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Пекін погрожував Україні заблокувати постачання вакцин, якщо Київ підтримає документ про порушення прав людини в Китаї, - "Associated Press"

Пекін погрожував Україні заблокувати постачання вакцин, якщо Київ підтримає документ про порушення прав людини в Китаї, -

Китайські офіційні особи, ймовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на власні джерела серед дипломатів у структурах ООН.

"Україна приєдналася до представленої Канадою на Раді з прав людини в Женеві у вівторок заяви, яку також підтримали понад 40 країн, із закликом до Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів у Синьцзян", - передає агентство.

За його даними, Україна напередодні відкликала підпис під цією заявою. За версією Associated Press, таке рішення вони прийняли саме після того, як Пекін пригрозив заблокувати постачання вакцини.

"У четвер Україна виключила своє ім'я зі списку держав, які підтримали (документ – ред.) після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україні, якщо вона цього не зробить, заявили дипломати з двох західних країн", - зазначає агентство.

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Агентство уточнює, що дипломати розповіли про це на умовах анонімності, оскільки не уповноважені говорити на цю тему зі ЗМІ.

За даними агентства, Україна домовилася про купівлю 1,9 млн доз вакцини CoronaVac у компанії Sinovac, і станом на початок травня отримала 1,2 млн доз.

Журналістам агентства не вдалося отримати відповідь на запит щодо цієї теми ні в Києві, ні в Пекіні, зазначається в повідомленні.
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Топ коментарі
+14
Треба заборонити імпорт китайських товарів в Україну і все наладиться.
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25.06.2021 23:21
+12
Нехай ідуть у ліс з своєю вакциною її ефективність до 30%
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25.06.2021 23:17
+10
Бабло переможе зло. Прокладка працює. Поставки вакцини повинні продовжуватися. А за підтримку документу про порушення прав людини бабла не дочекатися.
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25.06.2021 23:15
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25.06.2021 23:13 Відповісти
Это их право. Не мы, не китайцы не обязаны что-то продавать врагам.
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25.06.2021 23:14 Відповісти
Бабло переможе зло. Прокладка працює. Поставки вакцини повинні продовжуватися. А за підтримку документу про порушення прав людини бабла не дочекатися.
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25.06.2021 23:15 Відповісти
а саме так. Бабло і вакцина з Китаю проходять через прокладки, які обрав ще екс-міністр Степанов...
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25.06.2021 23:35 Відповісти
Нехай ідуть у ліс з своєю вакциною її ефективність до 30%
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25.06.2021 23:17 Відповісти
це в Якій країні? )))
різні відсотки еф. Короновау наводилися, але 30% - здається хтось піздабол )
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25.06.2021 23:55 Відповісти
Шось раніше Китай навіть не пробував погрожувати....Тепер можна?
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25.06.2021 23:18 Відповісти
почему не пробовал? а иск за мотор сич на 3 лярда евро, это покруче вакцины будет
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25.06.2021 23:20 Відповісти
Треба заборонити імпорт китайських товарів в Україну і все наладиться.
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25.06.2021 23:21 Відповісти
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25.06.2021 23:25 Відповісти
эффективность любой вакцины под большим вопросом , а уж китайской пусть сами себя прививают .
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25.06.2021 23:21 Відповісти
Надо было не отзывать подпись и слить в публичное пространство факт угроз. Китайцы были бы вынуждены сделать поставку, чтобы не потерять лицо.
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25.06.2021 23:23 Відповісти
А новости украинские -это не публичное пространство? все пишут и так
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26.06.2021 01:04 Відповісти
Это уже пост-фактум, когда подпись отозвана. Не то . . .
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26.06.2021 11:21 Відповісти
https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1407990054648176641 10 ч

Уважно подивіться на цих людей.
Це - група дружби з КНР нашого МОН.
І вчора вони ухвалили рішення про масове поширення Інститутів Конфуція в Україні.
Тих самих, які вже заборонені у США, Швеції, тощо. Через загрозу нацбезпеці.
Ще воно утворили альянс вишів України та КНР.

Там буде близько 50 вишів з України та понад 80 з КНР.
Всі вони будуть просувати у нас реформи від китайського МОН, що безпосередньо керує геноцидом уйгурів, тибетців та інших поневолених народів.
Також МОН КНР знищує західну освіту у Гонконзі та насаджує «патріотичну».

