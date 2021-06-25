"Слуга народу" планує проведення масштабного форуму восени за участю Зеленського і 7 тис. місцевих депутатів, - Корнієнко
Політична партія "Слуга народу" планує восени провести в Києві масштабний форум за участю президента України Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів.
Про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Восени ми організуємо дуже масштабний форум. Це буде навіть більше, ніж звичайний з'їзд. Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях - а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського", - сказав Корнієнко.
За його словами, це буде перший випадок в історії України, коли на форумі разом будуть депутати з усієї України - від великих міст до маленьких громад.
Він додав, що захід буде організовано з дотриманням умов безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.
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Для этого бандюк тищенко лично прилетал
Може досить терпіти зелене безглуздя.
Половину бюджету ми запозичуємо - живемо в борг.
Давайте вже просинатись від тих відосиків.
(хоча з членами клубу "Аллах Бабах" потім теж доведеться щось вирішувати... це класичний випадок крокодила, який зжер ворога - при цьому він жодного разу не стає приятелем)
четыре дачи пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живёт народ
(пять покрошены, две так брошены)
А я казав би всю ту тусовку акуратно переправити за східний кордон. І добре пильнувати прикордонникам, щоб назад ніхто не вернувся. Хай би голова боліла у тих, хто за східним кордоном.
...
Агентство национальной безопасности (АНБ) предупредило государственный департамент США о высоком уровне возможности компрометации систем специальной государственной связи Украины. Доклад 9 страниц, подробности нам неизвестны.
О том ,как в высших кабинетах зеляди и ерьмаки сливают ***** гостайну