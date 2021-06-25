УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4534 відвідувача онлайн
Новини
18 341 31
Львів (3021) негода (753)

Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома. ФОТОрепортаж

Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома. ФОТОрепортаж

Сильний вітер і злива повалили дерева та обірвали електропроводи в різних районах міста.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

Буря з дощем накрила місто після обіду. Вітер повалив понад півсотні дерев, зокрема в центрі міста. Деякі дерева стихія просто виривала з корінням. Через падіння дерев у різних районах Львова утворилися пробки. Крім цього, вітер обірвав дроти, і в місті зупинилися трамваї і тролейбуси.

Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 01Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 02Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 03Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 04Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 05

Зливова каналізація не справлялася з дощем - потоки води лилися прямо проїжджою частиною.

Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 06Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 07Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 08

Вітер пошкодив дах Успенської церкви - однієї з найстаровинніших церков Львова.

Буря у Львові: затоплені вулиці, повалені дерева. Мер закликає городян залишатися вдома 09

Мер міста Андрій Садовий закликав городян по можливості не виходити на вулицю. "Прохання по можливості залишатися вдома або в безпечних приміщеннях і уникати місць бідя конструкцій і дерев", - написав він у фейсбуці.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
шось у цьому році все якесь аномальне...з перебільшеннями..
занадто довга зима...занадто волога весна...занадто штормовий з градами і зливами червень..
а ще з спекотний липень і непередбачуваний серпень...
///
Цей літній дощ був зовсім інший,
таких дощів ще не було.
Він розривав на клапті тишу,
він літу холодив чоло,
гримів і лив як не щасливий,
і не чекав хвалебних слів.
Ще не було такої зливи
з-поміж усіх відомих злив !!!
.......................................
21.03.2011
показати весь коментар
25.06.2021 18:09
+8
Львів знаходиться в чаші,з якої один вихід - по руслу Полтви вздовж Чорновола,Липинського,а далі Київська траса...Каналізація ще австрійська,тому і витримує щорічні скиди води з верхніх околиць Львова,іншу б розмило за декілька років...Подякуймо за неї бабці Австріі і особисто найяснішому цісарю Францу-Йосипу,за якого власне і збудований Старий Львів...І Садовому теж подякуймо,що написав нам не виходити під дощ...правда злива на той час вже сі скінчила...
показати весь коментар
25.06.2021 18:51
+6
Подали ел. ен. Дякувати Богу, лихо мене минуло, вулики не перекинуло, не затопило. Виноградник з мін. пошкодженнями.
показати весь коментар
25.06.2021 18:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шось у цьому році все якесь аномальне...з перебільшеннями..
занадто довга зима...занадто волога весна...занадто штормовий з градами і зливами червень..
а ще з спекотний липень і непередбачуваний серпень...
///
Цей літній дощ був зовсім інший,
таких дощів ще не було.
Він розривав на клапті тишу,
він літу холодив чоло,
гримів і лив як не щасливий,
і не чекав хвалебних слів.
Ще не було такої зливи
з-поміж усіх відомих злив !!!
.......................................
21.03.2011
показати весь коментар
25.06.2021 18:09 Відповісти
хто автор віршика?
показати весь коментар
25.06.2021 18:13 Відповісти
Омега... от так підписано ))) (це уривок)
показати весь коментар
25.06.2021 18:13 Відповісти
а я думав - це Василь Шевченко
показати весь коментар
25.06.2021 18:16 Відповісти
ні...я збираю і розповсюджую ))) посередник так би мовити)))
показати весь коментар
25.06.2021 18:18 Відповісти
А Садовий собі на коні і йому похер той дощ!
показати весь коментар
25.06.2021 19:32 Відповісти
Кацапи ссуки наворожили...
показати весь коментар
25.06.2021 19:36 Відповісти
От чому такого не було при Пороху? (шютка, зєбобікі фас)
показати весь коментар
25.06.2021 20:14 Відповісти
Подали ел. ен. Дякувати Богу, лихо мене минуло, вулики не перекинуло, не затопило. Виноградник з мін. пошкодженнями.
показати весь коментар
25.06.2021 18:14 Відповісти
бережи Вас Боже
показати весь коментар
26.06.2021 01:37 Відповісти
стаття явно перебільшує реальну ситуацію..... повалило кілька старих підгнивших дерев і легко підтопило центр, що відбувається після кожної зливи
показати весь коментар
25.06.2021 18:15 Відповісти
Так.Це правда. Років 8-9 тому у центрі на "стометрівці" я спостерігав справжню ріку по пояс. І правда також, що таке трапляється майже кожен рік з більшим, чи меншим водопотком. Може Садовому час взятися за ливньовки?
показати весь коментар
25.06.2021 18:34 Відповісти
він ще зі сміттям не порєшав...
показати весь коментар
25.06.2021 18:38 Відповісти
не кипи!
показати весь коментар
25.06.2021 18:55 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2021 19:14 Відповісти
Він його просто очолив. 😊 І тепер розмножує.
показати весь коментар
25.06.2021 19:55 Відповісти
Про кількість опадів можна сперечатися, але такого бурелому не було багато років - потерпіла вся Коновальця, Антоновича (тролейбусних дротів і стовпів!! нема досі), не кажучи про бокові вулички - це тільки один район, бачений на власні очі. 20! дерев тільки на Личакові - маєте більшу статистику?
показати весь коментар
26.06.2021 16:48 Відповісти
А де фото і відео? Як це увіковічнити?
показати весь коментар
26.06.2021 17:48 Відповісти
Ні не перебільшує. Ти не їхав нині додому ввечері, видно.
показати весь коментар
25.06.2021 23:12 Відповісти
Та буря до нас дійшла.
показати весь коментар
25.06.2021 18:24 Відповісти
Тримайтесь! В нас все гуділо, гриміло, літали обламані гілки. Моя, вже 52 роки, як засуджена, трималась за мою руку та молилась.
показати весь коментар
25.06.2021 18:53 Відповісти
Львів знаходиться в чаші,з якої один вихід - по руслу Полтви вздовж Чорновола,Липинського,а далі Київська траса...Каналізація ще австрійська,тому і витримує щорічні скиди води з верхніх околиць Львова,іншу б розмило за декілька років...Подякуймо за неї бабці Австріі і особисто найяснішому цісарю Францу-Йосипу,за якого власне і збудований Старий Львів...І Садовому теж подякуймо,що написав нам не виходити під дощ...правда злива на той час вже сі скінчила...
показати весь коментар
25.06.2021 18:51 Відповісти
Слава Ісу!
показати весь коментар
25.06.2021 18:57 Відповісти
Питання не в дощі (не найбільший), а в масовості бурелому
показати весь коментар
26.06.2021 16:49 Відповісти
пройшло...і слава Богу...
не критично...поки що...
показати весь коментар
25.06.2021 18:57 Відповісти
Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома - Цензор.НЕТ 434
показати весь коментар
25.06.2021 19:23 Відповісти
хлопцю пощастило с камерою,знiмаэ на вiдео нiжки дiвчат
показати весь коментар
26.06.2021 01:40 Відповісти
...на п'ятому фото сусіди як радіють...
показати весь коментар
25.06.2021 19:57 Відповісти
Хто ж не потішиться за українця, як інший українець.
показати весь коментар
25.06.2021 23:15 Відповісти
Бачив і не один раз, як прибиральники в центрі міста засипають підметену землю і пісок в решітку вуличної каналізації.
показати весь коментар
26.06.2021 06:40 Відповісти
тепер би їх вигнати її прочищати
Може мізків би додалося згодом
показати весь коментар
26.06.2021 17:49 Відповісти
 
 