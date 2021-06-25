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Новини Окупація Криму
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Німеччина (7090) Данілов (1259) Крим (14079) Фельдгузен (111)

Посол ФРН Фельдгузен відповіла Данілову: Наявність у України ПДЧ не зупинила б Росію від окупації Криму

Посол ФРН Фельдгузен відповіла Данілову: Наявність у України ПДЧ не зупинила б Росію від окупації Криму

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що надання Україні Плану дії щодо членства в НАТО не зупинило б Росію від окупації Криму. Так дипломат відреагувала на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова, який поклав частину відповідальності за дії Кремля на Німеччину і Францію, оскільки вони не підтримали надання Україні ПДЧ на Бухарестському саміті НАТО в 2008 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

На запитання, чи відчуває Німеччина провину за події 2014 року, посол відповіла негативно.

"Я сказала це безпосередньо пану Данілову і вам відповідаю: ні. Я була тут у 2014 році, і я думаю, що плани анексії Криму були в шухлядах російської влади давно. І вони, побачивши можливість діяти, адже Україна була в такому слабкому стані після революції Гідності, дуже швидко зреагували", -заявила Фельдгузен.

"Адже було видно, що росіяни давно до цього готувалися. Був би ПДЧ, не було ПДЧ - це теж спекуляції. Але я особисто не думаю, що наявність ПДЧ якось зупинила б росіян", - резюмувала дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму
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Топ коментарі
+34
Данилов все правильно сказал, а посол Германии показывает такую же уверенную наглость как и двуличная Меркель.
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25.06.2021 23:23
+27
Если бы в 2008 было ПДЧ для Украины и Грузии, то история развивалась бы иначе, и Янык вёл бы себя по другому в 2013м., но теперь то что, можно говорить что угодно.
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25.06.2021 23:31
+14
Посол ФРГ Фельдгузен ответила Данилову: Наличие у Украины ПДЧ не остановило бы Россию от оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8677
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25.06.2021 23:37
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Данилов все правильно сказал, а посол Германии показывает такую же уверенную наглость как и двуличная Меркель.
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25.06.2021 23:23 Відповісти
Если бы в 2008 было ПДЧ для Украины и Грузии, то история развивалась бы иначе, и Янык вёл бы себя по другому в 2013м., но теперь то что, можно говорить что угодно.
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25.06.2021 23:31 Відповісти
А почему, кстати, в 2008-м не ввели санкции против рашки, за оккупацию Грузии ? Если бы тогда путлер получил по зубам, то и в 2014-м он не полез бы в Украину.
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26.06.2021 09:54 Відповісти
Можно дальше пойти, Янык тогда выиграл у Тимошенко с 2% перевесом, все было сфальсифицировано, юго - восток проголосовал с явкой 99%, при том , что больше 30% там на выборы никогда не ходило. Понятное дело, что дело прошлое, иная событийная ветка...
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26.06.2021 21:35 Відповісти
Если бы самолёт не сбили, то и оккупацию Украины, никто бы не заметил.
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26.06.2021 21:36 Відповісти
Фашистські тварини будуть відмазуватись, як можуть. Але вина лежить не тільки на германії, а й на США в першу чергу. Всі обхезались перед х%%лом. Бо пов'язані по горло.
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26.06.2021 09:22 Відповісти
агент фсб как ее там ..далее по тексту
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26.06.2021 11:24 Відповісти
Да никто так не думает кроме Данилова.
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25.06.2021 23:25 Відповісти
так думают кроме Данилова "Свидетели секты Святого Петра", как нас называют.
а таких как мы минимум 25%, да и большинство украинцев за вступ до НАТО
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25.06.2021 23:36 Відповісти
При кловунській владі нас всі зневажають.
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25.06.2021 23:27 Відповісти
ПДЧ не зупинило би, справді.
А членство в НАТО - то зупинило би, однозначно. Але для цього потрібно було вступити в НАТО ще до 2014-го. А для цього не потрібно було 73/43%зебілам довіряти владу овощним ригам та коміксам в 2010-му. І не можна було прем'єру воністій в 2008-му відмовлятись від НАТО, і від впровадження ринкових реформ. Та мало що потрібно було чому запобігти, і що зробити в ті часи...
На жаль, з 2019-го країна з-за подачі тих же 73/43%зебілів повторює вищезазначені "помилки"...
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25.06.2021 23:27 Відповісти
Посол ФРГ Фельдгузен ответила Данилову: Наличие у Украины ПДЧ не остановило бы Россию от оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8677
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25.06.2021 23:37 Відповісти
Не делайте мне нервы этой заточкой.
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26.06.2021 01:34 Відповісти
Ага, виноват не Асхат,а виновата Лизка.
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26.06.2021 06:15 Відповісти
Ти забув як це відбувалось в 2008 році?Посол ФРГ Фельдгузен ответила Данилову: Наличие у Украины ПДЧ не остановило бы Россию от оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 4966
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25.06.2021 23:39 Відповісти
Ні, не забув. І не забув фактичне відкликання свого підпису під заявкою про ПДЧ заради розблокування роботи ВР. Але ти забув, скільки "штиків" провела вона на виборах 2007-го. І чому ці штики виявилися нездатними розколоти ці "шарики"...
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25.06.2021 23:48 Відповісти
Гетьманові не вистачило 5 років для отримання хай не членства, то хоча б ПДЧ? На скільки тоді треба його на трон посадити, щоб вистачило? До скону?
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26.06.2021 01:56 Відповісти
Ой, випуски закінчились, канікули розпочалися... А предметно застосувати написане в книжках з історії про реформи і їх тривалість в сусудів (країнах Балтії, Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії) ніхто з таких недоростків ще не здатен...
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26.06.2021 09:52 Відповісти
Дешева відмазка.
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27.06.2021 03:51 Відповісти
Да тут, если бы Украина и в НАТО была, не остановило бы, кое-кому надо было поток газовый гнать.
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25.06.2021 23:27 Відповісти
я даже знаю кому надо было гнать газ

