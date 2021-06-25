Міноборони РФ закликало США і Велику Британію "не випробовувати долю" в Чорному морі

Міністерство оборони РФ закликало США і Велику Британію не робити ризикованих дій при направленні кораблів у Чорне море.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Закликаємо Пентагон і командування британських військово-морських сил, що направляють свої військові кораблі в Чорне море, не випробовувати марно долю, йдучи на поводу в українських "адміралів москітного флоту", а керуватися розумом", - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, коментуючи заяви Пентагона про інцидент з есмінцем Defender у Чорному морі.

"Кому як не колишньому контр-адміралу Кірбі (прессекретар Пентагону Джон Кірбі - ред.) добре відомо, що для російських збройних сил, які надійно охороняють безпеку Криму, есмінець Defender в будь-якій точці Чорного моря, - всього лише жирна ціль для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту", - зазначив прессекретар МО РФ.

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Конашенков, коментуючи позицію офіційного Лондона і Пентагону у цій ситуації, назвав ці заяви спробами "заперечувати очевидне". Він також визнав дії британського есмінця Defender у Чорному морі "епічним фіаско провокації".

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Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

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