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Форум (130) Слуга народу (2800) Корнієнко (665)

"Слуга народу" планує проведення масштабного форуму восени за участю Зеленського і 7 тис. місцевих депутатів, - Корнієнко

Політична партія "Слуга народу" планує восени провести в Києві масштабний форум за участю президента України Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів.

Про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Восени ми організуємо дуже масштабний форум. Це буде навіть більше, ніж звичайний з'їзд. Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях - а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського", - сказав Корнієнко.

За його словами, це буде перший випадок в історії України, коли на форумі разом будуть депутати з усієї України - від великих міст до маленьких громад.

Він додав, що захід буде організовано з дотриманням умов безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

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Топ коментарі
+13
Коли воно працювати почне ?
Може досить терпіти зелене безглуздя.
Половину бюджету ми запозичуємо - живемо в борг.
Давайте вже просинатись від тих відосиків.
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25.06.2021 19:10
+10
стесняюсь спросить - за чей счет банкет? ))))
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25.06.2021 19:20
+8
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3042
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25.06.2021 19:16
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Правила форума Рада форумчан
Съезд большевиков.
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25.06.2021 19:09 Відповісти
Корниенко скажу большую тайну вы собираться будете на поминки Вовы???!!
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25.06.2021 19:10 Відповісти
Им есть что обсудить. Вернее поделить. Например поделить бабло за объединение с опзж в Закарпатье, и за продажу бюджетного комитета родственнику медведчука.
Для этого бандюк тищенко лично прилетал
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25.06.2021 19:14 Відповісти
Коли воно працювати почне ?
Може досить терпіти зелене безглуздя.
Половину бюджету ми запозичуємо - живемо в борг.
Давайте вже просинатись від тих відосиків.
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25.06.2021 19:10 Відповісти
Хто почне? Інфантильний олігофрен? Котрий заперечував вагнерівців, а потім виявляється, що він сам і був інформатором, що злив всю інформацію? Котрий обіцяв зарплату в 4000 тис. доларів? Котрий на найвищій державній посаді займається посадкою дерев? 73% телепнів повинні відмовитися від свого виборчого права і дати, нарешті, країні шанс розвиватися. Інакше країні кінець
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25.06.2021 19:37 Відповісти
и зачем, и кому этот форум нужен?
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25.06.2021 19:12 Відповісти
в трускавце?
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25.06.2021 19:15 Відповісти
Игиловцы могут быть бесконечно полезны для Украины на этом масштабном шабаше зелевласти.
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25.06.2021 19:16 Відповісти
Буде ґепічний жабогадюкінг 💥💥💥
(хоча з членами клубу "Аллах Бабах" потім теж доведеться щось вирішувати... це класичний випадок крокодила, який зжер ворога - при цьому він жодного разу не стає приятелем)
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25.06.2021 20:15 Відповісти
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3042
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25.06.2021 19:16 Відповісти
Офигеть, это же сколько 7 тысяч депутатов по всей стране мародерят денег? Кого вы понавыбирали зебилы... Уже даже деньги на питание армии разворовывают
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25.06.2021 19:17 Відповісти
Писец, им деньги некуда девать? Соберите всех онлайн видеоконференцей, так же больше шансов, что ваш недопрезедент не облажается. Про корону уже молчу. Ах надо распилить бабулеты, ну если так то конечно, потому что а шож
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25.06.2021 19:17 Відповісти
Зеленин и его бревна. Лично мне не ясен один вопрос...после изгнания слуги урода насколько уменьшится территория Украиньі?
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25.06.2021 19:17 Відповісти
стесняюсь спросить - за чей счет банкет? ))))
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25.06.2021 19:20 Відповісти
Слушне запитання ))))) якраз сиджу за компом, їм піццу - і одразу думка "це ж скільки піцци на тому бенкеті один Сцивохо зжере"...
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1151
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25.06.2021 19:26 Відповісти
За счет уставших от войны
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25.06.2021 20:25 Відповісти
если б ...а то за наш с Вами... уставших от беспредела и брехни...
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25.06.2021 20:28 Відповісти
Есть разница: нам это наказание, а им это лекарство. Правда не знаю когда подействует.
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25.06.2021 20:36 Відповісти
Сегодня "слуга народа" звучит как издевательство .
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25.06.2021 19:26 Відповісти
я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живёт народ
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25.06.2021 20:09 Відповісти
за наши бабки зебилы будут зализывать анус моники
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25.06.2021 19:31 Відповісти
Який вдалий момент!...
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25.06.2021 19:38 Відповісти
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7541
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25.06.2021 19:42 Відповісти
якась не здорова пристрасть до великих масовок. скромніше треба, країна і так останній хрін без солі доїдає.
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25.06.2021 19:46 Відповісти
И суп из семи з@луп
(пять покрошены, две так брошены)
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25.06.2021 20:18 Відповісти
є таке.
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25.06.2021 20:21 Відповісти
Суета суёт…вся это бодяга - не более чем попытка спасти уклониста зеленского. Мол держись, все путем, а твое будущее чисто как первый июньский снег. Напрасно, зебилы. Хотите уклониста успокоить, насыпьте ему дорожку тз валерианы. Авось поможет
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25.06.2021 19:52 Відповісти
Уникальный случай! В одном месте соберётся Зеленский и ещё 7 000 мудаков!"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8408
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25.06.2021 19:54 Відповісти
И не нужно будет отлавливать.
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25.06.2021 20:01 Відповісти
Ідеальний варіянт - Косоворотько, 7.000 мудил і одна вакуумна бімба 💣💥
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25.06.2021 20:07 Відповісти
Что за жестокость? Будьте гуманны по отношению к животным и умственно недоразвитым в своём развитии.
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25.06.2021 20:35 Відповісти
накрыть всю шоблу одним моментом! И тех кто на похороны придет... потом выборы )
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25.06.2021 21:01 Відповісти
Який Ви сердитий, вужос!
А я казав би всю ту тусовку акуратно переправити за східний кордон. І добре пильнувати прикордонникам, щоб назад ніхто не вернувся. Хай би голова боліла у тих, хто за східним кордоном.
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25.06.2021 22:04 Відповісти
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1409
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25.06.2021 19:55 Відповісти
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4859

...
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25.06.2021 20:18 Відповісти
Бабло з пенсійного фонду візьмуть?
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25.06.2021 20:38 Відповісти
***, полиция в шоке, где ж взять столько автозаков, чтобы всю эту зебилотину арестовать на месте и отправить в сизо!
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25.06.2021 20:55 Відповісти
А барашки об этой счасливой новости уже знают?
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25.06.2021 20:56 Відповісти
‎25.‎06.‎2021

Агентство национальной безопасности (АНБ) предупредило государственный департамент США о высоком уровне возможности компрометации систем специальной государственной связи Украины. Доклад 9 страниц, подробности нам неизвестны.
О том ,как в высших кабинетах зеляди и ерьмаки сливают ***** гостайну
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25.06.2021 20:58 Відповісти
...а говорят денег нет на пенсии...
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25.06.2021 22:13 Відповісти
вже на другий термін хочуть переобратися, а хто ж не хоче..)
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25.06.2021 22:54 Відповісти
Озиму коноплю будуть засівати???
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26.06.2021 00:19 Відповісти
сколько убдюдков соберётся в одном месте ...
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26.06.2021 02:06 Відповісти
 
 