кто был против ПДЧ в 2008 ?
верно!
"фахед жЮля !"
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25.06.2021 23:34 Відповісти
невістка тут невинна
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26.06.2021 00:16 Відповісти
Саме так. Тьмашенчисі і в 2008 муляло НАТО, і в 2014 муляв будь-який спротив Військових Сил України проти вторгненя окупантів.
Тимошенко: «Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!».

https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
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26.06.2021 09:05 Відповісти
Посол ФРГ Фельдгузен ответила Данилову: Наличие у Украины ПДЧ не остановило бы Россию от оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5409
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25.06.2021 23:27 Відповісти
напомните этой фрау что в политике как и в истории сослагательные наклонения отсутствуют. об этом даже куйло знает и всегда повторяет свою любимую поговорку - если бы у бабушки был бы йух она была бы дедушкой. это все гнилын отмазки фрау посол.... Украина с начала 2000 стремится в НАТО а вы муму тянете за хвост потому что страшно боитесь куйла!!! вот и вся правда! а не проще ли об этом често заявить, мы тогда другие пути искать будем а вас на йух пошлем. думаешь фрау непонятно зачем вы нашего гарантика на беседу к меркельше зовёте? будете уговаривать чтобы он куйлу уступил?
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25.06.2021 23:28 Відповісти
Только проблема в том, что если бы Украина стремилась в нато с начала 90-х, а не тянула муму с мутными снг, то была бы в нато еще до 2000
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25.06.2021 23:55 Відповісти
Ну ПДЧ не ПДЧ, просто нужно иногда и зубы показывать, типа НАТО это би проглотило? Как и с Будапештским Меморандумом, интересно вы там выражаетесь, не реклама а антиреклама какая то НАТО ...
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25.06.2021 23:29 Відповісти
_Чудак ты человек... НАТО проглотило нападение рейхсии на страну НАТО и массовое одновременное убийство высшего политического и военного руководства! Ты это себе понимаешь?!
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25.06.2021 23:38 Відповісти
ПДЧ это, отогнало бы от крыма фюрерв надолго, если не навсегда, он и так свалил бы, если б стрелять украинцы начали, но друзья евро-заморские попросили не стрелять...он в новоросийске базу уже строить для фльоты своей черноморской начал...
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25.06.2021 23:30 Відповісти
"Німці нам не друзі" - казав колись один мій знайомий
так само як не друзі французи, угорці та інші австріяки.
Єдиний хто нас розуміє і підтримує в Европі, це поляки та балтійці - вони мають кордон з рашкою і в них болить

