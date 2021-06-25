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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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арешт (2497) Семен Семенченко (251)

Після обшуків у моїй квартирі старший син отримав стрес. Він до такого не звик, - Семенченко

Екснардеп Семен Семенченко, якого підозрюють у створенні НВФ і який перебуває під арештом, написав слова підтримки синові, який переніс стрес після обшуків вдома у екснардепа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він підкреслив: "Нещодавно був обшук в моїй квартирі. Залякували дружину, тим самим тиснули на мене. Вдома дружина, мама та троє дітей. Старший син Гриша особливо важко це сприйняв. Довго переживав, а зараз закрився, сидить вдома, не хоче нікуди виходити та майже не говорить. Він не звик до таких сцен. У нього було все - татків госпіталь, похорони татових друзів, які ще вчора забирали його з садочку чи школи. Мітинги, блокада, поїздка в Грузію та чергування з татом під в’язницею чи судом, де були його товариші. Був "пласт", куди він один ходив з усього класу, рідкісні вільні дні коли з братами та татом ходили в ліс на прогулянку. Обшуків ще не було. Гриша, тримайся, ти ж чоловік. Не повторюй помилок свого батька - я забагато довіряв людям, був не розбірливим та часто допомагав тим, хто потім зрадницьки бив в спину".

"І найголовніше - треба було брати владу після Майдану, а не говорити що "ми прості громадяни, нехай керують інші, ми лише захистимо свою країну". Тепер - вони мстять за ті роки коли вони нічого не могли з нами зробити. За ті роки, поки в їх розпорядженні ще не було стільки сексотів та зрадників. Свавілля яке вони дозволяють собі з нами - повернеться до них в стократ. А твоя справа - бути сильним і не показувати їм свою слабкість та біль. Не знаю чи зрозумієш ти зараз, але підростеш - зрозумієш точно. Ти - Українець. Ми - сильніше за усе це!"

Читайте також: За три місяці після вручення підозри про створення НЗФ мене допитали лише 1 раз, - агент НАБУ Шевченко

Після обшуків у моїй квартирі старший син отримав стрес. Він до такого не звик, - Семенченко 01

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

22 червня Апеляційний суд не задовольнив апеляцію на запобіжний захід для екснардепа. Семенченка залишили під вартою.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко
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Топ коментарі
+21
Передай ему: Ну хоть не Порошенко и ему должно полегчать.
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25.06.2021 21:45
+19
Дітей певно шкода. але це твоя провина!!!! ти ще той *******!!!!
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25.06.2021 21:38
+14
А когда фермеров чморил,то их дети стресс не получали....или это просто другие дети -не сэмэна)
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25.06.2021 22:39
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Слава Україні, смерть ворогам, у якому обличчі вони б не були.
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25.06.2021 21:35 Відповісти
Смітєві баки та зеленки вилазять гірким боком. Далі буде.....
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25.06.2021 21:37 Відповісти
Дітей певно шкода. але це твоя провина!!!! ти ще той *******!!!!
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25.06.2021 21:38 Відповісти
Передай ему: Ну хоть не Порошенко и ему должно полегчать.
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25.06.2021 21:45 Відповісти
а чего он его переносил?
во время обыска ничего нельзя переносить,все должно оставаться на своих местах.

