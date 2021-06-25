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Меркель (1138) путін (23316) Євросоюз (12768)

Меркель "трохи сумно", що партнери по ЄС не підтримали ідею саміту з Путіним

Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель пояснила, навіщо запропонувала лідерам ЄС провести саміт з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Меркель відстоює позицію, що ЄС має говорити з Путіним як структура, це буде більш ефективно. Особисто вона переконана, що краще мати "спільний канал усіх держав-членів та наших установ, (Європейської) комісії та головування Ради з Росією, ніж якщо кожна країна робить це окремо або якщо багато країн роблять це окремо". В такому випадку, на її думку, буде представлена єдина позиція у відносинах з Росією. Визначення формату діалогу з Росією та умови для нього Меркель бачить як "подальший розвиток після 2014 року".

За словами канцлера, їй "трохи сумно" через те, що пропозиція не була підтримана. Однією з причин такого вона бачить те, що партнери в ЄС не мають достатньо довіри, щоб усвідомлювати, що можуть зустрітися з Путіним "із впевненістю та чіткістю".

Читайте також: Кулеба про пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним: Сьогодні поспілкуємося з послами Німеччини і Франції - хочемо зрозуміти їхні наміри. ВIДЕО

Безперечним, зазначила Меркель, є те, що російський президент - не простий партнер, але й країни ЄС навряд чи готові до дружньої розмови з Москвою, адже фактично всі вони стикнулися з намаганнями впливу, гібридного інформаційного впливу, дезінформації тощо.

"Але все одно можна розмовляти в робочому порядку, я змушена це зробити разом з Еммануелем Макроном у Нормандському форматі; інакше ми далі не просунемося", - сказала Меркель, додавши, що буде продовжувати переконувати колег по ЄС.

Канцлер послалась на нещодавню зустріч з Путіним американського президента Джо Байдена. "З огляду на це я вважаю, що мало б сенс знайти формати, в яких Європейський Союз також розмовляв би з Росією", - заявила Меркель, додавши, що "знайома з резолюцією 2014 року".

Вона не вважає, що переговори з Путіним слід розглядати як якусь "форму винагороди". Вона згадала часи "холодної війни", коли в найскладніших умовах завжди існували канали розмов з Москвою.
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Топ коментарі
+76
Cкоро в "Газпроме" повеселится
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25.06.2021 20:18
+57
Ох и падла, до чего абсолютно лишённое совести, подлое, аморальное животное!
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25.06.2021 20:18
+52
стара гебешна *****... як ти вже задрала, продажна клуша(
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25.06.2021 20:20
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Падло двултч
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26.06.2021 03:57 Відповісти
А, уж как нам грустно от такого двуличия!
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26.06.2021 07:14 Відповісти
Может гражданам Германии на следующих выборах достанет ума отправить прокасабскую Меркель, вместе с её партией Christlich Demokratische Union Deutschlands, на свалку эволюции. Договоры они точат, видишь ли, с массовыми убийцами людей и параноидальными маньяками.
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26.06.2021 07:21 Відповісти
Меркель "трохи сумно", що партнери по ЄС не підтримали ідею саміту з Путіним - Цензор.НЕТ 4330
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26.06.2021 08:33 Відповісти
В чём Меркель уж точно убеждена, так это в том, что её правление заканчивается и она старается как можно больше прогнуться перед Путиным - смотришь Путин соизволит взять Меркель на работу - Меркель будет газовую трубу охранять.
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26.06.2021 08:45 Відповісти
Шрёдер уже побежал за цветами.
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26.06.2021 08:46 Відповісти
Короче лидеры ЕС послали на фуй Меркель вместе с Макроном и пуТлером.
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26.06.2021 09:10 Відповісти
Стара маразматична фюрерша, в голові якої повний триндець.
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26.06.2021 09:27 Відповісти
Бабуся Анжела на пенсію від Газпрому вже заробила
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26.06.2021 09:36 Відповісти
ничё бабка не горюй, на пенсии будешь со шрёдером наблюдать в совете пердёжпрома, там вся шваль кодлится с лапенами и прочили продажными шкурами)))
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26.06.2021 15:27 Відповісти
«Так грустно, что хочется курить». (с)
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26.06.2021 11:09 Відповісти
Не о чем разговаривать с фашистами!Только сильный и стальной кулак по лицу путлера!
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26.06.2021 11:20 Відповісти
Бабо , їдіть вже на пенсію і пи..уйте жити до ху.йла .
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26.06.2021 11:24 Відповісти
В кожного е своя ціна
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26.06.2021 11:25 Відповісти
Просто у дедушки есть компромат на бабушку...
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26.06.2021 11:40 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1408544411865260035 11 ч

Макрон обвиняет лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в «русофобии»
А ведь всего то ощутил на своей шкуре "желтые жилеты".
Ему даже метр Франции еще "градами" не накрывали.
Слизняк.
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26.06.2021 12:21 Відповісти
старой проститутке стало грустно, что путинососов мало.
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26.06.2021 12:24 Відповісти
Меркель "трохи сумно", що партнери по ЄС не підтримали ідею саміту з Путіним - Цензор.НЕТ 540
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26.06.2021 12:34 Відповісти
Погрустим?
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26.06.2021 12:44 Відповісти
в канцтаборі їй було б веселіше за адольфа мабуть.....
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26.06.2021 13:05 Відповісти
Лично она убеждена, что лучше иметь "общий анал всех государств-членов и наших учреждений, Европейской комиссии и председательства Совета с Россией-
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26.06.2021 13:10 Відповісти
курва всех курв стерва
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26.06.2021 13:19 Відповісти
Для цієї відьми в "газпромі" уже місце пригріте
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26.06.2021 13:19 Відповісти
З історії знаємо про колаборантів Франції і про німецьку любов до таємних пактів з московитами. Невже все повторюється?
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26.06.2021 14:02 Відповісти
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