Німці, як і весь колективний Захід, сподлячили у 14-му році
як би не потужний та систематичний натиск Петра, так не мали б і тієї млявої підтримки, яку маємо зараз.

Ми можемо створити сильну армію і маємо її створити
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25.06.2021 23:31 Відповісти
Підтримують поляки і балтійці? Смішний ти. Прочитай краще, що таке "Реституція Кресів" і не пиши дурниць...
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26.06.2021 02:02 Відповісти
Кацапів зупинила б лише сильна і готова дати відсіч українська армія. На проблеми якої дожили всі президенти, починаючи від Кравчука. На армію звернули увагу вже після анексії. І тчно зупинило б кацапів не ПДЧ, а членство у НАТО. Це теж було неможливим через несприйняття більшості українців цього факту через соакову ментальність. Хто знає, як би все повернулося, якби замість Кравчука президентом став український Вплєнса - В'ячеслав Чорновіл. Але при виборцях-совках це було неможливо.
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25.06.2021 23:33 Відповісти
Чорновіл - це ющенко на максималках, максимально бездарно просрав все, що міг, включаючи власне життя, не розумію, чому ним так захоплюються. А кравчука взагалі в списку не повинно було бути, він підпадав під люстрацію.
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25.06.2021 23:59 Відповісти
Посрав що?
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26.06.2021 10:12 Відповісти
Данілова, а разом з ним і Україну, вчергове тикнули в своє г...
Підітріться спочатку, відмийтеся. Від вас тхне.
Вам вже сказали, що часткова окупація ваших територій - не перешкода для ПДЧ.
Перешкода - ваше небажання виконати вимоги НАТО для ПДЧ. На це вам вказують вже прямим текстом.
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25.06.2021 23:35 Відповісти
https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk

https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk Egyptian orchestra 25% @IgorLukianchuk

https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk



Нагадаю, що зеленський https://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa порушив карну справу проти командування ВМС України та Президента Порошенка за прохід Керченською протокою.
Ви розумієте, що з зеленським Україна НІКОЛИ не буде в НАТО.
Шлях в НАТО починається з відсторонення зеленої плісняви від влади.
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25.06.2021 23:36 Відповісти
Россию остановит только Северный поток-2, по-мнению фрицев. Нет у них своего фюрера, так они нашли себе россиянского.
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25.06.2021 23:45 Відповісти
Оккупация Крыма фельдггузенами.
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25.06.2021 23:48 Відповісти
другими словами "мы не можем остановить вооруженного бандита, потому что он может выстрелить и в нас , поэтому мы будем его кормить, пока он не подобреет ко всем "
браво ! это офу ительная политика ! просто расцвет дипломатии 21 века !
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25.06.2021 23:50 Відповісти
Черчілю приписують схожі слова сказані стосовно гітлерівської Німеччини: "Марна справа годувать крокодила в надії , що поки він добереться до вас, то насититься!"
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26.06.2021 06:50 Відповісти
Тогда посол и многие другие типа политики должны ответить на два вопроса.
1. Нах нужна коллективная система безопасности, участников которой или конкретно обозначенных кандидатов в участники этой системы можно беспрепятственно атаковать третьей стороне без ответа с их стороны?

