Прикордонника упіймали на хабарі 3,6 тис. дол. за сприяння контрабанді, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі інспектора одного з відділів прикордонної служби Львівського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, прикордонник вимагав та отримав у громадянина 3600 доларів хабаря за сприяння в переміщенні товарів без належного митного оформлення і прикордонного огляду через державний кордон України. Побутову техніку, продукти харчування та побутову хімію повинні були переправляти через один із пунктів пропуску Галицької митниці Держмитслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура

Правоохоронці затримали інспектора в порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини хабаря - 2300 доларів.

Вирішується питання про обрання хабарнику запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.