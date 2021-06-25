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Новини Коронавірус і карантин
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Всі вакцини від COVID-19, що використовуються в Україні, ефективні проти штаму "дельта", - МОЗ

Всі вакцини від COVID-19, що використовуються в Україні, ефективні проти штаму

Всі вакцини від коронавірусу, які схвалені міжнародними регуляторами, однаково ефективні проти нового штаму "Дельта".

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами чиновника, показники ефективності вакцин від коронавірусу відрізняються залежно від типу препарату. Однак опубліковані дані дозволяють зробити висновок, що вони здатні протистояти штаму "Дельта".

"Спостерігається незначне зниження ефективності, але воно перебуває в межах 5-6% від заявленої ефективності вакцини", - уточнив він. Кузін зазначив, що якщо вакцина ефективна проти звичайного коронавірусу на 95%, то стосовно штаму "Дельта" цей показник буде близько 90%.

Читайте також: В Україні можуть почати COVID-вакцинацію неповнолітніх: "дельта"-штам може швидко уражати молодь, - МОЗ

"Не менш важливо те, що будь - яка вакцина яка є на ринку, в тому числі і українському, знижує не тільки ризик захворіти, а й ризики госпіталізації і смерті, внаслідок захворювання коронавірусною інфекцією", - додав головний санлікар.

Він підкреслив, що на сьогодні вакцинація - єдиний шлях побороти коронавірусну хворобу і убезпечити себе від цієї інфекції.

Кузін додав, що особливість штаму "Дельта" полягає в його здатності швидко передаватися від людини до людини. "І викликає велику кількість випадків, що вимагають інтенсивної терапії та реанімаційних заходів", - уточнив він, нагадавши, що в Україні виявили два випадки зараження штамом "Дельта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ефективність вакцини Pfizer проти штаму Delta - 90%, - виробник
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Топ коментарі
+3
Тебе не надо. Ты и так уколотый. В головной мозг прививкой от интеллекта.
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25.06.2021 21:12
+2
Надо колоться...и часто...😁 только вакцина спасет...
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25.06.2021 21:07
+1
Особенно китайский Синовак, который вобще незнамо против чего эффективен.
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25.06.2021 20:44
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Особенно китайский Синовак, который вобще незнамо против чего эффективен.
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25.06.2021 20:44 Відповісти
Он не против...он за...
Он очень эффективен при наполнении офшорных счетов зеленого стада...
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25.06.2021 20:47 Відповісти
Ага...180 дней...а потом как наркоманы еще один укольчик...
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25.06.2021 20:46 Відповісти
Есть прекрасная альтернатива - гроб или искуственные почки.
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25.06.2021 20:49 Відповісти
Слузи о страшном вирусе сильно преувеличены...
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25.06.2021 20:52 Відповісти
Рост смертности на 80% в течении предыдущих нескольких месяцев - это не слухи.
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25.06.2021 20:54 Відповісти
Рост по отношении к чему???
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25.06.2021 20:55 Відповісти
В Киеве в апреле смертность выросла на 81% по сравнению с 5-летней средней.
Далее идет Киевская область +65%, Хмельницкая область +60%, Харьковская и Одесская обл +59%



А так да - дураков еще много. Не очень пока и заметно. Просто слухи.
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25.06.2021 21:06 Відповісти
Надо колоться...и часто...😁 только вакцина спасет...
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25.06.2021 21:07 Відповісти
Тебе не надо. Ты и так уколотый. В головной мозг прививкой от интеллекта.
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25.06.2021 21:12 Відповісти
Разумеется мне не надо...я же не идиот...
А ты колись...тебе надо...всем идиотам надо...
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25.06.2021 21:13 Відповісти
Внутренний мир душевнобольного настолько сложен что он всех вокруг идиотами считает. Тебе бы к доктору пока не поздно. Похоже что в твоем случае прививкой не обойдешься. Лоботомия тебе нужна и полная дезинфекция черепной коробки.
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25.06.2021 21:27 Відповісти
Ты колись болезный...колись...и тебе обязательно полегчает...
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25.06.2021 21:40 Відповісти
Не забудь свою самочку чем-нибудь угостить. Я тебе столько комментов отсыпал что должно хватить. Будь здоров, ничем не колись, тебе действительно это не надо.
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25.06.2021 21:46 Відповісти
А у тебя идиоиа есть самочка?? Ты животное?? Да уж...сочувствую...но помочь ничем не могу...
Так что колись...может подохнешь поскорее...очистмшь Землю..
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25.06.2021 22:03 Відповісти
Ну вот тебе еще коммент, мне не жалко. И запомни что у такого животного как ты может быть только самочка. Не будь животным и к тебе потянутся нормальные девушки. Может даже рукоблудить перед компом перестанешь.
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25.06.2021 22:17 Відповісти
Дурашка...это ты животное..на котором ставят опыты...
В мне эта говновакцина не нужна...ни какая...
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25.06.2021 22:20 Відповісти
идиот ты герхард, ну или пропагандон продажный
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25.06.2021 23:37 Відповісти
брехунів-дурантинофілів не переспорити.

