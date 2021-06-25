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Новини
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Головні новини 25 червня: Зеленський розповів про зрив спецоперації з "вагнерівцями", Путіна вирішили не кликати на саміт ЄС

Головні новини 25 червня: Зеленський розповів про зрив спецоперації з

Зеленський сам розповів Лукашенку про "вагнерівців", Меркель і Макрону не вдалося протягнути Путіна на саміт ЄС, Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, в Україні вирує негода, - головні новини України та світу 25 червня.

Зеленський розповів, як повідомив Лукашенку про "вагнерівців"

В інтерв'ю телеканалу "1+1" президент підтвердив, що спецоперацію із захоплення бойовиків ПВК "Вагнера" ​​справді готували. Але ідея, за його словами, була "інших країн, точно не України", і Зеленський вважає, що, відмовившись від неї, Україна "проявила суб'єктність".

Президент зізнався, що сам подзвонив Лукашенкові і розповів, що "вагнерівці" летять у Білорусь.

Пізніше нардеп "СН" Федір Веніславський заявив, що спецоперацію із затримання "вагнерівців" нібито курували спецслужби РФ.

Підпис "Джо Байдена" під петицією - хакерська атака найвищого рівня

Про це заявили в Держспецзв'язку. Там з'ясували, що підпис змогли залишити за допомогою викраденого ключа електронного підпису. У відомстві стверджують, що таку атаку можна було влаштувати тільки після декількох місяців підготовки.

Путіна вирішили не запрошувати на саміт ЄС

Пропозицію Меркель і Макрона покликати Путіна відхилили лідери країн ЄС. Меркель каже, що їй "трохи сумно", що ідею запросити Путіна не підтримали. І наполягає, що ЄС має знайти формати для діалогу з Росією. Макрон заявив, що готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС.

Послів Франції і Німеччини сьогодні викликали в МЗС. Посли пообіцяли, що керівництво їхніх країн надалі обговорюватиме ідеї про запрошення Путіна на саміти з керівництвом України.

ЄС продовжив санкції проти Росії

"Москва має виконати свою роботу, націлену на виконання мінських угод", - прокоментував продовження санкцій голова Європейської ради Шарль Мішель. Ці санкції, введені в 2014 році, продовжують кожні пів року.

Баста виступає в Україні

Російський репер, який виступав в окупованому Криму і зіграв у кіно офіцера армії країни-окупанта, дає концерти в Києві та Одесі. Це можливо, тому що термін його заборони на в'їзд в Україну закінчився. У Києві його концерт спробували зірвати активісти, але виступ все одно відбувся.

Тим часом Окружний адміністративний суд Києва поки не розглядатиме позов іншого російського репера Моргенштерна до СБУ, яким він намагається оскаржити заборону на право в'їжджати в Україну. У позові знайшли недоліки і дали час його доопрацювати.

Мер Рівного Третьяк може сісти на 5 років за погрози ромам

Поліція відкрила проти нього кримінальне провадження за дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі. Покарання - від штрафу 3400 грн до позбавлення волі на 5 років.

Сапегу і Протасевича перевели під домашній арешт

Влада Білорусі пояснює це рішення тим, що вони обоє співпрацюють зі слідством. Сапега вже зустрічалася з батьками - за словами її адвоката, напередодні вона пообідала з ними в ресторані в компанії "людини, схожої на Протасевича". Звинувачення з молодих людей при цьому не зняті.

Негода на заході країни

У Львові вирувала буря: вітер повалив дерева та обірвав дроти (по всьому місту не ходить електротранспорт), злива перетворила вулиці на річки. Тепер стихія перемістилася на Рівненщину. Завтра позбавлення від спеки очікує центральну Україну.

Поїзд забув пасажирів і повіз їх багаж

Провідник повідомив пасажирам, що потяг стоятиме як мінімум годину, а вони можуть "піти погуляти". Коли люди повернулися на перон, поїзда і слід прохолов. Разом із ним зник їх багаж. Зараз люди домагаються, щоб їм повернули валізи. "Укрзалізниця" призначила службову перевірку.
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Топ коментарі
+9
Выдающиеся достижения зеленского:
1. Игра писькой на пианино.
2. Ложь.
3. Клевета на Порошенко.
4. Предательство Родины

