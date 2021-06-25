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Новини Хабарники
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Прикордонника упіймали на хабарі 3,6 тис. дол. за сприяння контрабанді, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі інспектора одного з відділів прикордонної служби Львівського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Прикордонника упіймали на хабарі 3,6 тис. дол. за сприяння контрабанді, - прокуратура 01

За даними слідства, прикордонник вимагав та отримав у громадянина 3600 доларів хабаря за сприяння в переміщенні товарів без належного митного оформлення і прикордонного огляду через державний кордон України. Побутову техніку, продукти харчування та побутову хімію повинні були переправляти через один із пунктів пропуску Галицької митниці Держмитслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура

Правоохоронці затримали інспектора в порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини хабаря - 2300 доларів.

Прикордонника упіймали на хабарі 3,6 тис. дол. за сприяння контрабанді, - прокуратура 02

Вирішується питання про обрання хабарнику запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.
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Еще одному не хватало зарплаты, поэтому долю заносить перестал
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25.06.2021 22:27 Відповісти
в Украине просто так не ловят
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25.06.2021 22:34 Відповісти
Словили лишь мелкую рыбешку. Акулы привольно живут в просторной воде, как и ранее. Вот такая она т.н. борьба с коррупцией со всеми вытекающими и плескающимися в отдельно взятой нашей державе.
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25.06.2021 22:38 Відповісти
у него еще в трусах, штуки 3))))
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25.06.2021 22:47 Відповісти
у ЛЬВОВІ ТАКЕ НЕМОЖЛИВО!
https://uareview.com/duzhe-bidnyi-chynovnyk/ Затриманого на хабарі дуже бідного чиновника пожаліли і відпустили
Прикордонника упіймали на хабарі 3,6 тис. дол. за сприяння контрабанді, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3148

У Києві оперативники Служби безпеки України під час отримання хабара затримали чиновника. Та коли за протоколом розклали на підлозі вилучені купюри, їм стало шкода бідного чиновника, і його відпустили.
Про це повідомляє видання "Вісник українського корупціонера".
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26.06.2021 09:44 Відповісти
Аяйяй, от безсовісний. І не встидно?
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26.06.2021 12:57 Відповісти
 
 