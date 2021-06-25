Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі
Російський репвиконавець Баста (Василь Вакуленко) виступить з концертами в Києві та Одесі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці блогер Антон Ходза.
Він зазначив: "25 і 26 червня в Києві (Stereo plaza) заплановано концерт Василя Вакуленка "Басти". 27 червня Баста буде в Одесі. СБУ і прикордонна служба поки не мають жодних претензій до російського репера.
Попри те, що він:
- Давав концерти в окупованому Криму
- Знімався в окупованому Криму в російському фільмі в образі офіцера армії окупантів
- Вибирав кращу пісню про Кримський міст
- Ну і загалом є типовим представником російського шоу-бізнесу з усіма притаманними цій категорії ознаками
- А в Росії зараз лютує штам Дельта. Звідти взагалі нікого пускати не можна".
"Таким чином він явно становить загрозу для національної безпеки. І не має права вільно кататися в Україну, коли йому заманеться. Так повинно бути. Сподіваюся, СБУ та прикордонники прокинуться нарешті", - підкреслив Ходза.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Чому би й Зєлі не зробити ******** "наролдним"?
ту, где индейца зовут мигелем,
Лобода уже знает!
Два стримера пришли и ... ушли.
Його ж рік лайном поливали що він все видумав.
Щось не чути)
А вуголь хоть актівірованим був?
Нафіга нам така пропаганда ...
Вот где корень зла.
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец
Государственный Телеканал Дом, который стоит налогоплательщикам Украины порядка 1 млн ₴ в день, считает, что в Украине есть дороги федерального значения. Повторяю по буквам ф-е-д-е-р-а-л-ь-н-о-г-о. Ребятки, вы опять страну попутали. Федеральные дороги только в федерации. Российской Федерации. P.S. Уже исправили ошибку. Федерального на государственного. Но историю исправлений не зачистишь. Любители «какая разница» не поймут, в какой стране живут. Извинений, я так понимаю, не будет?
Ну-Ну...
Зрештою, тоді ходили плітки, що цар "пользував" дружину поета у всє отвєрствія.
ну, с*ка!
Ні, не пробудяться до того часу поки люди самі одному або двом таким як баста не проломлять голови. Тоді кацапи самі не захочуть їхати в Україну.
от их рэпа - трупами смердит
Якщо він відбудеться, то цим самим СБУ, ДПС, мінкульт продемонструють СВОЮ неповагу до територіальної цілісності України та неспроможність виконати Закон.
Такі дії влади наражають країну на повну ганьбу 😡