і не переконати. Аргументи на ЗУМИСНУ брехню не діють.
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27.06.2021 11:40 Відповісти
Все вакцины от COVID-19, используемые в Украине, эффективны против штамма "дельта", - Минздрав - Цензор.НЕТ 5358
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25.06.2021 21:07 Відповісти
Жуть какая....мы все умрем...😁
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25.06.2021 21:08 Відповісти
Привет от Горького Лука.
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25.06.2021 23:29 Відповісти
Всі вакцини від COVID-19, що використовуються в Україні, ефективні проти штаму "дельта", - МОЗ - Цензор.НЕТ 5677Всі вакцини від COVID-19, що використовуються в Україні, ефективні проти штаму "дельта", - МОЗ - Цензор.НЕТ 7334
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27.06.2021 11:43 Відповісти
...давно не пи..див віртуально
Прівєт із ФСБ
(конторкі пішущіх"на Украину"-
і ето надо нам ісправіть!)
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27.06.2021 11:48 Відповісти
Все вакцины от COVID-19, используемые в Украине, эффективны против штамма "дельта", - Минздрав

Как тут не верить специалистам в своем деле!
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25.06.2021 20:50 Відповісти
Спутнік 5 точно говно,роксолана "ольгинская"
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27.06.2021 11:45 Відповісти
Все вакцины от COVID-19, используемые в Украине, эффективны против штамма "дельта", - Минздрав

Как тут не верить специалистам в своем деле!
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25.06.2021 20:51 Відповісти
Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба
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25.06.2021 20:55 Відповісти
ці примати безхвості такі смішні !
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25.06.2021 20:58 Відповісти
кузин, где галубовская?
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25.06.2021 23:35 Відповісти
хоча би навчіться брехати однаково,уйо..ки з МОЗ!

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https://www.facebook.com/radutskyy/posts/352648179717780?__cft__[0]=AZUIZGrtsfZyHsr7lKIeLY4bQc8VYhtnrmtyqBiSKhqh2jKX-cKOAQOUR-H-4**********************************************************************************-m_hPsetH&__tn__=%2CO%2CP-R 5 дн. ·

Спільно з МОЗ починаємо готуватися до боротьби з «дельта-штамом» коронавірусу.

ВООЗ зафіксувала випадки зараження «індійським» («Дельта») штамом вже у 92 країнах світу. Зокрема, попри вакцинацію більшості населення, погіршується епідеміологічна ситуація у Великій Британії. За підрахунками інфекціоністів, 96% усіх нових випадків коронавірусу - це саме «індійський» штам. Спалах хвороби призупинив плани щодо зняття карантинних обмежень у королівстві. В сусідній Росії в середньому за добу помирає понад 500 людей - більшість смертей спричиняє саме «Дельта». Навіть офіційна влада визнає, що російська вакцина Sputnik V виявилась неефективною проти нової мутації (це ще раз доводить, що наше рішення її не закупати було абсолютно вірним, ми б просто марно витратили кошти).

Є ризик, що згодом хвиля дійде і до України.

За даними Public Health England, «дельта-штам» у 1,6 рази агресивніший, ніж вже добре нам відомі, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше - до реанімації. Для початку спалаху в регіоні достатньо невеликої кількості інфікованих - вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії.

В Україні наразі ще немає технічної можливості самостійно виявляти «індійський» штам. Нещодавно МОЗ направив до лондонської лабораторії 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні одразу визначати штам «Дельта».
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27.06.2021 18:43 Відповісти
 
 