Пекин грозил Украине заблокировать поставку вакцин, если Киев поддержит документ о нарушениях прав человека в Китае, - "Associated Press" - Цензор.НЕТ 7472
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25.06.2021 23:24 Відповісти
Це в них така евроинтеграция.Эти идиоты не ведают, шо творят.Простой тест на интеграционный вектор.Сколько знаменитых людей науки,искусства,политики и просто выдающихся людей знают украинцы из Европы?И сколько знают китайских писателей,лауреатов Нобелевских и различных премий?Ответ украинца будет в пользу Запада.Китайская Азия чужда Украине,как и китайские ценности.Китай это понимает и решает вопрос вот таким вот образом.Своего рода гуманитарная экспансия.
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26.06.2021 00:08 Відповісти
"...всьо куплю, сказало злато, всьо возьму, сказал булат"...
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26.06.2021 10:11 Відповісти
Зачем, для чего? Им 500 тысяч доз за это пообещали?
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26.06.2021 11:26 Відповісти
Що цікаво - CoronaVac досі ще не сертифікована в Європі...
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25.06.2021 23:32 Відповісти
И не будет так же, как и Спутник.
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26.06.2021 10:48 Відповісти
Та пошли они со своей китайской вакциной. CoronaVac - не вакцина, просто физраствор.
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25.06.2021 23:34 Відповісти
чтобы МОЗ разводил лохов и дерибанил бюджет.
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25.06.2021 23:36 Відповісти
сначала жрут всякую дрянь выпускают в мир смертельный вирус, а потом еще и шантажируют, эх не успел Трампушка взять их за попу
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25.06.2021 23:47 Відповісти
а он смог бы? по некоторым оценкам экономика китая уже обошла сша
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25.06.2021 23:50 Відповісти
Ога, если амер и евробизнес начал сворачиваться в Китае. Тем более, что для США Китай и каазлабад - главные враги.
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26.06.2021 01:04 Відповісти
зато деньги китайские за те товары в основном в долларах США
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26.06.2021 09:24 Відповісти
Он предлагал международное расследование происхождения ковида и проверку лабораторий в китае (подозревают что это не рыночный мышиный вирус , а "лабораторно-крысинынй")
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26.06.2021 16:16 Відповісти
Думаю это брехня. Отозвали потому что Китай главный торговый партнер Украины. Китайцы в этом вопросе очень чувствительны. Это не грабеж каких-то инвесторов.
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26.06.2021 00:00 Відповісти
Опять отбились от коллектива. Нехорошо.
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25.06.2021 23:56 Відповісти
Китайская Гюльчитай приоткрыла личико и показала клыки.Наконец то.А то многие ещё питают иллюзии в отношение Китая.Вставить в глаз отвёртку,а потом предлагать морфин одноглазому за политические уступки.
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26.06.2021 00:14 Відповісти
ха.. ну и что делать тем людям кто привился 1-й дозой этого чудного препарата, т.к. 2-йдозы уже не будет !? .. и еще есть вопрос - а почему испанка закончилась сама собой через два года после начала пандемии а коронавирус только на 2-й год набирает обороты!? ....Отвечу вам сам - да потому что ковид мля -- искуственного происхождения !!!!
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26.06.2021 00:47 Відповісти
Так вже головний розпорядник всієї ціїє кампанії з ВОЗ оголосив, що штамми вірусу будуть постійно поновлюватись.
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26.06.2021 10:04 Відповісти
Зебуины, вот вам и таукитайская дружба. А это еще не безвиз, дэбилы.
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26.06.2021 01:01 Відповісти
ДрібноКуєві монголоїди спочатку заразили весь світ своїм вірусом а тепер барижачи вакциною від нього ще й грозяться зупинити поставки.. Приокуїли собакоїди жесть
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26.06.2021 01:19 Відповісти
так і росія буде з німчури вити шнурки під загрозою припинення поставок газу. Нічого в угро-фінно-тюрко-монголів не змінюється. Зараз в кетаї панують потомки ратників Чингизів -маньчжури. Саме проти них будували кетайці Велику Стіну.
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26.06.2021 01:37 Відповісти
китай говногосударство красных дегенератов, нах он нужен тут?
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26.06.2021 01:50 Відповісти
А что с этим в Китае все в порядке? Не фиг и угрожать!
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26.06.2021 06:32 Відповісти
от того, что желтомордые перестанут продавать нам свою говновакцину проиграют только шмыгали-зеленские, потому что на китайском фуфломицине они хорошо прибарахляются. а украинцы наоборот - выиграют, поскольку тот же пфайзер признается во всем цивилизованном мире и вакцинация ним дает право вьезда в нормальные страны. недаром зе-***** сама вакцинировалась пфайзером, а также вакцинировала свои семьи ним.
так что красножопые чурки - давай запрещай поставки своей вакцины. мы не против.
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26.06.2021 06:54 Відповісти
Загадити весь світ своїм вірусом і ще після качати права!
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26.06.2021 07:30 Відповісти
За посмішкою ховати ніж
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26.06.2021 08:52 Відповісти
Научились у Ху.ла отзывать подписи задним числом. Позор. Таких никто не уважает, ни друзья, ни враги. Кто после этого будет воспринимать Украину всерьез?
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26.06.2021 08:55 Відповісти
Уже никто ничего не нарушает.
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26.06.2021 09:00 Відповісти
Чисто еврейско-бырыжный договорняк!
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26.06.2021 09:20 Відповісти
Вот тут ты не прав. Вокруг одного еврея десять украинцев бегают.
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26.06.2021 10:07 Відповісти
Навіщо українцям вакцина, яку не визнає ЄС?
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26.06.2021 10:00 Відповісти
Это было неверное решение.
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26.06.2021 10:24 Відповісти
Вот уж от китайчатины точно можно отказываться с чистым сердцем.

Пусть только бабло вернут вместе с откатами.
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26.06.2021 10:47 Відповісти
То есть, нам чтобы купить (!) у них товар надо свою политику под Китай подстраивать?
Фу, у мокшей учатся.
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26.06.2021 11:26 Відповісти
В принципе, дипломаты выбрали здоровье своих граждан, вместо непонятно чем грозящей очередной резолюцией Китаю. При этом все таки придав огласке подлость китайцев, что тоже неплохо, чтобы мир понимал почему Украина так низко поступила.
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26.06.2021 11:29 Відповісти
 
 