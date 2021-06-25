Після обшуків у моїй квартирі старший син отримав стрес. Він до такого не звик, - Семенченко

Екснардеп Семен Семенченко, якого підозрюють у створенні НВФ і який перебуває під арештом, написав слова підтримки синові, який переніс стрес після обшуків вдома у екснардепа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він підкреслив: "Нещодавно був обшук в моїй квартирі. Залякували дружину, тим самим тиснули на мене. Вдома дружина, мама та троє дітей. Старший син Гриша особливо важко це сприйняв. Довго переживав, а зараз закрився, сидить вдома, не хоче нікуди виходити та майже не говорить. Він не звик до таких сцен. У нього було все - татків госпіталь, похорони татових друзів, які ще вчора забирали його з садочку чи школи. Мітинги, блокада, поїздка в Грузію та чергування з татом під в’язницею чи судом, де були його товариші. Був "пласт", куди він один ходив з усього класу, рідкісні вільні дні коли з братами та татом ходили в ліс на прогулянку. Обшуків ще не було. Гриша, тримайся, ти ж чоловік. Не повторюй помилок свого батька - я забагато довіряв людям, був не розбірливим та часто допомагав тим, хто потім зрадницьки бив в спину".

"І найголовніше - треба було брати владу після Майдану, а не говорити що "ми прості громадяни, нехай керують інші, ми лише захистимо свою країну". Тепер - вони мстять за ті роки коли вони нічого не могли з нами зробити. За ті роки, поки в їх розпорядженні ще не було стільки сексотів та зрадників. Свавілля яке вони дозволяють собі з нами - повернеться до них в стократ. А твоя справа - бути сильним і не показувати їм свою слабкість та біль. Не знаю чи зрозумієш ти зараз, але підростеш - зрозумієш точно. Ти - Українець. Ми - сильніше за усе це!"

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

22 червня Апеляційний суд не задовольнив апеляцію на запобіжний захід для екснардепа. Семенченка залишили під вартою.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

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