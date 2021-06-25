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Міноборони РФ закликало США і Велику Британію "не випробовувати долю" в Чорному морі

Міноборони РФ закликало США і Велику Британію

Міністерство оборони РФ закликало США і Велику Британію не робити ризикованих дій при направленні кораблів у Чорне море.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Закликаємо Пентагон і командування британських військово-морських сил, що направляють свої військові кораблі в Чорне море, не випробовувати марно долю, йдучи на поводу в українських "адміралів москітного флоту", а керуватися розумом", - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, коментуючи заяви Пентагона про інцидент з есмінцем Defender у Чорному морі.

"Кому як не колишньому контр-адміралу Кірбі (прессекретар Пентагону Джон Кірбі - ред.) добре відомо, що для російських збройних сил, які надійно охороняють безпеку Криму, есмінець Defender в будь-якій точці Чорного моря, - всього лише жирна ціль для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту", - зазначив прессекретар МО РФ.

Читайте також: "Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця

Конашенков, коментуючи позицію офіційного Лондона і Пентагону у цій ситуації, назвав ці заяви спробами "заперечувати очевидне". Він також визнав дії британського есмінця Defender у Чорному морі "епічним фіаско провокації".

Також читайте: Перебування британського корабля в Чорному морі було демонстрацією невизнання Криму російським, - Джонсон

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем
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Топ коментарі
+37
Приз "лучший махатель кулаками после боя" уходит в минобороны РФ .
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25.06.2021 18:24
+34
Блаблабла. Ну попробуйте стрельнуть,одичалые. Чмырота кацапская. На чём лапти всегда хорошо играли-это на информшумихе. А Запад и ведётся. Никак не поймёт,что его разводят на "ты чо.. да я ща тебя..да держите меня семеро.."
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25.06.2021 18:25
+29
Украли Крым и врут, что ихний.. не помогает. Мир знает чьи это воды.
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25.06.2021 18:24
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Пригрозили б ещё Эрдогану, чтобы запретил этим кораблям проход через Босфор.
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25.06.2021 20:26 Відповісти
Надо было потопить пару корыт для порядку, что бы боялись подплывать..
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25.06.2021 21:42 Відповісти
идя на поводу у украинских "адмиралов Источник: https://censor.net/ru/n3273597

Прямо праздник какой-то))))))))))))))Украинские адмиралы отдают приказы Royal Fleet у )))))))
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25.06.2021 21:48 Відповісти
Цікаво, на що зважаться російські яструби, якщо якійсь умовний Дефендер кине якор на відстані 10 миль від Севастополя, у територіальних водах України, з її дозволу? Невже таки вистрилять? Невже дійсно вони готові похоронити свій ЧФ?
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25.06.2021 22:04 Відповісти
Не шути с российским флотом,
а то будет как с "Ашотом"!
Міноборони РФ закликало США і Велику Британію "не випробовувати долю" в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7443
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25.06.2021 22:51 Відповісти
Ожидаемый ответ - требование к РФ прекратить оккупации территорий соседних государств, вывести оккупационные войска с этих территорий и возместить причинённый оккупацией ущерб.
Эсминец типа "Дифендер" способен автоматически отслеживать одновременно десятки объектов и практически мгновенно уничтожить те, которые будут признаны опасными.
Ну а в случае инцидента - нетрудно представить, что сделают войска НАТО с "потешными войсками" фашистской РФ
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25.06.2021 23:42 Відповісти
Таке життя-довипендрювались:кремлівська мафія тепер затопить і увесь чорноморський флот, і північний і балтійський і усі підводні човни затопить аби есмінці НАТО не змогли зайти в українські води-кузя буде першим.
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26.06.2021 09:01 Відповісти
У випадку заварухи у ЧФ рф два варіанти: або затопитися самостійно, або чекати доки затоплять НАТОвці.
Це було зрозуміло ще у ІІ СВ.
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29.06.2021 10:50 Відповісти
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