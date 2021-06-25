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Крим (14078) репер (43)

Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі

Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі

Російський репвиконавець Баста (Василь Вакуленко) виступить з концертами в Києві та Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці блогер Антон Ходза.

Він зазначив: "25 і 26 червня в Києві (Stereo plaza) заплановано концерт Василя Вакуленка "Басти". 27 червня Баста буде в Одесі. СБУ і прикордонна служба поки не мають жодних претензій до російського репера.

Попри те, що він:
- Давав концерти в окупованому Криму
- Знімався в окупованому Криму в російському фільмі в образі офіцера армії окупантів
- Вибирав кращу пісню про Кримський міст
- Ну і загалом є типовим представником російського шоу-бізнесу з усіма притаманними цій категорії ознаками
- А в Росії зараз лютує штам Дельта. Звідти взагалі нікого пускати не можна".

"Таким чином він явно становить загрозу для національної безпеки. І не має права вільно кататися в Україну, коли йому заманеться. Так повинно бути. Сподіваюся, СБУ та прикордонники прокинуться нарешті", - підкреслив Ходза.

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Топ коментарі
+41
Сбу и пограничники не проснутся. Они под влиянием зелёного говна. Да собственно и сами по себе-говно. А вот те,кто уже давно не спят просто не дадут этому уроду спокойно устроить своё представление. Машина может загореться. В гостиннице,где это чмо собралось обитать, проводка "закоротит". Да мало ли что может случиться?.
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25.06.2021 18:55
+36
Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 9766
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25.06.2021 18:59
+33
А законы и службы не работают???
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25.06.2021 18:54
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По зеленому!
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25.06.2021 18:51 Відповісти
Зелупа.
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25.06.2021 19:08 Відповісти
Це той блогер Антон Ходза, що топив проти Пороха за все Зелене? Нехай на концерт тепер сходить.
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25.06.2021 18:52 Відповісти
А законы и службы не работают???
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25.06.2021 18:54 Відповісти
погранцы сказали что он свой срок отбыл невъездным
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25.06.2021 18:55 Відповісти
Да и с бубочкой подружани - как такого не пустить.
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25.06.2021 18:59 Відповісти
киркоров вроде тоже кент был, но не помогло
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25.06.2021 19:16 Відповісти
Кіркоряна сам Ющенко зробив "народним артистом України".
Чому би й Зєлі не зробити ******** "наролдним"?

Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 6990
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27.06.2021 03:51 Відповісти
И что? патриотам, сидящим в КПЗ без всяких доказательств добавлять срок можно, а этому дерьму нельзя ?
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26.06.2021 00:07 Відповісти
Сбу и пограничники не проснутся. Они под влиянием зелёного говна. Да собственно и сами по себе-говно. А вот те,кто уже давно не спят просто не дадут этому уроду спокойно устроить своё представление. Машина может загореться. В гостиннице,где это чмо собралось обитать, проводка "закоротит". Да мало ли что может случиться?.
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25.06.2021 18:55 Відповісти
Уже поздно .Он благополучно дал свой первый концерт в Киеве.И где были все эти корпуса ,сокиры,свободы и сектора в это время .Видать не проплатили за акцию.Надеюсь хоть Одесса ,где в своё время так ярко опустили "русский мир" не подведёт
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26.06.2021 10:36 Відповісти
Стерненко сидить, а інші мовчать...
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27.06.2021 03:53 Відповісти
Вата в футбольній збірній України ******** цю басту! Ну, то футболісти! Футболісту мозок для іншого потрібен! А СБУ?
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25.06.2021 18:56 Відповісти
Я сильно сомневаюсь.
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25.06.2021 18:56 Відповісти
плагиатчик...он украл у альмы зоар индейскую песню о любви...песню 2008 года...
ту, где индейца зовут мигелем,
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25.06.2021 19:30 Відповісти
Він ще і грав у фільмі дамбаського кізячка чи сепара..
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25.06.2021 18:57 Відповісти
а может и не выступит
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25.06.2021 18:58 Відповісти
Стерненко не допустит это безобразие.
Лобода уже знает!
Два стримера пришли и ... ушли.
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25.06.2021 18:58 Відповісти
ну еслі мудрий нарід не против то никакой Стерненко не поможет
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25.06.2021 19:00 Відповісти
Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 9766
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25.06.2021 18:59 Відповісти
Мені от цікава реакція Бутусова.
Його ж рік лайном поливали що він все видумав.
Щось не чути)
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25.06.2021 19:01 Відповісти
Вже є. Читайте в рубриці "резонанс".
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25.06.2021 19:10 Відповісти
дякую.
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25.06.2021 19:25 Відповісти
какая разніца, хуже нє будєт!
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25.06.2021 18:59 Відповісти
В вуглі тихо заплакав Кіркоров......))))
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25.06.2021 18:59 Відповісти
Кіркоров у вуглі... Капець!
А вуголь хоть актівірованим був?

Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 8122
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27.06.2021 04:01 Відповісти
Його охорона знову когось відматлоше.Але українці ж самі цього хочуть.Правда не всі.
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25.06.2021 19:03 Відповісти
Это вообще парадокс! Сепар приехал в Украину и его охрана метелит наших граждан... А нацжёны молчат... Не проплачено же.
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25.06.2021 20:16 Відповісти
Так всі мовчать.Тільки в інтернеті пишемо гнівні коментарі.
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25.06.2021 20:21 Відповісти
Кто конкретно должен не молчать? Почему лично ти молчишь?
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26.06.2021 08:05 Відповісти
Ну баста всё таки не сепар ,а самый ,что ни на есть настоящий россиянец и враг ,который приехал с охраной можно сказать в сердце нашей страны и избивает там украинцев
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26.06.2021 10:41 Відповісти
Если Аваков ментов пригонит, может и выступит. А по факту предателя Украины Зеленского ждут гастроли на Расеи...
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25.06.2021 19:03 Відповісти
Вася незаконно посещает Крым и снимается в российских нацистских киношках. Этого недостаточно?

Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 5212
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25.06.2021 19:04 Відповісти
Скоморох скомороху друг, товарищ и брат.
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25.06.2021 19:04 Відповісти
Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 4087
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25.06.2021 19:04 Відповісти
Подивіться на васіну морду... це ж синяк чи наркот...
Нафіга нам така пропаганда ...
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25.06.2021 19:06 Відповісти
Фигню пишете. Проблема не в том, что эти говноеды едут в Украину. Проблема в том, что в Украине полно дегенератов, которые прийдут к нему на концерт. Если бы никто на этих всяких баст и моргенштернов не ходил, то они бы и не ехали.
Вот где корень зла.
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25.06.2021 19:07 Відповісти
проблема и в первом и во втором...
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25.06.2021 19:12 Відповісти
Процент дегенератов был и будет всегда. А вот большой процент дегенератов в СБУ и погранцах - это проблема.
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25.06.2021 19:43 Відповісти
Золотые слова.
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25.06.2021 20:13 Відповісти
Дурак хватает везде. Но конкретно здесь дурость поощряют
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26.06.2021 08:06 Відповісти
Чому дивуватись? Вава хоче в рідний з дитинства сАвок.

