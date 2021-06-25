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аварія (559) Вінниця (608) енергетика (2479)

Автокран зачепив ЛЕП у Вінниці - загинула одна людина, майже половина міста залишилася без світла. ФОТО

У Вінниці під час незаконних робіт підйомний кран зачепив лінії електропередач. Керівник вантажних робіт загинув на місці, а майже половина міста залишилися без світла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє АТ "Вінницяобленерго".

"Сьогодні об 11.20 внаслідок технологічного пошкодження в електромережах АТ "Вінницяобленерго" сталося знеструмлення низки підстанцій ПС-110/10 кВ, що живлять м.Вінниця. Без світла залишилася значна частина обласного центру. Причиною стала звичайна людська безпечність, яка привела не тільки до аварійної ситуації в електромережі, а й, на жаль, до трагічних наслідків - втрати життя", - сказано в повідомленні.

Енергетики розповіли, що аварія сталася на окружній дорозі в напрямку Тяжилова. Під час вантажно-розвантажувальних робіт сторонніми особами підйомний кран наблизився на неприпустиму відстань до лінії електропередач.

Через це пошкодився кабель електролінії і вимкнулися п'ять підстанцій, що живлять споживачів майже половини міста Вінниця на період включення резервів живлення.

Аварійні бригади обленерго вже на 15.00 відновили електропостачання в більшості знеструмлених районів. Решту споживачів обіцяють підключити до електромережі до 20:00.

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Автокран зачепив ЛЕП у Вінниці - загинула одна людина, майже половина міста залишилася без світла 01
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Топ коментарі
+12
Фото прям хоть в Таймс отсылай - премия за лучшего фотографа гарантирована)) завидую - столько платят за то что взял аппарат между, повернулся тылом к материалу съемки "булок" и попрыгал на пятках.
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25.06.2021 18:40
+6
Окромя криворукой фотки, на табе браузерной страницы написано "Аварии ЛЭП: Винница отсалась без света"

Две ошибки в шести словах. По ходу начали пятницу праздновать рановато
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25.06.2021 18:45
+5
"Из-за этого повредился провод электролинии..."
_Повредился. Я уже было подумал что его повредили. Ошибся.
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25.06.2021 18:44
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Фото прям хоть в Таймс отсылай - премия за лучшего фотографа гарантирована)) завидую - столько платят за то что взял аппарат между, повернулся тылом к материалу съемки "булок" и попрыгал на пятках.
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25.06.2021 18:40 Відповісти
Окромя криворукой фотки, на табе браузерной страницы написано "Аварии ЛЭП: Винница отсалась без света"

Две ошибки в шести словах. По ходу начали пятницу праздновать рановато
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25.06.2021 18:45 Відповісти
от балаболы, нет чтоб правду написать - крановщик делал селфи на кране
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25.06.2021 23:51 Відповісти
Я не очень понял.
Чел решил на халяву использовать технику конторы для своего личного гешефта, оказался косоруким и в результате мало того, что самоубился, так ещё и полгорода без электричества оставил?
Если всё так, то о каких "трагических последствиях" идёт речь? Или кому-то его жаль?
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25.06.2021 18:41 Відповісти
ну так полгорода же без света
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25.06.2021 20:10 Відповісти
"Из-за этого повредился провод электролинии..."
_Повредился. Я уже было подумал что его повредили. Ошибся.
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25.06.2021 18:44 Відповісти
Это он сам повредился. Очень типично. Провода всегда так сами себя..
Ну это по типу как мент в мента въезжает на красный свет - тогда виноват либо светофор либо правила нарушились сами
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25.06.2021 18:46 Відповісти
Селфи делал?Дарвина,в студию.
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25.06.2021 18:44 Відповісти
к лэп автоматчиков непоставиш ,но за самодеятельность такую должны быть адекватные штрафы с последующей компенсацией урона нанесенного даными лицами ...
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25.06.2021 19:00 Відповісти
заплатил жизнью. Собственной. Хорошо, что не чужой.
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25.06.2021 20:11 Відповісти
ну так завтра Петров в Лондоне взорвет ядерную гранату = заплатит жизнью, но только вот кому от этого легче станет?)
и кстати - герой новости - "заплатил" кому? что-то те из горожан кто матерился из-за криворукого - как-то компенсации не получили.
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27.06.2021 07:19 Відповісти
В моєму містечку подібна трагедія недавно відбулася.
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25.06.2021 19:01 Відповісти
"...Во время погрузочно-разгрузочных работ сторонними лицами подъемный кран приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач..."

"Сторонние лица" це хто?
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25.06.2021 20:27 Відповісти
электрики виноваты ибо повесили провода сильно низко.
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25.06.2021 20:58 Відповісти
Походу крановщик купил свои разрешения на експлуатацию кранових механизмов
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25.06.2021 23:56 Відповісти
 
 