2. С какого именно момента (можно просто назвать год) основной доктриной системы коллективной безопасности стало исполнение пассивной роли в половом акте с участием с одной стороны - системы коллективной безопасности, а с другой - любого мало-мальски вооруженного и достаточно поехавшего головой агрессора?
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25.06.2021 23:53 Відповісти
як би дипломат і посол. а все одно правда очи виколює, ось і захищається!!! Знає що бреше, як наше неподобство зелене!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.06.2021 00:11 Відповісти
Заслуга Данилова здесь в одном---прямо сказал наконец то, что ясно было сначала. Пока не было такого, что имея пдч страна бы попала под нападение РФ. Отсюда и логика сказного Даниловым. А вот если бы было пдч до 14 г и напал бы тогда бы тётка безоговорочно была бы права! А так прав Данилов. События как и законы--обратной силы не имеют.
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26.06.2021 00:24 Відповісти
*банные нацисты. Украинцы потеряли больше всех людей в той войне. И вытащили Победу на себе в то время как 1 млн русских были колаборантами. И теперь, конечно, РФ - друзья, а Украина - враги?
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26.06.2021 00:30 Відповісти
Припекло. Понімаю. Але факти річ уперта - саме через Німеччину тоді не отримали ПДЧ (навіть Франція не була проти). Ну а тепер можна молоть що завгодно. І Данілов тут на 100% має рацію.
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26.06.2021 00:43 Відповісти
спасибо тётя значит таки ядерное
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26.06.2021 00:59 Відповісти
Справедливости ради, до 2014 года многим украинцам ни то что НАТО, но и собственная армия не нужна была. Потому что верили, что на нас нападать некому.
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26.06.2021 01:22 Відповісти
Посол ФРН Фельдгузен відповіла Данілову: Наявність у України ПДЧ не зупинила б Росію від окупації Криму - Цензор.НЕТ 6405
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26.06.2021 01:30 Відповісти
Если бы ЕС хотя бы после нападения рашки на Грузию ввел бы против нее нормальные санкции то не было б войны в Украине.
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26.06.2021 02:41 Відповісти
-)(уйло коли ще не був фашистом клявся про ненапад на Україну на її Крим. І називав питання про напад на Крим провокацією.
Цей - фюрер личакової ********* путлін в інтерв'ю закордонним ЗМІ відкидав будь яку можливість нападу на Україну і беззастережно визнавав її територіальну цілісність. Дослівно - "Крим не є спірною територією. Росія визнала кордони сьогоднішньої України", - сказав )(уйло в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD в 2008 році. Також він заявляв, що питання, чи збирається Росія розв'язувати конфлікт з Україною, зокрема через Крим, "віддають провокаційним сенсом". Ясно що тоді в 2008 році )(уйло дуже сильно боявся надання Україні ПДЧ і вступу її в НАТО. А значить багаторазово посилення нашої держави у її військовій могутності. А коли вступ в НАТО ( ПДЧ) заблокували ворожі Україні Франція і Німеччина, а потім ще і до влади пробрався кремлівський агент кривавий ЗЕК Юда янук. Тільки тоді в 2014р. )(уйло який став фашистом зразу забув про свою клятву, змінив свої погляди і розв'язав криваву окупаційну війну проти України з метою спроб анексії її суверенних територій Криму і Донбасу. Невже він кацапський фюрер -маразматик не розуміє що любий будь-який в світі народ не коли не погодиться з окупацією своїх суверенних територій . Так і мільйони Українців всіма будь-якими засобами і чого б це не коштувало сам чи с союзниками але знищать окупанта і обов'язково звільнять свою рідну Українську землю від лютих ворогів клятих російських фашистів - загарбників, звільнять свою Батьківщину повністю до останнього метра!
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26.06.2021 05:36 Відповісти
Нас давно уже направляют фельдгузены с макронихой.
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26.06.2021 06:02 Відповісти
ПДЧ не для цього просили, лицеміри колаборанти
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26.06.2021 06:57 Відповісти
ПДЧ укрепляет армию, акцентирует оборонные задачи, защищает от глупой убежденности, что " мы хотим мира, ни на кого не нападаем и на нас тоже не нападут". Кстати, информацией о "планах, давно лежавших в столах кремля", могли и поделится.
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26.06.2021 07:20 Відповісти
Die Geschichte kennt kein Wenn. История не терпит сослагательного наклонения. Если бы - значит,- уже никогда.
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26.06.2021 07:23 Відповісти
А если её стукнуть палкой и ещё раз спросить, ответ будет намного более честный
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26.06.2021 07:53 Відповісти
Дали б вы пдч в 2008м уже к 2814му мы могли быть полноценным членом НАТО, и никто бы никуда не полез
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26.06.2021 08:21 Відповісти
"Згадаємо 2008 рік, коли Тимошенко все зробила, щоб члени НАТО не підписали в Бухаресті ПДЧ з Україною. Саме там http://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/04/7/4437118/ Путін заявив, що такої країни, як Україна - не існує .
Тоді одне з українських видань http://gazeta.dt.ua/POLITICS/yak_timoshenko_zlila_nato_i_vlilasya_v_potik.html висвітлило позицію Тимошенко . Ось як охарактеризувала дії тодішнього прем'єр-міністра Тимошенко автор статті: "Якщо у нашої країни і були якісь шанси отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) на саміті альянсу в Бухаресті в квітні цього року, то після візиту Юлії Тимошенко до Брюсселю вони розтанули остаточно."
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2014/09/2/7036522/
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26.06.2021 09:31 Відповісти
Западная Европа взрастида своей жирной сиской кремлевских чудовищ! Ради барыжной выгоды и мзды не просто "закрывала глаза", а стимулировала и поддтиклкивала своим бездействием /и покрывательством/ преступления и убийства ымперии москалей!
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26.06.2021 09:16 Відповісти
А Украина в это время не торговала с Московией, объявила военое положение и даже отказалась от трубы с российским газом.
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26.06.2021 09:42 Відповісти
Ну да. Ещё в начале войны необходимо было ввести полное эмбарго на любую торговлю с государством-агрессором. Включая нефть, газ и уголь. Перекрыть границы, ввести жёсткий визовый режим, прервать дипломатические отношения. Запретить в Украине любой бизнес страны-агрессора. Как это и делается в состоянии войны. И сейчас вся Европа бы стояла стеной за Украину !

