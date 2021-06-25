Посол ФРН Фельдгузен відповіла Данілову: Наявність у України ПДЧ не зупинила б Росію від окупації Криму
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що надання Україні Плану дії щодо членства в НАТО не зупинило б Росію від окупації Криму. Так дипломат відреагувала на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова, який поклав частину відповідальності за дії Кремля на Німеччину і Францію, оскільки вони не підтримали надання Україні ПДЧ на Бухарестському саміті НАТО в 2008 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
На запитання, чи відчуває Німеччина провину за події 2014 року, посол відповіла негативно.
"Я сказала це безпосередньо пану Данілову і вам відповідаю: ні. Я була тут у 2014 році, і я думаю, що плани анексії Криму були в шухлядах російської влади давно. І вони, побачивши можливість діяти, адже Україна була в такому слабкому стані після революції Гідності, дуже швидко зреагували", -заявила Фельдгузен.
"Адже було видно, що росіяни давно до цього готувалися. Був би ПДЧ, не було ПДЧ - це теж спекуляції. Але я особисто не думаю, що наявність ПДЧ якось зупинила б росіян", - резюмувала дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
а таких как мы минимум 25%, да и большинство украинцев за вступ до НАТО
А членство в НАТО - то зупинило би, однозначно. Але для цього потрібно було вступити в НАТО ще до 2014-го. А для цього не потрібно було 73/43%зебілам довіряти владу овощним ригам та коміксам в 2010-му. І не можна було прем'єру воністій в 2008-му відмовлятись від НАТО, і від впровадження ринкових реформ. Та мало що потрібно було чому запобігти, і що зробити в ті часи...
На жаль, з 2019-го країна з-за подачі тих же 73/43%зебілів повторює вищезазначені "помилки"...
кто был против ПДЧ в 2008 ?
верно!
"фахед жЮля !"
Тимошенко: «Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!».
https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
так само як не друзі французи, угорці та інші австріяки.
Єдиний хто нас розуміє і підтримує в Европі, це поляки та балтійці - вони мають кордон з рашкою і в них болить
Німці, як і весь колективний Захід, сподлячили у 14-му році
як би не потужний та систематичний натиск Петра, так не мали б і тієї млявої підтримки, яку маємо зараз.
Ми можемо створити сильну армію і маємо її створити
Підітріться спочатку, відмийтеся. Від вас тхне.
Вам вже сказали, що часткова окупація ваших територій - не перешкода для ПДЧ.
Перешкода - ваше небажання виконати вимоги НАТО для ПДЧ. На це вам вказують вже прямим текстом.
https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk Egyptian orchestra 25% @IgorLukianchuk
https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk
Нагадаю, що зеленський https://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa порушив карну справу проти командування ВМС України та Президента Порошенка за прохід Керченською протокою.
Ви розумієте, що з зеленським Україна НІКОЛИ не буде в НАТО.
Шлях в НАТО починається з відсторонення зеленої плісняви від влади.
браво ! это офу ительная политика ! просто расцвет дипломатии 21 века !
1. Нах нужна коллективная система безопасности, участников которой или конкретно обозначенных кандидатов в участники этой системы можно беспрепятственно атаковать третьей стороне без ответа с их стороны?
2. С какого именно момента (можно просто назвать год) основной доктриной системы коллективной безопасности стало исполнение пассивной роли в половом акте с участием с одной стороны - системы коллективной безопасности, а с другой - любого мало-мальски вооруженного и достаточно поехавшего головой агрессора?
Цей - фюрер личакової ********* путлін в інтерв'ю закордонним ЗМІ відкидав будь яку можливість нападу на Україну і беззастережно визнавав її територіальну цілісність. Дослівно - "Крим не є спірною територією. Росія визнала кордони сьогоднішньої України", - сказав )(уйло в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD в 2008 році. Також він заявляв, що питання, чи збирається Росія розв'язувати конфлікт з Україною, зокрема через Крим, "віддають провокаційним сенсом". Ясно що тоді в 2008 році )(уйло дуже сильно боявся надання Україні ПДЧ і вступу її в НАТО. А значить багаторазово посилення нашої держави у її військовій могутності. А коли вступ в НАТО ( ПДЧ) заблокували ворожі Україні Франція і Німеччина, а потім ще і до влади пробрався кремлівський агент кривавий ЗЕК Юда янук. Тільки тоді в 2014р. )(уйло який став фашистом зразу забув про свою клятву, змінив свої погляди і розв'язав криваву окупаційну війну проти України з метою спроб анексії її суверенних територій Криму і Донбасу. Невже він кацапський фюрер -маразматик не розуміє що любий будь-який в світі народ не коли не погодиться з окупацією своїх суверенних територій . Так і мільйони Українців всіма будь-якими засобами і чого б це не коштувало сам чи с союзниками але знищать окупанта і обов'язково звільнять свою рідну Українську землю від лютих ворогів клятих російських фашистів - загарбників, звільнять свою Батьківщину повністю до останнього метра!
Тоді одне з українських видань http://gazeta.dt.ua/POLITICS/yak_timoshenko_zlila_nato_i_vlilasya_v_potik.html висвітлило позицію Тимошенко . Ось як охарактеризувала дії тодішнього прем'єр-міністра Тимошенко автор статті: "Якщо у нашої країни і були якісь шанси отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) на саміті альянсу в Бухаресті в квітні цього року, то після візиту Юлії Тимошенко до Брюсселю вони розтанули остаточно."
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2014/09/2/7036522/
А так - "тут воюем, а тут торгуем" - в Европе этого не понимают. И логично рассуждают - если даже Украине можно зарабатывать на торговле с агрессором, то почему нам нельзя ?
З ймовірністю більш ніж 50% ми можемо стверджувати, що ЗУПИНИЛА!
Але минуле, то вже минуле, його не перепишеш...
Але ВИСНОВКИ треба всім РОБИТИ!!!