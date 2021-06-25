Російський терорист з 3-ї бригади ГРУ РФ Кривко, який воював на Донбасі, змінив прізвище, щоб потрапити в Грузію, - "InformNapalm". ФОТО

Військовий 3-ї бригади ГРУ Росії (ГУ ГШ ЗС РФ) Кирило Кривко, який брав участь у війні проти України під прикриттям "ПВК Вагнера" після його викриття в OSINT-розслідуванні InformNapalm у 2015 році взяв прізвище дружини – Альошечкін, щоб вільно потрапити у Грузію та подорожувати в інші країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням InformNapalm про це сьогодні, 25 червня, у Facebook написав генерал-майор запасу СБУ, експерт Українського центру аналітики і безпеки Ігор Гуськов.

"У січні 2015 року команда InformNapalm провела класне розслідування, де дуже якісно задокументувала участь одного з громадян РФ в штурмі Луганського аеропорту влітку 2014 року, включаючи фото і відео з особистим зізнанням Кривко Кирила Володимировича, 12.12.1979 р.н., з Самари. Кривко, був військовослужбовцем 3-ї бригади ГРУ, був відряджений в Україну як співробітник підрозділу російської військової розвідки під прикриттям "ПВК Вагнер". Але після публікації InformNapalm він був змушений в терміновому порядку покинути Донбас, зачищаючи особисті акаунти в соцмережах…

Його дружина, Альошечкіна Аліна Олексіївна, 18.03.1980 р.н., володіє в Самарі власною турфірмою ТОВ "Сто світів". Ось тільки слава "російського вбивці" + персональний запис в Чистилищі Центру "Миротворець" обтяжували йому виїзд за межі РФ. Не пізніше 14.10.2017 року він змінив прізвище Кривко на прізвище дружини. І вже в серпні 2019 року і в липні 2020 року як Альошечкін Кирило Володимирович насолодився привітністю Грузії, активно висвітлюючи свої поїздки в соцмережах.

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Абсолютно спокійно, навіть не переживаючи бути затриманим і екстрадованим в Україну. Ну не був він в розшуку по лінії СБУ, ні на прізвище Кривко, ні на прізвище Альошечкін! Звідки грузинським спецслужбам було знати, що на руках цього покидька кров українських захисників Луганського аеропорту. І таких як Кривко-Альошечкін серед найманців "ПВК Вагнер" десятки, абсолютно спокійно подорожують по Європі й Азії. І одного разу, змінивши прізвище, вони також спокійно приїдуть в Україну, пройтися Хрещатиком і відпочити в Межигір’ї. Бо СБУ – це не Моссад (це не докір, а констатація факту з 2014 року), і навряд чи коли-небудь ним стане", – розповів у дописі генерал-майор запасу СБУ Ігор Гуськов.

Серед скріншотів, які вказані у пості є також інформація про місце проживання (прописки) цього спецпризначенця РФ, який воював проти України, а також виконував бойові завдання у Сирії.

Міжнародна волонтерська розвідувальна спільнота InformNapalm з березня 2014 року детально документує факти про участь у збройній агресії проти України кадрових російських військовослужбовців. Ці дані мають величезний потенціал та стають міцним базисом для подальших розслідувань, які можуть проводити правоохоронні органи та спецслужби України й інших країн світу.

Проте, для динамічного відслідковування фігурантів OSINT-розслідувань потрібні не тільки значні ресурси, а і політична воля та бажання самих спецслужб знаходити можливості для покарання військових злочинців. Як зазначив сам генерал-майор запасу СБУ Ігор Гуськов: "СБУ – це не Моссад, і навряд чи коли-небудь ним стане".









