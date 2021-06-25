Всі вакцини від COVID-19, що використовуються в Україні, ефективні проти штаму "дельта", - МОЗ
Всі вакцини від коронавірусу, які схвалені міжнародними регуляторами, однаково ефективні проти нового штаму "Дельта".
Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами чиновника, показники ефективності вакцин від коронавірусу відрізняються залежно від типу препарату. Однак опубліковані дані дозволяють зробити висновок, що вони здатні протистояти штаму "Дельта".
"Спостерігається незначне зниження ефективності, але воно перебуває в межах 5-6% від заявленої ефективності вакцини", - уточнив він. Кузін зазначив, що якщо вакцина ефективна проти звичайного коронавірусу на 95%, то стосовно штаму "Дельта" цей показник буде близько 90%.
"Не менш важливо те, що будь - яка вакцина яка є на ринку, в тому числі і українському, знижує не тільки ризик захворіти, а й ризики госпіталізації і смерті, внаслідок захворювання коронавірусною інфекцією", - додав головний санлікар.
Він підкреслив, що на сьогодні вакцинація - єдиний шлях побороти коронавірусну хворобу і убезпечити себе від цієї інфекції.
Кузін додав, що особливість штаму "Дельта" полягає в його здатності швидко передаватися від людини до людини. "І викликає велику кількість випадків, що вимагають інтенсивної терапії та реанімаційних заходів", - уточнив він, нагадавши, що в Україні виявили два випадки зараження штамом "Дельта".
Будь ласка, зачекайте...
Он очень эффективен при наполнении офшорных счетов зеленого стада...
Далее идет Киевская область +65%, Хмельницкая область +60%, Харьковская и Одесская обл +59%
А так да - дураков еще много. Не очень пока и заметно. Просто слухи.
А ты колись...тебе надо...всем идиотам надо...
Так что колись...может подохнешь поскорее...очистмшь Землю..
В мне эта говновакцина не нужна...ни какая...
і не переконати. Аргументи на ЗУМИСНУ брехню не діють.
Прівєт із ФСБ
(конторкі пішущіх"на Украину"-
і ето надо нам ісправіть!)
Как тут не верить специалистам в своем деле!
Как тут не верить специалистам в своем деле!
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https://www.facebook.com/radutskyy/posts/352648179717780?__cft__[0]=AZUIZGrtsfZyHsr7lKIeLY4bQc8VYhtnrmtyqBiSKhqh2jKX-cKOAQOUR-H-4**********************************************************************************-m_hPsetH&__tn__=%2CO%2CP-R 5 дн. ·
Спільно з МОЗ починаємо готуватися до боротьби з «дельта-штамом» коронавірусу.
ВООЗ зафіксувала випадки зараження «індійським» («Дельта») штамом вже у 92 країнах світу. Зокрема, попри вакцинацію більшості населення, погіршується епідеміологічна ситуація у Великій Британії. За підрахунками інфекціоністів, 96% усіх нових випадків коронавірусу - це саме «індійський» штам. Спалах хвороби призупинив плани щодо зняття карантинних обмежень у королівстві. В сусідній Росії в середньому за добу помирає понад 500 людей - більшість смертей спричиняє саме «Дельта». Навіть офіційна влада визнає, що російська вакцина Sputnik V виявилась неефективною проти нової мутації (це ще раз доводить, що наше рішення її не закупати було абсолютно вірним, ми б просто марно витратили кошти).
Є ризик, що згодом хвиля дійде і до України.
За даними Public Health England, «дельта-штам» у 1,6 рази агресивніший, ніж вже добре нам відомі, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше - до реанімації. Для початку спалаху в регіоні достатньо невеликої кількості інфікованих - вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії.
В Україні наразі ще немає технічної можливості самостійно виявляти «індійський» штам. Нещодавно МОЗ направив до лондонської лабораторії 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні одразу визначати штам «Дельта».