давит на жалость,любитель креветок.
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25.06.2021 21:56 Відповісти
https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81925/ Поховав дружину, а зараз рятує доньку… Військовий з Тернопільщини терміново збирає гроші на лікування дитини (ВІДЕО) https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81925/ Червень 25, 2021 https://ua.kraina.biz.ua/author/editor8/ editor8 https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81925/ После обысков в моей квартире старший сын получил стресс, - Семенченко - Цензор.НЕТ 4668 Поховав дружину, а зараз рятує доньку: військовий з Тернопільщини терміново збирає гроші на лікування дитини. ❗ У 2014 Сергій Янчецький боронив наш спокій на Сході країни, а сьогодні порятунку потребує його донечка Карінка. У неї ДЦП, остеохондроз поперекового відділу хребта https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81925/ Читати далі …
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25.06.2021 21:58 Відповісти
+
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25.06.2021 22:26 Відповісти
Навіщо цю дитину мучити далі...
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26.06.2021 08:16 Відповісти
Стресс у всех.
В стране война.
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25.06.2021 22:01 Відповісти
В стране народ привёл к власти дебилов и предателей.
Вот это стресс.
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25.06.2021 22:05 Відповісти
Дебилы хотят вернуть к власти вора и олихарха, хорошо, что большинство в стране не дебилы.
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26.06.2021 15:28 Відповісти
Ты уже, дебил, это сделал.
Ты привёл к власти сцыкуна и брехуна.
А он привёл с собой целую толпу ворья которое богатеет со скоростью света.
А ещё твоими стараниями к власти прорвались ватники и явные враги Украины.
Поэтому захлопни пасть и молча слушай когда говорят умные люди.