https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец
Государственный Телеканал Дом, который стоит налогоплательщикам Украины порядка 1 млн ₴ в день, считает, что в Украине есть дороги федерального значения. Повторяю по буквам ф-е-д-е-р-а-л-ь-н-о-г-о. Ребятки, вы опять страну попутали. Федеральные дороги только в федерации. Российской Федерации. P.S. Уже исправили ошибку. Федерального на государственного. Но историю исправлений не зачистишь. Любители «какая разница» не поймут, в какой стране живут. Извинений, я так понимаю, не будет?
Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 6577
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25.06.2021 19:10 Відповісти
це де новини пишуть, і таки вони могли не помилитись, для кацапів вони федерастного значення, військову техніку кудою везти.
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26.06.2021 06:58 Відповісти
Зебилу речи там же пишут.
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26.06.2021 16:03 Відповісти
Не виступить, концерти будуть зірвані
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25.06.2021 19:12 Відповісти
Уже недолюди заходят на концерт. Так что концерт будет(
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25.06.2021 20:12 Відповісти
як він в'їде, виїде, санкції то питання звичайно важливе! Мене цікавить ЯКЕ БИДЛО піде туди? всіх нах розстріляти - худоба їбана. (перепрошую панство за лайку)
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25.06.2021 19:13 Відповісти
Отакої! Так це ШО ж тепер вибачатися перед прокурорською донечкою? Любімий пєвєц реабілітірован?
Ну-Ну...
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25.06.2021 19:13 Відповісти
это врядле он выступит.
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25.06.2021 19:13 Відповісти
Уже
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26.06.2021 08:08 Відповісти
Зелёная макака своих коллег по цеху всегда пригреет.
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25.06.2021 19:18 Відповісти
Эй Зелень ! Это парашенское говно что ,твой кореш? Почему ты ему разрешаешь давать концерты в Украине?
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25.06.2021 19:18 Відповісти
Куда черт Баканов смотрит?
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25.06.2021 19:24 Відповісти
на концерт підоБасти
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26.06.2021 07:04 Відповісти
И срать они на всех хотели...
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25.06.2021 19:26 Відповісти
Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе, на разогреве сам Зеленский и "СН"
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25.06.2021 19:27 Відповісти
Зесепары во власти начали активней продвигать русский мир
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25.06.2021 19:36 Відповісти
В СБУ традиционно набирают разную сволочь. Что потом в Комсомольской правде рассказывают про бендеро-фашистов.
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25.06.2021 19:41 Відповісти
Предлагаю скинуться нацженам по сотке, шоб они поставили редуты в аэропорту... Или какая щас там такса у них посветить рылом в новостях?
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25.06.2021 19:44 Відповісти
Всё-таки пролез таракан.Пора бы уже начинать травить хлороформом.
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25.06.2021 19:52 Відповісти
К реперу настоящая слава приходит только после того как его замочат на враждебной территории - как Biggie и Tupac
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25.06.2021 19:56 Відповісти
или Пушкин. он был чернокожим, писал стихи, любил понтовую шикарную жизнь, трахал все что шевелится, и умер молодым в перестрелке. некоторым полезно почитать Пушкина, а не рэп )))
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25.06.2021 20:01 Відповісти
І залишив дружині кількамільйонний картковий борг, який після смерті Пушкіна виплатив з особистих коштів цар Микола 1-й.
Зрештою, тоді ходили плітки, що цар "пользував" дружину поета у всє отвєрствія.
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27.06.2021 04:10 Відповісти
И_Баста
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25.06.2021 20:00 Відповісти
Закидают его тухлыми яйцами.
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25.06.2021 20:06 Відповісти
Нет. К сожалению любителей этого ватника больше пришло на концерт(
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25.06.2021 20:11 Відповісти
А почему эти шлеперы или реперы у нас выступают ? Шо своих мало? Пошерстите на вокзале!
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25.06.2021 20:08 Відповісти
Печально смотреть на то быдло в очереди на концерт этого недоартиста. Ради фанерного выступления готовы Родину продать.
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25.06.2021 20:08 Відповісти
На выходе поставить военкома и после концерта - в армию.
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25.06.2021 20:09 Відповісти
Нахера такое говно в армии? Армия - тяжелая работа, там нужни професіонали
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26.06.2021 08:09 Відповісти
Значить, в асєнізатори. Гамно чистить...

Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 5437
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27.06.2021 04:15 Відповісти
и главное - хватает наглости после крыма переться сюда как ни в чем не бывало!

ну, с*ка!
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25.06.2021 20:16 Відповісти
У Зеленського вілла в окупованому Криму. Переоформлена згідно російського законодавства, а отже на російський паспорт, квартплата регулярно виплачується з рахунку в ;Сбєрбанкє;. Прокиньтеся, ми все просрали.
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25.06.2021 20:36 Відповісти
"...Надеюсь, СБУ и пограничники проснутся наконец", - подчеркнул Ходза..."