Список открыт
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25.06.2021 22:15
+6
https://www.youtube.com/channel/UCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ Самый сок
ПРЕЗИДЕНТ - ПРЕДАТЕЛЬ
Одним махом Зеленский признал три вещи. Первая - операция действительно была и он о ней знал. Хотя вся ОПУ до последнего Арестовича пыталась нам доказать обратное.
Вторая - Зеленский признал, что операцию готовили спецслужбы нескольких стран. Явно не Мексики и Гватемалы. По-факту Зеленский подтвердил утверждение о том операцию готовили совместно с ЦРУ США. И что совместную операцию с ЦРУ США он слил лично ... Третья - Зеленский признал, что лично он сообщил Лукашенко о "вагнеровцах". То есть, что он сообщил руководителю иностранного государства информацию с грифом "совершенно секретно".
Почему Зеленский это заявил - очевидно. Далее отрицать некуда, Billingcat уже сообщил, что выпустит фильм о "вагнеровцах" на годовщину операции. То есть в конце июля. Теперь можно не сомневаться - выпустит.
Маски сброшены. Зеленский признался в государственной измене. Есть вещи, которые президент не имеет права делать. Не забывайте, именно этот человек выдал Москве Цемаха - соучастника сибтия малазийского Боинга.
Не надо иллюзий. Завтра Зеленский сольет планы обороны ВСУ на фронте (если еще их слил) и расскажет по телевизору, что он увидел мир в глазах Путина, а до войны нас, мол, подталкивают третьи страны. И Порох ", который на войне зарабатывал". А послезавтра Зеленский ...
Шутки прочь. Президент Украины признался в государственной измене. Таких вещей прощать ну вот просто нельзя. Иначе - зачем тогда существует Украина? @Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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25.06.2021 22:23
+5
Главные новости 25 июня: Зеленский рассказал о срыве спецоперации с "вагнеровцами", Путина решили не звать на саммит ЕС - Цензор.НЕТ 8973
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25.06.2021 22:22
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Главные новости 25 июня: Зеленский рассказал о срыве спецоперации с "вагнеровцами", Путина решили не звать на саммит ЕС - Цензор.НЕТ 5438
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25.06.2021 22:23 Відповісти
Насправді ти брешеш.
Пряма мова. З тексту не випливає що вони вже "були заарештовані"

Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии....
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25.06.2021 22:25 Відповісти
Випливає якраз те що зеленський попередив лукашенка що вагнеровці вже в країні. Судячи з обтічних формулювань їх арешт і став наслідком дзвінка.
Тому що якби зеленський дзвонив ПІСЛЯ арешту то він так би й сказав.
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25.06.2021 22:34 Відповісти
Выдающиеся достижения зеленского:
1. Игра писькой на пианино.
2. Ложь.
3. Клевета на Порошенко.
4. Предательство Родины

Список открыт
показати весь коментар
25.06.2021 22:15 Відповісти
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di

https://mobile.twitter.com/chemodanov_di Chemodanov @chemodanov_di

https://mobile.twitter.com/chemodanov_di https://mobile.twitter.com/chemodanov_di