И вбей в свою тупую бошку что "вор и олихарх" два года уже не президент, а война продолжается, воровство в расцвете, во власти сплошное кумовство, цены растут как на дрожжах. Меняй пласинку.
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26.06.2021 17:04 Відповісти
Во время михо-майдана одна любовница залетела, другая получила стресс...
После выборов 19 года залетела вторая, в стрессе жена и трое детей.
Был бы наградной - застрелился бы!
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25.06.2021 22:07 Відповісти
Мутное дело, явно заказное, но кому это надо, кто его знает, чьи это разборки,
а власть - это такие игры, где большие деньги, грязь и подлость, сегодня друзья, а завтра могут предать, кто вчера был лучшим другом.
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25.06.2021 22:13 Відповісти
Навіщо цей семенченко поліз до Білорусі, щоб там організувати приватну військову кампанію з учасників білоруського опору? На кого він загалом працює, хто йому платить? Надів синам вишиванки, та видно, скалічить їм життя.
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26.06.2021 08:21 Відповісти
Ветка , как и положено, полна говномётов.... пОтому что патриоты неудобны любому ворью ... вот продажные разноботы и исходят на говно.... Но хер вы сломаете бойцов! Всё будет Украина.
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25.06.2021 22:22 Відповісти
воно не патріот, за ним весить багато темних справ, ні хто з бат. "Донбас" його не вважає командиром!!!
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26.06.2021 11:05 Відповісти
Первая примета говномётства - когда тут нам вешают лабуду, вместо того чтоб идти в суд... Потому что говномётчики понимают: в суд с этим не пойдёшь... суде над ними будут смеяться, потому что вся их маячня и есть маячня... А тут, гдядишь, какой-нить лох и поведётся... Да! Кстати, все суды когда на него накатывали Семенченко-Григи выиграл... Так..для справки... И, наконец, о главном. Даже при сталинском фашизме..если человек сидел по обвинениям..но пошёл в штрафбат и пролил кровь за родину - с него снимались все обвинения... Даже , если допустить, что всё это брехучее говно про Семенченка правда (допустим) - он трижды ранен за родину. Но ты говоришь "он не патриот"...А ты - патриот, скольк ранений за родину получил ? Где воевал ? Какие города Донбасса освобождал ?
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26.06.2021 12:14 Відповісти
Ти не мені це пояснюй, а бійцям бат."Донбас"!!!!! Почуєш відповідь і дуже цікаву!!!!!!!
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26.06.2021 14:55 Відповісти
Будешь удивлён - меня не интересуют речи поганцев, которые не умеют быть мужиками. ...Которые льют говно на боевых побратимов... Есть суд офицерской чести. Если у этих бойцов, конечно, была бы честь... Тогда они бы собрались своим кругом и решили бы свои предъявы не кляузничая , как бабы или нанятые боты. ...Или, как я уже писал, пошли бы в суд с этими предъявами... Если они считают, что правы и есть у них доказательства - чего по сайтам говно полоскать ?! А когда "бойцы" разносят про побратима сплетни по сетям, плюют в спину и льют говно - это не бойцы а засранцы. ..И, если тебе такая компания нравится - кидай говно на вентилятор вместе с ними...
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26.06.2021 20:02 Відповісти
У дітей теж дівоче прізвище батька - Семенченко, чи вони Грішини?
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25.06.2021 22:30 Відповісти
А ты знаешь , Иринка с компанией , почему Гришин взял ник Семенченко ? Знаешь или нет ? если знаешь - то совести у тебя нет. Если не знаешь - то мозгов.
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26.06.2021 19:53 Відповісти
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27.06.2021 02:18 Відповісти
Классика... Революция уничтожает своих "героев" Верной дорогой идете, товарищи...
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25.06.2021 22:39 Відповісти
Не надо тут манипулировать. Семенченко никогда не был героем революции. Его раскрутили на передаче Шустера для внедрения в информ простор Украины. Это фактически агент Кремля.
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25.06.2021 23:28 Відповісти
Революції не був, але був і є героєм війни. Саме він стояв за створенням "Донбасу", приймав активну участь у боях літньої кампанії.
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26.06.2021 04:35 Відповісти
Донбасс входив до 10ГШБ а коли захотіли провести аудит Донбасс вийшов з 10-ки
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26.06.2021 07:32 Відповісти
...Ага...и десяти разведок ... Твоим вонючим темникам уже восьмой год...
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26.06.2021 19:54 Відповісти
А когда фермеров чморил,то их дети стресс не получали....или это просто другие дети -не сэмэна)
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25.06.2021 22:39 Відповісти
Ти зовсім хворий, чи прикидаєшся? А може думаєш, що народу пам'ять відшибло? Бійці з "Донбасу" захищали фермерів від рейдерів в Кіровоградській області. Місцеве населення чомусь стало на бік фермера і "Донбасу", а не рейдерів і нацполіції. https://www.pravda.com.ua/news/2017/06/28/7148117/
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25.06.2021 23:26 Відповісти
Бійці "Донбасу"то бійці,а не поранений в сраку зрадник лушпайка...вони його і знати не хочуть -я вірю Філіну
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26.06.2021 09:50 Відповісти
Женщин и детей вперед, а мы будем сзади.
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25.06.2021 23:01 Відповісти
Когда уже эту кремлевскую консерву прикроют?
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25.06.2021 23:26 Відповісти
Отакой рубєц
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25.06.2021 23:31 Відповісти
Тільки не потрібно повязувати поняття "патріот" і "проходимець"...Цей піп Гапон точно не патріот.
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26.06.2021 00:05 Відповісти
Кто бы и как бы не относился к Семену должны в первую очередь помнить о том - что он пошел воевать с кацапо-ордой одним из первых когда многие сидели на обосцанных своих боевых диванах !!! .. И последнее - с детьми, женщинами - воюют только МРАЗИ зеленые !!!
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26.06.2021 00:19 Відповісти
Он к такому не привык, - привыкнет! Другого выбора у него нет, т.к. отец его подонок продажный!
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26.06.2021 00:48 Відповісти
Хай Семенченко уявить який стрес отримали діти тих кого він повів на ЗУГРЕС і кого кинув умирать під російськими снарядами а сам втік тихцем з поля бою! Батьки цих дітей ще не всі й поховані до цих пір!
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26.06.2021 02:16 Відповісти
Він, як надя савченко, яка в останній "побєг" до ополченців 11 добровольців і бійців ЗСУ завела в пастку на смерть, і в полон.
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26.06.2021 08:31 Відповісти
Ты стресс у родителей наших погибших за Украину воинов не видел? Жалуется еще!
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26.06.2021 06:36 Відповісти
Звикай виродку - це лише початок....
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26.06.2021 06:38 Відповісти
 
 