Посол ФРН Фельдгузен відповіла Данілову: Наявність у України ПДЧ не зупинила б Росію від окупації Криму

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що надання Україні Плану дії щодо членства в НАТО не зупинило б Росію від окупації Криму. Так дипломат відреагувала на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова, який поклав частину відповідальності за дії Кремля на Німеччину і Францію, оскільки вони не підтримали надання Україні ПДЧ на Бухарестському саміті НАТО в 2008 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

На запитання, чи відчуває Німеччина провину за події 2014 року, посол відповіла негативно.

"Я сказала це безпосередньо пану Данілову і вам відповідаю: ні. Я була тут у 2014 році, і я думаю, що плани анексії Криму були в шухлядах російської влади давно. І вони, побачивши можливість діяти, адже Україна була в такому слабкому стані після революції Гідності, дуже швидко зреагували", -заявила Фельдгузен.

"Адже було видно, що росіяни давно до цього готувалися. Був би ПДЧ, не було ПДЧ - це теж спекуляції. Але я особисто не думаю, що наявність ПДЧ якось зупинила б росіян", - резюмувала дипломат.

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