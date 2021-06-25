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США підтримують суверенітет і морську безпеку України, - Квін на будівництві військового містечка в Бердянську

США підтримують суверенітет і морську безпеку України, - Квін на будівництві військового містечка в Бердянську

Суверенітет України над її територіальними морями і доступ до її портів в Азовському морі мають вирішальне значення для економіки країни і її національної безпеки

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США, про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

Про це Квін сказала, виступаючи на будівництві військового містечка для дивізіону катерів і відділення спеціальних дій Морської охорони Держприкордонслужби України за Програмою експортного контролю та безпеки кордонів посольства США (EXBS) у Бердянську в п'ятницю.

Тимчасова повірена у справах США нагадала, що нещодавно Росія оголосила надзвичайно велику зону закритою для військових і інших офіційних кораблів на більшій частині Чорного моря через військові навчання. "І це, в поєднанні з іншими діями Росії в Керченській протоці, фактично перекриває доступ до Азовського моря для багатьох кораблів", - підкреслила вона.

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"Тому, будемо абсолютно відвертими, характеризуючи ці дії: обмежуючи морську діяльність в українських водах, Росія знову намагається підірвати суверенітет і територіальну цілісність України, в даному випадку на морі. І відповідь Сполучених Штатів на це була незмінною: ми твердо стоїмо на боці України, в підтримці її територіальної цілісності і суверенітету", - заявила Квін.

Вона зазначила, що безперешкодний доступ до Керченської протоки, а також свобода судноплавства уздовж всього Чорного моря мають важливе значення для вільної і відкритої морської діяльності держав Чорноморського регіону, всіх європейських держав і США.

За словами дипломата, дії Росії спонукали США направити кошти на посилення загону Морської охорони Держприкордонслужби, щоб допомогти Україні гарантувати безпечне і вільне судноплавство і захистити український суверенітет у територіальних водах.
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Топ коментарі
+13
США поддерживают суверенитет и морскую безопасность Украины, - Квин на строительстве военного городка в Бердянске - Цензор.НЕТ 5746
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25.06.2021 23:28
+5
"Заява Зеленського щодо зриву затримання вагнерівців - це явка з повинною державного зрадника"(с)
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26.06.2021 00:59
+3
Дякуємо за допомогу від США, Англії і Канади та інших країн у боротьбі за незалежність України, і територіальну цілісність.
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26.06.2021 08:48
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США поддерживают суверенитет и морскую безопасность Украины, - Квин на строительстве военного городка в Бердянске - Цензор.НЕТ 5746
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25.06.2021 23:28 Відповісти
А Тартус закрыл свои воды?
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25.06.2021 23:32 Відповісти
Ну таки в Тартус самим завозить а на Кипре уже все есть .а вообще интересно Кипр состоит из двух частей греческий и турецкий кто закрыл ?
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26.06.2021 00:02 Відповісти
Консолидированная позиция.
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26.06.2021 00:20 Відповісти
Видимо греческий. Турецкий Кипр русня не признаёт.
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26.06.2021 00:21 Відповісти
Цікава інфа.
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25.06.2021 23:40 Відповісти
"Заява Зеленського щодо зриву затримання вагнерівців - це явка з повинною державного зрадника"(с)
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26.06.2021 00:59 Відповісти
Дякуємо за допомогу від США, Англії і Канади та інших країн у боротьбі за незалежність України, і територіальну цілісність.
показати весь коментар
26.06.2021 08:48 Відповісти
США підтримують суверенітет і морську безпеку України, - Квін на будівництві військового містечка в Бердянську - Цензор.НЕТ 4590
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26.06.2021 11:33 Відповісти
За сім років...сотня Джавелінів і одне містечно. Проїдемо перевіремо,а скільки США набудувало в Афгані. Та там рахунки інші ,сотенні. А грошей вбубухано лише США близько 200 млрд. зелених. От Ізраїлю лише в 2016 році "внесли до ясел" - 38 млрд., а потім когось там викрили шпигунів,то дотепер і не знаємо. А тут "містечко", без портика. Спасибі і на цьому, та тільки віра в усі Міжнародні договори і Конвенціі після 214 року в світі вже не вартять і чайного пакетика. Особливо,коли є сильний і слабкий.
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19.09.2021 10:00 Відповісти
 
 