войне, погибших, пленных, не мешали им смотреть идиотские "скоты" и 95 тупик под пивасик и летом в Египет и Турцию кататься и спокойно там с кацапней отдыхать! Эти гниды НЕ СОБИРАЮТСЯ ВОЕВАТЬ ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ! Им насрать и на Украину, и на армию, и на мову, и на веру! КОМУ помогать?
Запад помогает только тем, кто сам борется! Зебил не боец, а уклонист, трус, предатель( как и его избиратель)--ему НИКТО помогать не будет, он со всеми нашими западными друзьями испортил отношения, как идиот, носится с идеей "посмотреть в глаза" и встретится с ******---он сознательно ссорит нас с Западом---ему там НИКТО не верит и помощи, пока на банковой сидит эта гнида, будет по самому минимуму!
Почему ты требуешь от Запада больше, чем от зебилов????
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27.06.2021 01:28 Відповісти
рашистский троль - (((Да Украина потеряла больше 3 тысяч своих защитников, указывает именно на рашистского троля)- https://hromadske.ua/ru/posts/v-oon-podschitali-kolichestvo-zhertv-boevyh-dejstvij-na-donbasse .
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27.06.2021 14:41 Відповісти
Тролль, ты еще и тупой??? В 13 тыс посчитанных в ООН входят 7 тыс боевиков + мирняк, а ЗАЩИТНИКОВ Украины больше 3 тысяч!
Идешь в спам)))
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27.06.2021 20:58 Відповісти
"це видає кацапа,адже саме за ці інтереси Україна вже втратила більше 14000 тисяч людських життів "- сибірський валянок ,
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27.06.2021 21:59 Відповісти
Да, ты прав:в усьому винні Зебили
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26.06.2021 21:26 Відповісти
Франція і Німеччина пообіцяли обговорювати питання відновлення самітів з РФ з Україною, - МЗС - Цензор.НЕТ 2182
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26.06.2021 21:27 Відповісти
то-то
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25.06.2021 21:37 Відповісти
 
 