Янукович лише не підписав асоціацію з ЄС і українці його змели геть.
Зеленський здав і зрадив у режимі нонстоп все що тільки було можливо, бонусом обісцявши всіх своїх виборців і нічого, тиша да спокій.
Що тут взагалі відбувається?!
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25.06.2021 22:57 Відповісти
А бубочку решили не звать в США.
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25.06.2021 22:15 Відповісти
В принципі історична батьківщина ЦИГАН -Індія. Чому б їх не відправити туди?
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25.06.2021 22:16 Відповісти
Але,а где эти ублюдки,которые все у нас интересовались когда кино про вагнеровцев выйдет?
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25.06.2021 22:20 Відповісти
Главные новости 25 июня: Зеленский рассказал о срыве спецоперации с "вагнеровцами", Путина решили не звать на саммит ЕС - Цензор.НЕТ 8973
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25.06.2021 22:22 Відповісти
"Альфа-самець" перестав таким бути після падіння кришки роялю
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25.06.2021 23:47 Відповісти
Стилістам треба попрацювати - сивину там , зморшки на чолі , "сталь" в голосі а не іржаве скрипіння ..)
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26.06.2021 11:36 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ Самый сок
ПРЕЗИДЕНТ - ПРЕДАТЕЛЬ
Одним махом Зеленский признал три вещи. Первая - операция действительно была и он о ней знал. Хотя вся ОПУ до последнего Арестовича пыталась нам доказать обратное.
Вторая - Зеленский признал, что операцию готовили спецслужбы нескольких стран. Явно не Мексики и Гватемалы. По-факту Зеленский подтвердил утверждение о том операцию готовили совместно с ЦРУ США. И что совместную операцию с ЦРУ США он слил лично ... Третья - Зеленский признал, что лично он сообщил Лукашенко о "вагнеровцах". То есть, что он сообщил руководителю иностранного государства информацию с грифом "совершенно секретно".
Почему Зеленский это заявил - очевидно. Далее отрицать некуда, Billingcat уже сообщил, что выпустит фильм о "вагнеровцах" на годовщину операции. То есть в конце июля. Теперь можно не сомневаться - выпустит.
Маски сброшены. Зеленский признался в государственной измене. Есть вещи, которые президент не имеет права делать. Не забывайте, именно этот человек выдал Москве Цемаха - соучастника сибтия малазийского Боинга.
Не надо иллюзий. Завтра Зеленский сольет планы обороны ВСУ на фронте (если еще их слил) и расскажет по телевизору, что он увидел мир в глазах Путина, а до войны нас, мол, подталкивают третьи страны. И Порох ", который на войне зарабатывал". А послезавтра Зеленский ...
Шутки прочь. Президент Украины признался в государственной измене. Таких вещей прощать ну вот просто нельзя. Иначе - зачем тогда существует Украина? @Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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25.06.2021 22:23 Відповісти
Главные новости 25 июня: Зеленский рассказал о срыве спецоперации с "вагнеровцами", Путина решили не звать на саммит ЕС - Цензор.НЕТ 1120
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25.06.2021 22:25 Відповісти
Красавчек. Чесний несистемний політик....
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25.06.2021 22:29 Відповісти
АМЕРИКОССЫ !
А ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ В НАТО ??,,
,
.
ПОТОМУ ЧТО ПАРАШЕНКА БАРЫГА !,,
,
.
..
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25.06.2021 22:34 Відповісти
«Недогарант Зеленский - феерический идиот» - экс-нардеп 25 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9.html#comments Комментарии: 9
Головні новини 25 червня: Зеленський розповів про зрив спецоперації з "вагнерівцями", Путіна вирішили не кликати на саміт ЄС - Цензор.НЕТ 3265То, что президент у нас примитивен и глуп, уже давно понятно. А своим вчерашним интервью он лишь подтвердил это.
Головні новини 25 червня: Зеленський розповів про зрив спецоперації з "вагнерівцями", Путіна вирішили не кликати на саміт ЄС - Цензор.НЕТ 2482

Такое мнение https://www.facebook.com/borislav.bereza высказал сегодня в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза.
Мне интересно другое, когда Зеленскому все же сообщат, что вопрос «стены» он не может ставить на референдум, потому что это территориальный вопрос, то какое лицо будет у нашего величайшего политика современности после этого? Думаю, что очень глупое.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA.html Разумков раскритиковал идею Зеленского о референдуме по Донбассу
Кстати, этот недогарант уже помог Кремлю разгонять тезис о том, что «Киев решил де-юре разорвать связи с Донбассом».
Ну, не идиот?
Если что, то вопрос риторический.