А так - "тут воюем, а тут торгуем" - в Европе этого не понимают. И логично рассуждают - если даже Украине можно зарабатывать на торговле с агрессором, то почему нам нельзя ?
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26.06.2021 10:04 Відповісти
ВЫВОД ТУТ ОДИН, ЧТО БЫ ПО БЫСТРЕЕ СМЕНИЛИ МЕРКЕЛЬ, А ЗА ОДНО ЗАМЕНИЛИ ПОСЛА ФРГ.
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26.06.2021 09:21 Відповісти
Фрау посол не права. ПДЧ позволило бы смелее действовать украинским властям в 2014 году. И ОРДЛО бы сейчас было в Крыму на месте Керченской переправы.
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26.06.2021 09:39 Відповісти
Это вам Путлер лично сказал?
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26.06.2021 09:52 Відповісти
Очередная путинская шлюха
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26.06.2021 10:46 Відповісти
Моазота фашистська найкращі друзі з мразотою рашистською. Обом треба негайно виставляти рахунки за війни та геноцид 2008+ та 1933-1945. Ніхто ще нізащо не сплатив, тому й такі сміливі вбивати та грабувати знов.
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26.06.2021 13:24 Відповісти
Известно, что история не знает сослагательного наклонения. Если бы да кабы, то у Анки бы выросли грибы...
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29.07.2021 21:51 Відповісти
Дивно, що Посол поважної країни допускає "гадання на гущі кави"!
З ймовірністю більш ніж 50% ми можемо стверджувати, що ЗУПИНИЛА!
Але минуле, то вже минуле, його не перепишеш...
Але ВИСНОВКИ треба всім РОБИТИ!!!
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11.11.2021 12:18 Відповісти
 
 