У Раді 28 червня відбудеться урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції
У понеділок, 28 червня, з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України відбудеться урочисте засідання Верховної Ради.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, №150, від 15 червня 2021р. "Про відзначення 25-ї річниці ухвалення Конституції України" та на виконання постанови Верховної Ради №971-IX від 4 листопада 2020 р, урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України відбудеться 28 червня 2021 року", - сазано в повідомленні.
Початок урочистого засідання Ради об 11.00.
Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку та проведення урочистого засідання та заходів з відзначення 25-ї річниці ухвалення Конституції.
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