Давайте по пунктам. Если Банковая и её ЛОМы все время говорили, что операции по вагнеровцам не было, а президент в своём интервью признает, что операция была, то это говорит, что они цинично врали всем украинцам. А значит, они врут и по другим вопросам. И теперь это не предположение, а факт.
Если президент говорит, что он понимает, именно не знает, а понимает, что идея операции - это был проект других стран, и он рад, что Украина слила эту операцию, то этим он показывает свой феерический идиотизм.
Потому что если он говорит о наших западных партнёрах, то в итоге, сливом этой операции он показал себя, как тот, кому нельзя доверять. Если он говорит о россиянах, то это значит, что Кремль влияет на него и наши спецслужбы, а это уже предательство. Это предательство государственных интересов.
В обоих случаях это факап. Кощунственный.
Если президент сравнивает ситуацию с вагнеровцами и Протасевичем, то это говорит о том, что и за два года он не смог разобраться в международной политике, у него советники идиоты, и он все так же критически некомпетентен и не понимает отличие принудительной посадки от аварийной или в чем разница между российскими военными наемниками от признанным на Западе оппозиционера.
Если президент не осознает важность вопроса и тупо не помнит, передавал посол Украины информацию Лукашенко по вагнеровцам или не передовал, то что ещё он не помнит?
Может свои обещания?
Может не помнит, кто и сколько денег в конверте получает в его фракции?
Может он не помнит, что обещал уйти с должности после первого же нарушения закона Украины, а сам уже нарушил даже Конституцию, но в отставку не подаёт?
Это все показывает низкую квалификацию и ограниченные мыслительные способности Зеленского.
Если президент Украины после общения с Лукашенко был уверен, что тот передаст вагнеровцев Украине, то в этом случае он либо наивный дурачок, либо лицемерный негодяй, либо абсолютный кретин, который до этого увидел желание мира в глазах Путина, либо гремучая смесь из всего этого. Так кто же вы, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWVqKESU35BXjBIcUSxLCKv8cnJ3BQaVC9036P1sRO3bDecJjk3jz0cCKtZ7poSgrVsykbbMnXd7Y_wxtwp5jSCPOTS3nXmlf5i6YCvBq9Gn_fpXMOfU7POfGDqadlZkhOm9xDoCWSS_s1arsFlhY0T&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81.html «Путин - х@@о, Зеленский - брехло»: в расследовании о госизмене Зеленский вышел сам на себя - ПЕС
Все это говорит об одном. Сегодня у руля государства стоит некомпетентный идиот с комплексом нарцисса в окружении воров и подхалимов. И это понятно большинству граждан. О том, что это уже понятно большинству, говорят рейтинг недоверия президенту и процент людей, которые считают, что Украина движется не в том направлении.
Но меня искренне смущает иное. Во 2 туре президентских выборов 60% наших сограждан готовы проголосовать за некомпетентного идиота со сворой коррупционеров и казнокрадов и не хотят даже рассматривать иных кандидатов, кроме тех, которых им всовывают опросы и телеканалы. А это уже диагноз. И это серьёзно мотивирует задуматься меня о будущем.
***
«Не имеет значения, что говорит Зеленский. Не ищите смыслы. Имеет значение, как он говорит. Зеленского надо слушать без звука, наслаждаясь мимикой и жестами. Игрой актёра», - https://www.facebook.com/brtcomua прокомментировал вчерашнее интервью общественный активист и волонтер Юрий Касьянов, что перекликается с первым постом Березы.
Картинка от Борислава Березы
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25.06.2021 22:47 Відповісти
Російський шпигун Зєля розповів про зрив операції з вагнерівцями. Нам треба що робити? Радіти, чи збиткуватись?
______
Російський шпигун Зєля нам щось говорить. Ми знаємо, що він російський шпигун, але робимо вигляд, що він - президент.
Стою на асфальті в лижи обутий. Або лижі не їдуть, або я - іпанутий
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25.06.2021 22:50 Відповісти
@
«Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання 33 російських терористів, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76 та Ан-26. Та вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів у тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів», - розповів він.
Також Порошенко запевнив, що наступного тижня у Верховній Раді «Євросолідарність» разом із партнерами вимагатиме, щоб ТСК із розслідування можливих фактів державної зради розглянула питання зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», а Зеленський прийшов на засідання і відповів на всі запитання.
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25.06.2021 22:53 Відповісти
Нафіга мені ця портянка, яку я вже читав не раз. Що будемо робити з Зєлєю, порохоботе? Пєця за Зєлі у 2020му під час пандемії збагативсь казково і пднявсь на Третю сходинку в списку Форбс серед українських багатіїв. Тому ваш хозяїн Пєця ляже кістми, аби Зєля залишавсь при владі
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25.06.2021 22:57 Відповісти
Иди. Сметай. Вроде ваши лозунги? Хужинибудить
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25.06.2021 23:40 Відповісти
Кстати, Петя твой хозяин, ведь ты голосовал за Зебила, а Петя его привёл к власти. Живи теперь с этим
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25.06.2021 23:41 Відповісти
Без або. Ти однозначно....... бо голосував за сцикуна
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25.06.2021 22:54 Відповісти
А що, треба було голосувати за Мародера? Ну вибач, буду винен(дам тобі недоїдків)
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25.06.2021 23:00 Відповісти
нічого в тебе немає. бо ти звичайний ніщеброд. мені рошен до вподоби.
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25.06.2021 23:02 Відповісти
Так вперёд, сметай
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25.06.2021 23:42 Відповісти
Це, Ви самі себе заспоюєте баснею про "Мардера".
От якого х*ра із-за таких як ви страждаю і я, і всі. Ну, невже не ясно було
Головні новини 25 червня: Зеленський розповів про зрив спецоперації з "вагнерівцями", Путіна вирішили не кликати на саміт ЄС - Цензор.НЕТ 4454
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25.06.2021 23:43 Відповісти
 
 