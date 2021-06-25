Головні новини 25 червня: Зеленський розповів про зрив спецоперації з "вагнерівцями", Путіна вирішили не кликати на саміт ЄС

Зеленський сам розповів Лукашенку про "вагнерівців", Меркель і Макрону не вдалося протягнути Путіна на саміт ЄС, Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, в Україні вирує негода, - головні новини України та світу 25 червня.

Зеленський розповів, як повідомив Лукашенку про "вагнерівців"

В інтерв'ю телеканалу "1+1" президент підтвердив, що спецоперацію із захоплення бойовиків ПВК "Вагнера" ​​справді готували. Але ідея, за його словами, була "інших країн, точно не України", і Зеленський вважає, що, відмовившись від неї, Україна "проявила суб'єктність".

Президент зізнався, що сам подзвонив Лукашенкові і розповів, що "вагнерівці" летять у Білорусь.

Пізніше нардеп "СН" Федір Веніславський заявив, що спецоперацію із затримання "вагнерівців" нібито курували спецслужби РФ.

Підпис "Джо Байдена" під петицією - хакерська атака найвищого рівня

Про це заявили в Держспецзв'язку. Там з'ясували, що підпис змогли залишити за допомогою викраденого ключа електронного підпису. У відомстві стверджують, що таку атаку можна було влаштувати тільки після декількох місяців підготовки.

Путіна вирішили не запрошувати на саміт ЄС

Пропозицію Меркель і Макрона покликати Путіна відхилили лідери країн ЄС. Меркель каже, що їй "трохи сумно", що ідею запросити Путіна не підтримали. І наполягає, що ЄС має знайти формати для діалогу з Росією. Макрон заявив, що готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС.

Послів Франції і Німеччини сьогодні викликали в МЗС. Посли пообіцяли, що керівництво їхніх країн надалі обговорюватиме ідеї про запрошення Путіна на саміти з керівництвом України.

ЄС продовжив санкції проти Росії

"Москва має виконати свою роботу, націлену на виконання мінських угод", - прокоментував продовження санкцій голова Європейської ради Шарль Мішель. Ці санкції, введені в 2014 році, продовжують кожні пів року.

Баста виступає в Україні

Російський репер, який виступав в окупованому Криму і зіграв у кіно офіцера армії країни-окупанта, дає концерти в Києві та Одесі. Це можливо, тому що термін його заборони на в'їзд в Україну закінчився. У Києві його концерт спробували зірвати активісти, але виступ все одно відбувся.

Тим часом Окружний адміністративний суд Києва поки не розглядатиме позов іншого російського репера Моргенштерна до СБУ, яким він намагається оскаржити заборону на право в'їжджати в Україну. У позові знайшли недоліки і дали час його доопрацювати.

Мер Рівного Третьяк може сісти на 5 років за погрози ромам

Поліція відкрила проти нього кримінальне провадження за дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі. Покарання - від штрафу 3400 грн до позбавлення волі на 5 років.

Сапегу і Протасевича перевели під домашній арешт

Влада Білорусі пояснює це рішення тим, що вони обоє співпрацюють зі слідством. Сапега вже зустрічалася з батьками - за словами її адвоката, напередодні вона пообідала з ними в ресторані в компанії "людини, схожої на Протасевича". Звинувачення з молодих людей при цьому не зняті.

Негода на заході країни

У Львові вирувала буря: вітер повалив дерева та обірвав дроти (по всьому місту не ходить електротранспорт), злива перетворила вулиці на річки. Тепер стихія перемістилася на Рівненщину. Завтра позбавлення від спеки очікує центральну Україну.

Поїзд забув пасажирів і повіз їх багаж

Провідник повідомив пасажирам, що потяг стоятиме як мінімум годину, а вони можуть "піти погуляти". Коли люди повернулися на перон, поїзда і слід прохолов. Разом із ним зник їх багаж. Зараз люди домагаються, щоб їм повернули валізи. "Укрзалізниця" призначила службову перевірку.