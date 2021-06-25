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Шабунін: З конкурсу на голову САП зняли одного з найефективніших прокурорів Симківа

Шабунін: З конкурсу на голову САП зняли одного з найефективніших прокурорів Симківа

Романа Симківа зняли з конкурсу підконтрольні заступникові голови ОП Олегу Татарову члени комісії.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Члени комісії після співбесіди з Симківим не проводили обговорення його чесноти, йому взагалі не озвучили жодної претензії. При цьому члени комісії від Ради Романюк, Соболь і Навроцький просто безпідставно не підтримали кандидата і не дали шансу далі брати участь у конкурсі", - пише Шабунін.

Роман Симків - керівник відділу САП. Він керував слідством, яке розкрило схему хабарів в ОКСК через брата голови суду Вовка Юрія Зонтова. Відділ Симківа займався справою Олега Татарова і підготував йому першу підозру. За словами Шабуніна, Симківа і прокурорів його відділу незаконно відсторонили від справи Татарова, а саму справу згодом злили.

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Також Симків очолює слідство у найрезонансніших справах НАБУ - проти Мартиненка, Насірова, Онищенкі, Альперіна, Юрченка.

Видання Kyiv Post тричі називало його "реформатором тижня", а журнал "Новий час" вручив йому відзнаку за боротьбу з корупцією. У вересні 2019 року Симків отримав відзнаку Міжнародної асоціації прокурорів "за свою лідерську роботу в області гучних корупційних справ в Україні в надзвичайних і дуже складних обставинах і своєчасне і професійне співробітництво з іноземними колегами".

Шабунін: З конкурсу на голову САП зняли одного з найефективніших прокурорів Симківа 01
Шабунін: З конкурсу на голову САП зняли одного з найефективніших прокурорів Симківа 02
Шабунін: З конкурсу на голову САП зняли одного з найефективніших прокурорів Симківа 03
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Топ коментарі
+17
Угу, і за це йому будинок підпалювали, а під двері його батьків підкидали вибуховий пристрій
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25.06.2021 18:57
+9
Маячня. Тим більше, що "Експертиза підтвердила умисний підпал"
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25.06.2021 19:02
+9
Ермак успешно рассорил Украину и США. тупой Зе-болванчик не способен понять что это будет значить лично для него... САП, МВФ, Безвиз... Зеля уже никуда не едет=)
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25.06.2021 19:07
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Наскільки я розумію, вже який рік всі ці антикорупційні активісти типу Шабуніна займаються лише тим, що намагаються пропихнути на ту чи іншу посаду в якийсь державний орган свою "потрібну" людину і "замочити" решту кандидатів. Інших результатів - нуль.
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25.06.2021 18:37 Відповісти
Шабунин делает то, что от него требуют за финансирование фонда.
Если ему скажут, что нужно пропихнуть Богдана, он его пропихнёт.
Шабунин - бездельник и дармоед.
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25.06.2021 18:48 Відповісти
Угу, і за це йому будинок підпалювали, а під двері його батьків підкидали вибуховий пристрій
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25.06.2021 18:57 Відповісти
Есть основания полагать, что это организовал сам Шабунин.
Хата не сгорела и получены бабки на суперремонт, и гранатка не взорвалась.
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25.06.2021 19:00 Відповісти
Маячня. Тим більше, що "Експертиза підтвердила умисний підпал"
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25.06.2021 19:02 Відповісти
"Романа Симкива сняли с конкурса подконтрольные замглавы ОП Олегу Татарову члены комиссии."

"Отдел Симкива занимался делом Олега Татарова и подготовил ему первое подозрение."
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26.06.2021 05:44 Відповісти
под двери тещи. гранату
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25.06.2021 20:13 Відповісти
Нужно срочно запросить у Шабунина список, кого и куда нужно назначить, он всё знает
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25.06.2021 18:39 Відповісти
А КТО КРЫШУ ПОДПАЛИЛ, ТОЖЕ ЗНАЕТ??)))
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25.06.2021 18:48 Відповісти
есть подозрение, что знает
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25.06.2021 20:15 Відповісти
свиня порошенко підпалив
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25.06.2021 21:20 Відповісти
И жонку твою чпокнул, а потом и тебя до кучи, во гад шо творит!😄
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26.06.2021 09:22 Відповісти
ну дебілів порохоботів із далека помітно .. я так розумію - це чисто ваш стиль відпочинку
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27.06.2021 01:07 Відповісти
Хіба для диктури зелених потрібні незалежний здібний прокурор САП?
І, взагалі, у нинішній ситуації, якщо і оберуть гідного прокурра САП, то Зеленський на нього через ручне РНБО на нього санкції введе
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25.06.2021 18:50 Відповісти
Мусорская страна
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25.06.2021 18:50 Відповісти
Ермак успешно рассорил Украину и США. тупой Зе-болванчик не способен понять что это будет значить лично для него... САП, МВФ, Безвиз... Зеля уже никуда не едет=)
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25.06.2021 19:07 Відповісти
Шабунін, а ти чого очікував, коли голосував по приколу?
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25.06.2021 19:13 Відповісти
Більше того, він агітував голосувати за цей цирк.
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26.06.2021 08:45 Відповісти
Таке завжди буде коли корупціонери організовуватимуть і проводитимуть боротьбу з корупцією. Ворон ворону ока не виклює
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25.06.2021 19:13 Відповісти
всі вони ефективні до виборів! а як тільки дорвався-ефективність випаровується і пішло бабло!!!
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25.06.2021 19:24 Відповісти
Вітаю Шабуніна.
Він за це і боровся.
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25.06.2021 19:50 Відповісти
на фото Симкив? Мда... Похожи с Шабуниным.
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25.06.2021 20:16 Відповісти
Вів справу Татарова і цим все сказано, а тому пора вже зараз думати кого вибираєте у владу, щоб там були справжні патріоти-українці, а не всіляке портновськотатаровське кодло.
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25.06.2021 21:05 Відповісти
Вся зе_гопота будет сидеть в тюрьме!
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26.06.2021 01:25 Відповісти
Не дал клятву личной преданности величайшему лидеру современности.
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26.06.2021 09:11 Відповісти
И чем ты не доволен Виталя? Это ведь твоя работа как и остальных зебилов, вы это вместе сделали.
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26.06.2021 11:24 Відповісти
Шабуняка, Лещенко та їже з ними-профурсетки кончені!
Весь час ошиваються на укро24 та вішають народу локшину
на вуха! Мутрий нарід васпринимаєт! Говоряча вагина Лещенко
отримує поза 320 тис.гривень на місяць! Та наглядова рада в
"Укрзалізниці" ще та шайка!
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26.06.2021 12:40 Відповісти
а может кто то знает в зекоманде нормального и эффективного специалиста? назовите.... мне очень интересно, кто это
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26.06.2021 13:35 Відповісти
Ну - потому и зарубили его кандидатуру.... марионе точная власть олигархов зорко стоит на защите их гоп-стопов.
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26.06.2021 13:51 Відповісти
 
 