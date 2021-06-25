Шабунін: З конкурсу на голову САП зняли одного з найефективніших прокурорів Симківа
Романа Симківа зняли з конкурсу підконтрольні заступникові голови ОП Олегу Татарову члени комісії.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Члени комісії після співбесіди з Симківим не проводили обговорення його чесноти, йому взагалі не озвучили жодної претензії. При цьому члени комісії від Ради Романюк, Соболь і Навроцький просто безпідставно не підтримали кандидата і не дали шансу далі брати участь у конкурсі", - пише Шабунін.
Роман Симків - керівник відділу САП. Він керував слідством, яке розкрило схему хабарів в ОКСК через брата голови суду Вовка Юрія Зонтова. Відділ Симківа займався справою Олега Татарова і підготував йому першу підозру. За словами Шабуніна, Симківа і прокурорів його відділу незаконно відсторонили від справи Татарова, а саму справу згодом злили.
Також Симків очолює слідство у найрезонансніших справах НАБУ - проти Мартиненка, Насірова, Онищенкі, Альперіна, Юрченка.
Видання Kyiv Post тричі називало його "реформатором тижня", а журнал "Новий час" вручив йому відзнаку за боротьбу з корупцією. У вересні 2019 року Симків отримав відзнаку Міжнародної асоціації прокурорів "за свою лідерську роботу в області гучних корупційних справ в Україні в надзвичайних і дуже складних обставинах і своєчасне і професійне співробітництво з іноземними колегами".
Будь ласка, зачекайте...
Если ему скажут, что нужно пропихнуть Богдана, он его пропихнёт.
Шабунин - бездельник и дармоед.
Хата не сгорела и получены бабки на суперремонт, и гранатка не взорвалась.
"Отдел Симкива занимался делом Олега Татарова и подготовил ему первое подозрение."
І, взагалі, у нинішній ситуації, якщо і оберуть гідного прокурра САП, то Зеленський на нього через ручне РНБО на нього санкції введе
Він за це і боровся.
Весь час ошиваються на укро24 та вішають народу локшину
на вуха! Мутрий нарід васпринимаєт! Говоряча вагина Лещенко
отримує поза 320 тис.гривень на місяць! Та наглядова рада в
"Укрзалізниці" ще та шайка!