Ні, не пробудяться до того часу поки люди самі одному або двом таким як баста не проломлять голови. Тоді кацапи самі не захочуть їхати в Україну.
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25.06.2021 20:19 Відповісти
Надо этому певцу ртом сделать "теплую встречу"!!!!
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25.06.2021 20:30 Відповісти
Ну и чо? Там же "наши люди". Правда Арсен.
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25.06.2021 20:47 Відповісти
Огромна размерами страна Мордория, а они всё лезут и лезут в другие страны.
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25.06.2021 20:48 Відповісти
Их в дверь, они в окно. Ну что ты будешь делать! Ни стыда, ни совести...
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25.06.2021 20:59 Відповісти
для нынешнего зеленого цирка вполне приемлемо не пустить пару-тройку кацапских певцов ртом в Украину для пиара, мол, смотрите, мы ж типа "поЦреоты" и в этот же момент они пускают кацапское распиаренное туловище, какую-то *******, которая, скорее всего, имеет тесный личный контакт с зеленым главКлоуном (хз, мож они когда-то вместе на кремлевских "елках" выступали перед ботоксным ху@лом ...) Кстати, вот на видео, ЗЕленый скоморох, совсем юный, но уже готовый отдаться московскому ху@лу по первому требованию, с любой стороны .. https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 ЗЕленский готов отдаться ху@лу за долги
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25.06.2021 21:08 Відповісти
кто ещё слушает это унылое мордорское говно ?
от их рэпа - трупами смердит
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25.06.2021 21:09 Відповісти
А гірше всього цього те, що на його концерти у нас підуть... І угадайте за кого голосувала більшість фанатів цього... "співака"?
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25.06.2021 21:16 Відповісти
Он не выступит. Цинизм в том, что его под праздник Независимости пригласили. Как символ, что Украина снова под рашким ярмом и они тут рУлят ... а зеля в косоворотой вышиванке им х**м на рояле подыгрывает... Он не выступит. Люди этого не допустят.
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26.06.2021 00:09 Відповісти
*****
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26.06.2021 00:32 Відповісти
Можно много рассуждать о плохой власти, но... разве российский рэп не слушает большинство молодежи в Украине? Разве у нас проводится какая-то работа в направлении оторвать эту молодежь от российской уголовной романтики? Не ругаться россифским матом? не говорить российским жаргоном? Вот и имеем то, что имеем.
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26.06.2021 00:40 Відповісти
Мовою окупанта лаяти окупантоязичіє? Це треш...
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27.06.2021 04:19 Відповісти
Гнать нах!
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26.06.2021 01:23 Відповісти
Клоунское СБУ нужно пересажать по тюрьмам за гос. измену!
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26.06.2021 01:28 Відповісти
До концерту Басти у Києві, для якого Крим - це росія, лишається пару годин.
Якщо він відбудеться, то цим самим СБУ, ДПС, мінкульт продемонструють СВОЮ неповагу до територіальної цілісності України та неспроможність виконати Закон.
Такі дії влади наражають країну на повну ганьбу 😡
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26.06.2021 08:10 Відповісти
Как они не боятся ехать в Украину?Ведь может произойти все,что угодно на концерте.Взрыв,теракт и так далее.Лучше бы не ехали!!!
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26.06.2021 10:58 Відповісти
Взагалі то ,вояж по землям України цього і інших йому подібних "реп-музикантів" (?) є підозрілою провокаційнрю діяльністю. Що воно там співає, які слова мовить, що за кагал збирається? Без вибачення і без поняття скоєного....беруть і запускають чергове лавйно. Вони ще б сюли Михалкова з Жириновським запросили ведучими концертів. Моральні Уроди- іншої харвктеристики особам не можу дати.
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26.06.2021 11:22 Відповісти
Якби жив у Києві, провів би флешмоб, - на вході до зали всим, хто заходить, видавав би надруковані залізничні квитки з написом "чумайдан-вакзал-рабсія".

Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 2487
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27.06.2021 04:28 Відповісти
 
 