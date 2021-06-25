Автокран зачепив ЛЕП у Вінниці - загинула одна людина, майже половина міста залишилася без світла. ФОТО

У Вінниці під час незаконних робіт підйомний кран зачепив лінії електропередач. Керівник вантажних робіт загинув на місці, а майже половина міста залишилися без світла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє АТ "Вінницяобленерго".

"Сьогодні об 11.20 внаслідок технологічного пошкодження в електромережах АТ "Вінницяобленерго" сталося знеструмлення низки підстанцій ПС-110/10 кВ, що живлять м.Вінниця. Без світла залишилася значна частина обласного центру. Причиною стала звичайна людська безпечність, яка привела не тільки до аварійної ситуації в електромережі, а й, на жаль, до трагічних наслідків - втрати життя", - сказано в повідомленні.

Енергетики розповіли, що аварія сталася на окружній дорозі в напрямку Тяжилова. Під час вантажно-розвантажувальних робіт сторонніми особами підйомний кран наблизився на неприпустиму відстань до лінії електропередач.

Через це пошкодився кабель електролінії і вимкнулися п'ять підстанцій, що живлять споживачів майже половини міста Вінниця на період включення резервів живлення.

Аварійні бригади обленерго вже на 15.00 відновили електропостачання в більшості знеструмлених районів. Решту споживачів обіцяють підключити до електромережі до 20:00.

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