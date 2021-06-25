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ВР (14812) День Конституції (76)

У Раді 28 червня відбудеться урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції

У Раді 28 червня відбудеться урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції

У понеділок, 28 червня, з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України відбудеться урочисте засідання Верховної Ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, №150, від 15 червня 2021р. "Про відзначення 25-ї річниці ухвалення Конституції України" та на виконання постанови Верховної Ради №971-IX від 4 листопада 2020 р, урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України відбудеться 28 червня 2021 року", - сазано в повідомленні.

Початок урочистого засідання Ради об 11.00.

Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку та проведення урочистого засідання та заходів з відзначення 25-ї річниці ухвалення Конституції.

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В Раде 28 июня состоится торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции - Цензор.НЕТ 5609
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25.06.2021 22:53 Відповісти
Добре що такі йолупи як ківа та зелені недоумки непричетні до її прийняття.
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25.06.2021 22:58 Відповісти
25 летнее имение Конституции
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25.06.2021 23:10 Відповісти
Праздничный концерт с бастой под аккомпанемент клоуна. Будет весело. Впрочем, клоуну уже не до смеха. Но все-же через силу стоит напоследок что-либо забацать.…
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26.06.2021 07:11 Відповісти
 
 